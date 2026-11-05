送歐拉夫、布丁狗佛跳牆甕！老協珍佛跳牆不只有Hello Kitty，4大聯名售價、通路看

編輯 鄭雅之 表示：管他是不是明年春節要吃，看到有史努比、歐拉夫我現在就開吃佛跳牆啦！

看準台灣家庭對除夕團聚儀式感的需求，老字號老協珍在歲末年初提早掀起圍爐話題，一口氣集結Hello Kitty、布丁狗、史努比與歐拉夫四大人氣巨星，將經典台式佛跳牆包裝成兼具視覺美感與烹調實用的餐桌亮點，從吸睛的專屬容器到出遊必備的實用周邊，徹底顛覆年夜飯的傳統想像。



▲老協珍首度攜手PEANUTS推出Snoopy佛跳牆，黃色造型甕正面是端著料理的廚師史努比，背面集結好友圍桌共享美食，碗底也藏有彩蛋，盛裝豬腳與大甲芋頭等經典台式年菜。

▲老協珍與PEANUTS首次聯名打造Olaf佛跳牆造型甕，呈現歐拉夫頭戴藍色便帽的招牌呆萌神情，碗底暗藏專屬插畫細節，讓享用濃郁台式佛跳牆高湯與配料時處處充滿驚喜。





「Hello Kitty環遊世界鮑參貝佛跳牆」粉嫩回歸

每年都讓無數女性粉絲引頸期盼的「Hello Kitty環遊世界鮑參貝佛跳牆」，本季將都會旅人風格化為設計靈感，選用粉嫩討喜的耐熱砂鍋，頂端立體大頭把手十分搶眼，鍋底匯聚鮮嫩南非鮑魚、頂級黑玉烏參及厚實干貝，直火加熱讓圍爐更便利，端上桌便能感受滿滿頂級海味。



▲老協珍Hello Kitty環遊世界鮑參貝佛跳牆粉嫩回歸，以旅行城市地標環繞粉色耐熱砂鍋，搭配立體Hello Kitty頭像鍋蓋，內含鮑魚、黑玉烏參及干貝等澎湃海味，可直火加熱又實用。





「布丁狗烏參佛跳牆」首度超萌現身

獲得全球票選桂冠的布丁狗首度走進年菜市場，「布丁狗烏參佛跳牆」以標誌性鵝黃暖色與圓潤立體雙耳打造專屬陶甕，背面點綴慶典氣球浮雕，更在底座暗藏細膩圖紋，食材選用大甲芋頭、飽滿排骨與彈牙烏參，湯韻甘甜濃郁，絕對是今年家家戶戶爭相拍照的年節新寵。



▲三麗鷗人氣冠軍布丁狗首度化身老協珍烏參佛跳牆造型甕，亮黃色圓潤身形結合招牌大臉與立體耳朵，背面點綴彩色氣球浮雕，盛裝黑玉烏參、厚實排骨與大甲芋頭，療癒滿點。





史努比、歐拉夫佛跳牆雙萌亮相

偏好美式童趣風貌的家庭不可錯過「Snoopy佛跳牆」與「Olaf佛跳牆」，兩位夥伴各自化身俏皮大廚與呆萌食客，鮮黃與蔚藍色調的專屬甕身點綴著歡聚圍爐手繪筆觸，內容搭配軟嫩豬腳、鬆綿栗子與濃香高湯，親民好入手的定價更讓年輕租屋族或小家庭能輕鬆端出豐盛年夜飯。



▲PEANUTS聯名系列另一位人氣角色歐拉夫呆萌登場，清爽藍色陶瓷造型甕搭配專屬包裝禮盒，從甕身到碗底皆藏有逗趣角色圖案，打造別具收藏價值的跨界圍爐年菜。





「KITTY旅途印記系列多功能行李箱」滿額限量回饋

鎖定春節出遊潮，老協珍將Hello Kitty環遊世界主題延伸至年節贈禮，限量推出「旅途印記系列上掀式多功能行李箱」，箱體印上Hello Kitty與經典城市地景，並貼心配置隱藏杯架與掛鉤；凡於指定通路選購熬雞精禮盒或滿額即可免費帶回家，讓超萌教主一路陪伴新年旅程。



▲老協珍限量推出Hello Kitty旅途印記系列上掀式多功能行李箱，共有24吋風車拾光款、鐵塔之旅款及28吋巴黎假期款三種城市主題，配備隱藏式杯架與側邊掛勾，春節購買熬雞精達指定門檻即可獲得。

老協珍IP造型佛跳牆 新品售價

Hello Kitty 環遊世界鮑參貝佛跳牆售價4,980元，老協珍實體門市11月12日正式開賣，老協珍官方網站11月18日開放選購。

布丁狗 烏參佛跳牆售價1,980元，老協珍官網、實體門市與momo購物網即日起開賣，7-ELEVEN各門市預購開放至2027年2月14日止，萬家福於12月7日起陸續進駐。

Snoopy 佛跳牆售價1,388元，momo購物網即日起開賣，老協珍門市11月12日起開賣，老協珍官網11月18日起開賣，7-ELEVEN預購開放至2027年2月14日止，萬家福於12月7日起開賣。

Olaf 佛跳牆售價1,388元，販售通路與各管道販售時間皆與Snoopy款同步。





老協珍ＸHello Kitty旅途印記多功能行李箱滿額方案

全聯預購與全電商通路：10月2日起，購入熬雞精43入組特惠4,999元，即贈24吋風車拾光款，數量有限送完為止。

大全聯實體門市：10月30日起，購入熬雞精43入組特惠4,999元，即贈24吋風車拾光款，數量有限送完為止。

康是美全台門市：11月20日起，購入熬雞精43入組特惠4,999元，即贈24吋鐵塔之旅款，數量有限送完為止。

萬家福量販門市：11月5日起，購入熬雞精43入組特惠4,999元，即贈24吋鐵塔之旅款，數量有限送完為止。

全家便利商店：12月23日至2月23日期間，購入熬雞精43入組特惠4,999元，即贈24吋風車拾光款，各店現場現貨售完為止。

7-ELEVEN便利商店：12月9日至2月16日期間，購入熬雞精36入組特惠4,999元，即贈28吋巴黎假期款，各店現場現貨售完為止。

momo購物網：11月1日起，挑選指定熱銷商品滿5,499元，即隨機贈送24吋風車拾光款或24吋鐵塔之旅款，送完為止。

老協珍官網與實體門市：11月2日起，購入指定組合單筆滿5,999元起，即贈28吋巴黎假期款，送完為止。





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