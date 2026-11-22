清心福全推出韓系新品「安妞柚子綠茶」，11月23日起再加碼買2杯優多系列送限量咖波提袋。窩客島資深編輯李維唐指出，這波活動值得注意的是韓系果茶新品與實用聯名贈品同步登場，消費者可依喝新品或收藏提袋的需求選擇。

清心福全又有新飲料可以喝了，這次直接把韓劇裡經常出現的柚子茶變成手搖飲，推出全新「安妞柚子綠茶」，將正宗韓國柚子茶搭配台灣人熟悉的綠茶，酸酸甜甜的柚子果香加上清爽茶韻，冰的、熱的都能喝。更讓咖波粉絲期待的是，清心福全同步宣布第2波「咖波環保提袋」滿額贈活動，11月23日起只要到門市櫃檯任選2杯優多系列飲品，就能免費帶走1個限量咖波提袋，雙面都是可愛的咖波圖案，還有保冰、保溫功能，想收集的粉絲可要記好日期。

▲咖波粉這次真的要手刀衝門市，雙面全彩印上超萌咖波與狗狗大口喝珍奶的可愛模樣，內裡還貼心做了鋁箔保冰保溫設計，一次裝進兩杯飲料剛剛好，實用度與療癒感直接拉滿。圖／清心福全提供；窩客島整理



清心福全安妞柚子綠茶上市！韓國柚子茶變身台灣手搖飲

喜歡看韓劇的人，對韓國柚子茶應該不陌生。帶著柑橘果香的柚子茶，是韓國相當具有代表性的飲品，香甜中透著微酸，冷熱沖泡都各有風味。這次清心福全把韓國經典柚子茶與台灣人熟悉的綠茶結合，推出「安妞柚子綠茶」，讓原本偏向濃郁果香的柚子茶，多了綠茶清新的茶香，喝起來更符合日常手搖飲的清爽路線。

這杯新品的特色就在柚子與綠茶的搭配，入口先是酸甜潤口的柚子風味，接著帶出綠茶清雅的茶韻，讓果香與茶香彼此襯托，不會只有單一的甜味。尤其吃完午餐想喝點清爽果茶，或是下午工作到一半想換換飲料口味，都可以把這杯韓系新品列入口袋名單，不必特別飛韓國，也能喝到韓式柚子茶與台灣手搖飲結合的新滋味。

▲把韓國經典柚子醬搬進手搖杯，金黃透亮的茶湯光是看著就超級消暑解膩，每一口都能喝到柚子濃郁果香與清爽綠茶的完美交融，無論天氣冷熱點上一杯都超對味。圖／清心福全提供；窩客島整理

安妞柚子綠茶冷熱都能喝！酸甜柚香搭配清爽茶韻

冬天想喝果茶，又不想每次都選冰飲，清心福全這次推出的「安妞柚子綠茶」就主打冷熱皆宜。柚子茶本來就是韓國常見的冷熱飲品，加入綠茶後，讓飲料多了一層茶香變化。喜歡冰涼口感的人，可以選擇冷飲，感受柚子果香與綠茶交織的清爽滋味。天氣轉涼想喝點溫熱飲品，也能改選熱飲，享受柚子酸甜香氣與茶韻搭配的不同感受。

比起一般以水果甜味為主的果茶，這次「安妞柚子綠茶」更強調柚子本身的濃郁果香，以及綠茶帶來的清新感。對平常喜歡柑橘系飲料、又不想喝得太甜膩的人來說，這種酸甜與茶香交錯的組合相當值得關注。無論是午餐後想換換口味，或是下午茶時間想喝一杯帶有韓系風味的飲料，都多了一個新選擇。

清心福全咖波提袋免費送！11月23日買2杯優多系列就能拿

除了韓系新品，清心福全與人氣角色「貓貓蟲咖波」的聯名活動也有新消息。這次推出第2波限量「咖波環保提袋」，不需要另外購買周邊商品，只要從11月23日起，前往清心福全門市櫃檯現場點購任選2杯優多系列飲品，就能免費獲得1個咖波環保提袋。對平常就會和朋友一起買手搖飲的人來說，剛好可以趁著買飲料的機會，把咖波限定周邊一起帶回家。

不過要特別留意，這次贈送咖波提袋的指定品項是「優多系列飲品」，並非購買任意2杯飲料就能兌換。剛上市的「安妞柚子綠茶」也沒有被列入公告的指定贈品品項，因此想拿提袋的粉絲，記得先確認購買的飲料是否符合活動條件。贈品採限量供應，送完為止，想收集這款咖波周邊，最好先把11月23日記下來。

咖波環保提袋雙面不同圖案！鋁箔內裡可保冰保溫

這次咖波環保提袋可不是只有可愛圖案而已，清心福全在外觀與實用性上都下了功夫。提袋採用雙面全彩印刷，兩面都能看到咖波與其他可愛角色的圖案，搭配藍色系袋身，整體帶著活潑又療癒的感覺。對喜歡收集咖波聯名商品的人來說，這款提袋除了可以當作日常外出的小配件，拿在手上也很有角色周邊的辨識度。

提袋內部還加入鋁箔材質，具有保冰與保溫效果，容量可以放入2杯飲品，買完手搖飲不用再另外拿塑膠袋，直接裝進咖波提袋就能帶走。除了裝飲料，平常外出買點心、裝其他食物也能派上用場。相較於單純收藏的角色商品，這款提袋更適合融入日常生活，既能滿足咖波粉絲的收藏心情，也兼顧實際使用需求。

清心福全韓系新品與咖波贈品！開賣時間及兌換條件一次看

想喝「安妞柚子綠茶」的手搖飲控，現在就可以把清心福全列入飲料清單。這款新品已經正式上市，以韓國柚子茶與綠茶結合的酸甜果香為主打，冷飲與熱飲都能選擇。喜歡韓系飲品的人，不必特別找韓國茶飲店，就能在熟悉的台灣手搖飲品牌喝到不同於一般果茶的風味。

至於咖波粉絲最期待的環保提袋，活動則從11月23日開始，必須到門市櫃檯現場購買指定優多系列飲品，任選2杯即可免費獲得1個。這次贈品具有雙面全彩角色圖案、鋁箔保冰保溫內裡，以及可放入2杯飲料的實用容量。由於數量有限，想收藏的粉絲可以先確認附近門市的贈品供應情況，再安排購買時間，避免白跑一趟。

▲不用飛出國也能秒陷韓劇浪漫氛圍，午後散步順手帶上一杯清心福全全新「安妞柚子綠茶」，微酸微甜的清新茶韻在嘴裡散開，瞬間幫日常繁忙的生活充飽電。圖／清心福全提供；窩客島整理







清心福全安妞柚子綠茶新品上市

活動時間：即日起上市，2026年11月19日發布

新品名稱：安妞柚子綠茶。

飲品特色：正宗韓國柚子茶搭配清爽綠茶，結合濃郁柚子果香與清新茶韻。

風味介紹：主打酸甜潤口、清爽不膩，適合午餐後解膩或下午茶飲用。

飲用方式：提供冷飲與熱飲選擇，依個人喜好享受不同風味。

販售價格：新聞稿未公布，實際售價依門市公告為準。





清心福全咖波環保提袋免費送

活動內容：至清心福全門市櫃檯現場點購任選2杯優多系列飲品，即可免費獲得1個限量咖波環保提袋。

贈品名稱：貓貓蟲咖波聯名環保提袋，第2波限量滿額贈活動。

提袋設計：雙面全彩印刷，搭配咖波角色圖案與藍色系袋身。

實用特色：採用鋁箔內裡設計，具有保冰、保溫效果，可放入2杯飲品，也能裝盛其他食物。

兌換條件：限門市櫃檯現場點購指定優多系列飲品，非任選全品項飲料。

注意事項：贈品數量有限，送完為止，活動未公布明確結束日期。

活動時間：2026年11月23日起，數量有限、送完為止

官方網站：清心福全官方網站

喜歡嚐鮮的人，也可以接著看看其他聯名活動

推薦閱讀：貓貓蟲咖波陪你睡一晚！新北13家聯名主題房開放入住，限量迎賓禮包免費送，完成打卡再領1,000元住宿優惠券

推薦閱讀：史努比控這次要衝了！gelato pique cafe聯名10週年推限定可麗餅，10款角色造型配料任選，3店開賣

推薦閱讀：7-11來搶錢！Hello Kitty丹寧公仔盲盒69元、BEAMS學院風聯名，超過25款新品都要收