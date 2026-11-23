宜蘭巧克力竟然加入醬油、馬告與威士忌！可可德歐推出蘭陽風味BONBON禮盒，黑雪公主霜淇淋特價99元。窩客島資深編輯李維唐認為，在地食材與巧克力的結合，是這款伴手禮最值得關注的特色。

宜蘭伴手禮除了牛舌餅、奶凍捲，現在還有把威士忌、紅茶、金棗，甚至醬油包進去的精品巧克力。深耕宜蘭13年的巧克力品牌「可可德歐CACAO D’or」，將蘭陽在地食材變成一顆顆精緻的BONBON夾心巧克力，從濃郁酒香到清爽茶韻，每一口都有不同驚喜。門市每天準備10餘種口味，還能自由搭配4入、6入、9入及12入禮盒，每顆55元起。更讓巧克力控想衝一波的，還有使用85％黑巧克力製作的「黑雪公主霜淇淋」，原價160元、特價99元，安排礁溪旅行時又多了一個甜點口袋名單。

▲每天現貨供應十多種口味的夾心巧克力，從四季春紅茶、蘭陽金棗到噶瑪蘭威士忌通通有，想吃什麼都能自由搭配。圖／可可德歐提供；窩客島整理



宜蘭伴手禮新選擇！可可德歐13年職人巧克力

說到宜蘭的味道，很多人想到的是金棗、茶葉與米食，但這些熟悉的在地食材，原來也能變成精緻的巧克力。可可德歐創辦人因為喜歡蘭陽生活的慢步調而落腳宜蘭，花時間走訪平原、丘陵與山區，從農村傳統釀造的黑豆醬油、宜蘭茶園的紅茶，到大同山區的馬告與地方釀造的威士忌、純米燒酎，慢慢找出專屬蘭陽的巧克力風味。

這份對地方食材的講究，也反映在巧克力的外觀與製作方式。可可德歐沒有使用華麗的彩繪外殼，而是保留黑巧克力原本的墨黑與暖棕色澤，搭配俐落的立體線條與柔和緞面光澤，打開禮盒就能感受到簡約的精品質感。品牌堅持全系列不添加人工香料，每款巧克力聚焦1至2種主要風味，透過低溫慢速浸萃，把天然食材的香氣融入鮮奶油，再製成滑順甘納許，最後包覆於法國純黑巧克力外殼之中。

▲深耕宜蘭礁溪十三年的精品巧克力名店「可可德歐」，把在地的茶香、美酒與古法醬油通通包進巧克力裡，打造出超有特色的蘭陽味伴手禮。圖／可可德歐提供；窩客島整理

BONBON巧克力禮盒！12顆自選口味每顆55元起

喜歡一次吃到不同巧克力口味的人，可以直接鎖定可可德歐的BONBON夾心巧克力系列。門市每日提供10餘種口味，從水果、茶香、堅果到威士忌與燒酎都有，還能依照個人喜好自由挑選，組成4入、6入、9入或12入禮盒。每顆55元起，無論想選一盒送朋友，或是旅行結束帶回家慢慢品嚐，都能搭配出不同組合。

BONBON的特色在於外層醇黑巧克力與內餡甘納許之間的風味變化。輕咬外殼後，細緻滑順的夾心接著展開，水果的清香、茶葉的回甘或酒類的醇厚氣息，讓不同口味各有個性。品牌除了門市現場選購，也提供冷藏宅配服務，想把宜蘭味道送給外縣市朋友，不必特地帶著巧克力奔波。

▲可可德歐提供四入到十二入的精緻禮盒選擇，沉穩的可可色外盒搭配立體俐落的巧克力線條，無論自己獨享或當作宜蘭伴手禮送人都超有面子。圖／可可德歐提供；窩客島整理



金棗抹茶與焦糖醍醐！宜蘭在地食材變巧克力

可可德歐的「柑橘抹茶」把宜蘭金棗與日本靜岡抹茶放進同一顆巧克力。品牌與小農合作，將新鮮金棗加糖慢熬成保有水潤感的蜜餞，再切碎加入白巧克力甘納許，搭配抹茶茶韻，外層則以醇黑巧克力包覆。入口先感受到巧克力的濃醇，接著是金棗的香甜果韻與抹茶氣息，適合喜歡果香與茶香組合的人。

另一款「焦糖醍醐」更有話題，因為內餡竟然加入宜蘭傳統古法釀造的醬油。醬油原本熟悉的鹹香，與巧克力甘納許融合後，再搭配外層手工製作的焦糖醬，讓焦糖甜味與醬油的醇厚旨味交織。對於吃膩一般水果巧克力的人來說，這款把日常調味料變成甜點風味的創意，正是可可德歐最值得認識的地方之一。

▲一口咬下這款「柑橘抹茶」，清香的靜岡抹茶與白巧克力甘納許在嘴裡化開，還能嚼到宜蘭小農蜜釀金棗的水潤果香，清爽不膩口。圖／可可德歐提供；窩客島整理

四季春紅茶巧克力！馨山茶園原葉慢萃茶香

茶控可以留意「四季春紅茶」BONBON，使用宜蘭馨山茶園的優質紅茶製作。品牌沒有直接把茶葉磨成粉末加入巧克力，而是將原片茶葉放進鮮奶油，以低溫慢煮方式萃取茶香，再與巧克力融合成甘納許。少了茶粉顆粒的干擾，讓內餡保有細緻滑順的口感，茶香也能自然展開。

這款巧克力的特色不是強烈的甜味，而是紅茶溫潤的香氣與尾韻回甘。對平常喜歡喝純茶、紅茶拿鐵，或偏愛茶系甜點的人來說，能從巧克力裡吃到宜蘭茶葉的特色，也讓這顆BONBON多了一份地方風味。

▲葉片造型的「四季春紅茶」把宜蘭馨山茶園的原片茶葉低溫慢煮進鮮奶油裡，入口完全沒有茶粉顆粒感，只有溫潤優雅的茶韻在舌尖回甘。圖／可可德歐提供；窩客島整理



威士忌巧克力必吃！噶瑪蘭與52％純米燒酎入餡

大人系巧克力最值得留意的，就是可可德歐把宜蘭酒款變成夾心的創意。「噶瑪蘭威士忌」選用宜蘭噶瑪蘭威士忌作為甘納許主調，透過酒精比例的調整，保留桶陳麥芽香氣，又不讓酒味完全蓋過巧克力本身的濃醇。咬開巧克力外殼後，滑順內餡帶出威士忌的成熟香氣，適合偏愛酒香甜點的人。另一款「宜蘭燒酎」則選用在地農耕團隊「書食糧號」以友善方式栽種的稻米，經發酵與蒸餾製成酒精度52％的純米燒酎，再調入巧克力甘納許。即使與巧克力融合，依然保有鮮明的酒感與純米發酵香氣，搭配濃醇黑巧克力外殼，呈現不同於威士忌的厚實尾韻。

雪塩馬告巧克力！檸檬香茅與沖繩海鹽碰出新滋味

想吃清爽一點的巧克力，可以試試「雪塩馬告」。這款使用宜蘭大同山區的新鮮馬告，也就是山胡椒，打碎後與鮮奶油低溫慢煮，再過濾製成帶有檸檬與香茅氣息的甘納許。馬告原本就有鮮明的山林辛香，放進巧克力後，呈現出與一般甜味夾心截然不同的風格。

特別的是，品牌還加入日本沖繩宮古島海鹽提味，讓山胡椒的清新香氣與海鹽的鹹味相互襯托。比起濃厚的酒香巧克力，雪塩馬告更強調清爽的香氣變化，也讓宜蘭山區食材與日本海鹽在同一顆巧克力裡相遇。

杏仁米香巧克力！糙米香氣搭配酥脆堅果

如果喜歡有咀嚼感的巧克力，「杏仁米香」則走出另一種路線。不同於一般以柔軟甘納許為內餡的BONBON，這款使用醇黑巧克力結合低溫烘烤的杏仁條與糙米米香，外觀呈現岩石般的不規則造型，入口則是巧克力的濃醇與杏仁、米香的鬆脆口感。品牌特別選用糙米製作米香，希望保留宜蘭米本身的香氣，讓巧克力除了可可風味，也能吃到穀物與堅果的層次。另外還有搭配蜜釀香橙的版本，喜歡巧克力與果香組合的人，也能選擇不同風味。

▲化身岩石造型的「杏仁米香」走的是鬆脆路線，醇厚黑巧克力緊緊裹住低溫烘烤杏仁條與宜蘭糙米香，越嚼越香的口感超涮嘴。圖／可可德歐提供；窩客島整理

宜蘭生巧克力490元！紅茶與威士忌2種口味

除了BONBON夾心巧克力，可可德歐還推出宜蘭限定生巧克力，將鮮奶油與巧克力製成甘納許，凝固後切成小塊，表面再撒上無糖可可粉，保留生巧克力滑順綿密的特色。系列包含「宜蘭紅茶生巧克力」與「威士忌生巧克力」，每盒30顆，售價490元。「宜蘭紅茶生巧克力」使用馨山茶園原葉紅茶與法國巧克力，透過低溫萃取保留茶香，搭配表面的無糖可可粉，讓紅茶回甘與可可風味相互呼應。「威士忌生巧克力」則結合噶瑪蘭威士忌與苦甜巧克力，入口帶有細緻綿密的口感，酒香與可可香氣慢慢延伸。兩款分別走茶香與酒香路線，選購時可以依照喜好決定。

黑雪公主霜淇淋99元！85％黑巧克力濃郁登場

來到可可德歐礁溪門市，還有一款不能忽略的現場人氣甜點，就是「黑雪公主霜淇淋」。這款霜淇淋使用85％黑巧克力與鮮乳製作，全程不加水，主打濃郁可可香氣與綿密質地，搭配酥脆餅乾甜筒，還能吃到杏仁碎帶來的口感變化。

黑巧克力本身的濃醇風味，配上霜淇淋柔滑的口感，讓這款甜點成為巧克力控造訪門市時可以優先留意的品項。更吸引人的是，黑雪公主霜淇淋原價160元，特價99元，等於現省61元。安排礁溪溫泉旅行、逛街或挑選伴手禮時，也能順路吃上一支濃郁的巧克力霜淇淋。

▲來到礁溪門市絕對不能錯過這支「黑雪公主霜淇淋」，嚴選百分之八十五黑巧克力與鮮乳不加水製作，綿密濃郁又帶有甜筒邊緣的杏仁碎驚喜，吃過直接被圈粉。圖／可可德歐提供；窩客島整理







可可德歐 CACAO D’or

門市地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5

聯絡電話：03-931-1833

營業時間：10:30 – 21:00（無休）

訂購網址：https://cacaodor.com.tw/

優惠與商品資訊：

黑雪公主霜淇淋：原價160元，特價99元（嚴選85%黑巧克力與鮮乳製作，全程不加水，門市限定熱賣商品）

BONBON夾心巧克力禮盒：55元起/顆，提供4入、6入、9入、12入選擇，每日備有10餘種口味可任選搭配，除門市選購外亦提供冷藏宅配服務

宜蘭限定生巧克力系列：490元/盒（30顆），共有「宜蘭紅茶生巧克力」與「威士忌生巧克力」兩款口味

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