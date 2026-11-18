編輯 鄭雅之 表示：小七真的很會！丹寧風Hello Kitty周邊可愛到不行～
年末聚會交換禮物還沒頭緒，走進巷口超商就能輕鬆搞定。7-11看準大家臨時抱佛腳的送禮需求，今年11月起串聯全台門市打造6大聖誕主題專區，從銅板價可愛零食、Hello Kitty丹寧集點到日系潮牌服飾配件通通有，不用苦等網購宅配，下班順路就能挑到滿意現貨。
聖誕Loveez萌包裝與迷你聖誕樹
把居家角落佈置出過節儀式感其實很簡單，7-11自11月25日至12月29日推出「聖誕主題專案架」，指定零食糖果祭出2件79折優惠。今年特別找來日本人氣情侶角色跨界合作，超過50款商品換上療癒新裝，現場更開賣免組裝「30cm迷你聖誕樹」與「60cmDIY聖誕樹套裝」，租屋族也能輕鬆打造聖誕氛圍。
CupiCho精品巧克力打造多元送禮靈感
如果喜歡慢慢逛街挖寶，北中南指定門市的複合式空間也藏了不少驚喜。大創專區擴大進駐50間門市方便社區採買，博客來旗艦店則引進「米飛兔針織玩偶」打造浪漫繪本展。想走大人系微醺路線，12月4日起可前往「CupiCho丘彼巧」門市挑選「杜拜開心果夾心巧克力禮盒」或各國酒心巧克力。
CITY PRIMA聯名Hello Kitty推丹寧潮物
每天都要喝咖啡提神的上班族又有新理由集點了，7-11旗下精品咖啡自11月25日起攜手三麗鷗明星推出「Kitty丹寧萌趣集點GO」活動。消費滿200元加價69元就能把立體「萌貼公仔」帶回家，背面附有奈米膠可直接黏在手機或筆電上，集滿點數還能換購「丹寧肩包」與「丹寧系列不鏽鋼保溫杯」。
BEAMS DESIGN美式學院風34款新品限量開賣
想在交換禮物派對送出高質感單品，11月20日起全台2500家限定門市開賣的日系聯名系列絕對是首選。這次以美式學院風為靈感推出34款實用周邊，除了保暖百搭的「刺繡毛帽」與「條紋中筒襪」，更首度加入兒童襪帽及「皮革零錢包」、「皮革證件套」，百元價位就能入手專櫃級設計。
7-11 CITY PRIMA聯名Hello Kitty丹寧萌趣集點GO 活動資訊
活動時間：2026年11月25日至12月22日，兌換至12月24日。
集點方式：購買CITY PRIMA中杯1杯得1點，大杯與不可思議咖啡中杯以上1杯得2點。
滿額加購：購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元加69元，可加購萌貼公仔1款，共5款隨機出貨。
周邊兌換：集滿6點加價459元至799元，或集滿120點至200點可免費兌換潮萌吊飾、丹寧肩包、丹寧手袋與不鏽鋼保溫杯。
會員搶先預購：11月20日至11月24日已訂閱uniopen PRIMA會員可領券預購，保溫瓶搭配精品美式大杯每組899元，丹寧肩背包搭配精品美式大杯每組659元。
款式：
- 萌貼公仔：購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元加69元可加購1款，共5款盒玩隨機出貨。
- 潮萌吊飾：集滿6點加價459元，或集滿120點免費換。
- 丹寧肩包：集滿6點加價559元，或集滿140點免費換。
- 潮萌丹寧手袋：集滿6點加價459元，或集滿120點免費換。
- 丹寧系列不鏽鋼保溫杯：集滿6點加價799元，或集滿200點免費換。
- uniopen PRIMA會員搶先專屬預購（11月20日至11月24日）：
- Hello Kitty丹寧不鏽鋼保溫瓶（A/B/C款擇1）搭配精品美式大杯1杯：每組899元（每款50組，共150組）。
- Hello Kitty丹寧肩背包搭配精品美式大杯1杯：每組659元（限量100組）。
7-11 BEAMS DESIGN美式學院風新品
開賣時間：2026年11月20日起於全台2500家限定門市陸續販售。
折扣優惠：11月25日至12月22日全系列商品享任2件9折。
款式：
- BEAMS DESIGN 刺繡毛帽（黑色/灰色）：499元/款
- BEAMS DESIGN 布章毛帽（海軍藍）：499元
- BEAMS DESIGN 刺繡兒童毛帽（黑色）：499元（專區販售）
- BEAMS DESIGN 字母復古棒球帽（綠色）：599元（專區販售）
- BEAMS DESIGN 休閒拖鞋（黑色，尺寸23-25、28-29）：699元（專區販售）
- BEAMS DESIGN 圓領休閒上衣（海軍藍）：890元
- BEAMS DESIGN 休閒連帽上衣（灰色）：990元
- BEAMS DESIGN 經典三色字母中筒襪（白色）：149元/雙
- BEAMS DESIGN 字母中筒襪（酒紅字）：149元/雙
- BEAMS DESIGN 白底字母中筒襪（海軍藍字/酒紅色字/綠色字）：149元/雙
- BEAMS DESIGN 美式學院中筒襪（海軍藍/酒紅色/水藍色）：149元/雙
- BEAMS DESIGN 條紋中筒襪（白底藍條/灰底藍條/藍底綠條）：149元/雙（專區販售）
- BEAMS DESIGN 經典三色兒童襪（白色/灰色）：99元/雙
- BEAMS DESIGN 經典三色多功能收納包：399元
- BEAMS DESIGN 多功能收納包（藍色）：399元
- BEAMS DESIGN 撞色圓形收納背心袋（綠色/灰色）：299元/款（專區販售）
- BEAMS DESIGN 皮革零錢包（咖啡色/黑色）：499元/款
- BEAMS DESIGN 皮革證件套（咖啡色/黑色）：399元/款
- BEAMS DESIGN BD 折疊傘附收納包（海軍藍/黑色）：699元
7-11聖誕節專案架優惠活動
活動時間：2026年11月25日至12月29日。
折扣優惠：
- 指定零食糖果任選2件79折，持uniopen聯名卡享3件75折。
- Loveez加價購：購買指定Loveez包裝商品任2件，加9元可獲得Loveez隨機徽章1個，共5款。
- 品牌滿額贈與加購：11月25日至12月22日健達或明治指定商品滿3件免費送造型贈品，可樂果指定品任2件8折加79元送迴力金龜車。11月25日至12月23日金莎指定商品滿8件免費送2026金莎聖誕水晶球。
Hello Kitty鐵粉忍不住要買的新品！
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