李多慧真的請客了！味全龍奪冠祭品文兌現，11月5日首爾免費吃韓式炸雞，還送親選神祕禮物

味全龍奪冠，李多慧真的要請客了！11月5日首爾免費吃韓式炸雞，還有親選神祕禮物。窩客島資深編輯李維唐提醒，人在韓國的粉絲別錯過這場跨海約定。

味全龍奪下台灣大賽總冠軍，小龍女李多慧真的要請客了！先前為球隊奪冠許下的請客承諾，如今正式兌現，首波活動直接選在韓國首爾，11月5日下午2點免費招待剛好在當地旅遊的台灣朋友吃韓式炸雞。更讓粉絲期待的是，李多慧還特別準備親手挑選的神祕小禮物，要把這份奪冠喜悅一起分享出去。這次請客地點就在首爾人氣觀光區安國站附近，不用特別跑到偏遠地區，正在首爾自由行的台灣旅客，這回可要把時間與地點記下來。

▲李多慧甜美笑容讓粉絲融化，這次更霸氣兌現味全龍奪冠請客承諾，11月5日直接在韓國首爾招待台灣粉絲免費吃炸雞，還親手挑選神祕小禮物，人在首爾的粉絲真的太幸運。圖／翻攝李多慧threads；窩客島整理



李多慧兌現祭品文！味全龍奪冠真的請粉絲吃大餐

味全龍拿下台灣大賽總冠軍，對一路支持球隊的球迷來說，已經是值得開心的大事，沒想到連李多慧先前許下的請客承諾也跟著成真。這次她沒有只停留在社群發文慶祝，而是直接安排一場跨海美食聚會，邀請正在韓國首爾的台灣朋友一起吃飯，把球場上的奪冠喜悅延續到日常生活。

對粉絲而言，最有意思的地方，就是這場聚會並非一般需要購票的粉絲見面會，而是以免費請客的方式分享喜悅。原本只是替球隊加油時許下的約定，如今變成一頓真正可以坐下來享用的韓式料理。尤其地點選在台灣旅客熟悉的首爾觀光區，讓正在韓國旅行的粉絲多了一個意想不到的行程。

首爾安國站免費吃炸雞！11月5日下午2點開吃

李多慧首波請客活動選在11月5日韓國時間下午2點，地點位於首爾鐘路區北村路的韓式炸雞店「닭궁뎅이」，中文可稱為「雞屁股本店」。這間店結合韓式炸雞與復古小酒館風格，光是店名就相當有記憶點，也讓這場特別的請客活動多了幾分首爾在地生活的趣味。

交通方面，從首爾地鐵安國站2號出口出發，步行約8分鐘就能抵達。對安排北村、安國一帶自由行的旅客來說，地點相當方便，不需要另外安排長距離交通。依照活動資訊，剛好人在首爾的台灣朋友可以直接前往現場參與，不過免費招待的詳細名額、供餐方式及現場安排尚未公布，想參加的粉絲仍應留意最新活動資訊。

韓國炸雞控注意！復古小酒館成為李多慧請客首站

來到韓國旅行，韓式炸雞向來是許多台灣旅客不想錯過的美食。剛炸好的雞肉搭配金黃麵衣，咬下時期待的就是外層酥脆、內層保有肉汁的口感。若再配上韓式炸雞常見的甜辣醬汁，鹹香與微辣交錯，更是讓人忍不住想多吃幾塊的經典組合。

這次李多慧選擇的「雞屁股本店」，主打韓式炸雞與復古小酒館氛圍，比起單純外帶炸雞，多了坐下來聚餐、聊天的生活感。對剛好在首爾旅行的粉絲來說，能夠在韓國當地品嚐炸雞，又有機會參與李多慧的請客活動，自然比一般旅途中隨意找間餐廳吃飯更有紀念意義。至於當天實際招待哪些炸雞口味、是否提供其他餐點或飲品，仍以現場安排為準。

▲李多慧請客地點找到了。首波免費炸雞活動選在首爾安國站附近的「雞屁股本店」，從地鐵安國站2號出口步行約8分鐘就能抵達。11月5日韓國時間下午2點登場，想參加的台灣粉絲記得先把店家位置收藏起來。圖／翻攝李多慧threads；窩客島整理

李多慧親選神祕禮物！免費吃炸雞還有專屬驚喜

除了免費招待韓式炸雞，這場活動還藏著另一個讓粉絲期待的亮點，就是李多慧親手挑選的小禮物。根據活動資訊，她特別為到場朋友準備了專屬驚喜，希望讓這次聚餐不只是吃一頓飯，也能留下一份值得紀念的回憶。

比起單純送出制式贈品，親自挑選的小禮物更容易讓粉絲感受到這份心意。究竟會是能夠收藏的紀念小物，還是具有韓國特色的伴手禮，目前尚未公開，反而替這場活動增添期待感。至於禮物數量與領取方式，原始資訊也沒有進一步說明，仍需等待活動現場確認。

李多慧首爾請客活動！粉絲參與前先看拍攝提醒

這場免費炸雞聚會還有一個需要提前知道的細節，就是現場將同步進行影像記錄。對想參與活動的粉絲而言，除了留意11月5日下午2點的集合時間，也要知道自己可能出現在活動拍攝畫面中。

李多慧這次從味全龍奪冠承諾出發，將一篇祭品文變成真正的免費請客活動，從台灣球場一路延伸到韓國首爾街頭。對剛好安排韓國自由行的台灣朋友來說，除了能品嚐韓式炸雞，還有機會收到她親手挑選的小禮物。這場跨海的奪冠慶祝聚會，讓原本平凡的首爾旅行多了一段特別的回憶，也替球迷留下不同於球場應援的參與方式。





李多慧首爾免費炸雞活動資訊

活動名稱：李多慧味全龍奪冠請客活動

活動日期：2026年11月5日

活動時間：韓國時間下午2點，台灣時間下午1點

活動地點：韓國首爾鐘路區北村路「닭궁뎅이」，雞屁股本店

交通方式：首爾地鐵安國站2號出口，步行約8分鐘

活動內容：免費招待台灣朋友享用韓式炸雞，並準備親手挑選的神祕小禮物

參與方式：依原始資訊可直接前往現場，詳細名額與供餐規則尚未公布

注意事項：活動現場將進行影像拍攝，實際招待與贈禮安排以主辦方現場公告為準



