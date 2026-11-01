「SEA YOU 海洋的星願與守護－海洋廢棄物治理巡迴展」把原本較嚴肅的海洋廢棄物治理議題，轉化為語音AI對話、AR尋寶與浮球彩繪等動手參與的體驗，加上展期落在文化部文化資產園區並安排親子活動與海廢再生品兌換，對台中家庭週末安排寓教於樂行程相當具吸引力。

海洋委員會海洋保育署主辦的「SEA YOU 海洋的星願與守護－海洋廢棄物治理巡迴展」，台中場自2026年11月10日起至11月29日止，在文化部文化資產園區雅堂館D棟展出，每日開放時間為上午9時至下午5時，邀請親子與民眾透過互動遊戲及創作認識海洋廢棄物循環再利用。



▲海保署「SEA YOU 海洋的星願與守護」巡迴展入口垂掛海洋生物主題布幔，周邊陳列生動的海洋角色立牌，地貼亦標示北、中、南、東各站巡迴展期資訊（攝影：楊婷雅）



▲展區牆面以插畫圖文介紹環保艦隊、潛海戰將與淨海前哨站等淨海大聯盟行動成果，呈現台灣清除海洋廢棄物的治理歷程等（攝影：楊婷雅）

AI語音對話與Web AR尋寶，解鎖台中場限定角色與證書

展場設計強調動手與互動體驗，現場設置「AI海洋治理分析員」，參觀者可直接開口以語音提問，了解海洋環境現況與海洋廢棄物治理方式。民眾也能使用手機掃描QR Code參與Web AR角色蒐集任務，在展場內尋找5顆星願以解鎖台中場限定角色，搭配「海洋救援任務」與「淨海衝浪任務」等挑戰關卡，完成指定任務後可取得個人專屬的「海洋治理證書」。



▲在展場內使用手機體驗Web AR角色蒐集任務，集滿星星即可兌換禮物。（攝影：楊婷雅）

完成任務分享社群換海廢再生好禮，跨站蒐集再添抽獎機會

展覽也呈現廢棄浮球與回收海廢轉化為生活用品的循環概念。參觀者完成星願蒐集並將海洋治理證書或觀展心得分享至社群平台，即可依活動辦法兌換限量海廢再生宣導品，品項包含海廢再生海龜吊飾、海洋系列組合拼盤及萬用袋等。此外，若前往北、中、南、東任兩站完成跨站角色蒐集任務，還有機會兌換蚵殼擴香座、海洋主題托特包等限定好禮，並獲得額外抽獎資格。



▲現場展示由海廢循環再利用製成的再生海龜吊飾、海洋系列組合拼盤、鯨魚萬用袋兌換好禮，完成任務即可三選一帶回家（攝影：楊婷雅）

三場免費系列活動登場，涵蓋台語說故事與浮球彩繪

除了常態展區互動，台中場也規劃了三場免費系列活動供民眾參與。11月15日率先推出「說海洋故事」台語親子場，以台語故事引導孩子認識海洋；11月22日則安排「浮球彩繪工作坊」，讓參與者替廢棄浮球上色創作，同日並舉辦《海廢的循環奇蹟》主題講座，解析海廢如何透過設計轉化為生活資源。海保署指出，減少一次性用品、落實資源回收與挑選環境友善產品都是日常起點，希望透過看展、聽故事與動手做，讓海洋保育融入生活。

SEA YOU 海洋的星願與守護－海洋廢棄物治理巡迴展

台中場展覽日期：2026年11月10日至11月29日

開放時間：09:00～17:00

展覽地點：文化部文化資產園區雅堂館D棟



高雄場展覽日期：2026年11月7日至11月29日

開放時間：12:00～20:00

展覽地點：駁二藝術特區 B6 倉庫

花蓮場展覽日期：2026年11月18日至12月10日（週一休館

開放時間：10:00～18:00

展覽地點：花蓮文化創意產業園區 23-2 棟

互動亮點：AI海洋治理分析員、Web AR尋找5顆星願解鎖限定角色、海洋救援任務、淨海衝浪任務、海洋治理證書

社群兌換好禮：依活動辦法兌換限量海廢再生宣導品（含海廢再生海龜吊飾、海洋系列組合拼盤、萬用袋等）

跨站任務回饋：走訪北、中、南、東任兩站完成跨站角色蒐集任務，有機會獲得蚵殼擴香座、海洋主題托特包等限定好禮及額外抽獎資格

好玩展覽太多了！寒假就帶小孩玩一波

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