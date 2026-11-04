> 美食 > 台中花毯節賞花順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃

台中花毯節賞花順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃

台中美食台中花毯節三麗鷗花海台中新社美食
2026-11-04 13:00文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台中花毯節順吃！7大台中新社美食推薦，編輯鄭亦庭表示：新社香菇火鍋絕對要吃。

台中新社美食推薦7選！2026台中花毯節以甜點王國為主題，攜手Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、醜魚等7大三麗鷗明星打造七大主題展區，即日起至11/22於台中新社登場，就算不是三麗鷗鐵粉也要來朝聖，窩客島整理7大台中新社美食推薦，來看台中三麗鷗花海，順路吃台中新社必吃香菇火鍋、超好打卡景觀餐廳等新社美食。

▲台中花毯節順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃。
▲台中花毯節順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃。
▲台中花毯節順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃。
▲台中花毯節順吃！7大台中新社美食推薦，必比登香菇火鍋、森林系餐廳必吃。

台中新社必吃香菇美食餐廳：菇神、頭嵙山香菇 

來台中新社必吃香菇！曾獲得米其林必比登推薦的「菇神」，絕對是台中新社具代表性的香菇主題餐廳，主打剝皮辣椒鹿茸菇火鍋，配上鮮菇拼盤、花菇肉燥飯，整餐滿滿的香菇超滿足，而由第三代菇農經營的「頭嵙山香菇」主打當天採收的新鮮香菇，招牌烤杏鮑菇多汁飽滿，高CP值平價新社香菇餐廳。

菇神  位置資訊

地址：臺中市新社區協成里協中街287號
電話：04-2582-2585
完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：台中新社花海美食！米其林必比登餐廳「菇神」，人氣鍋物 香菇料理必吃。

頭嵙山香菇  位置資訊

地址：臺中市新社區協成里南華街53號
電話：0965-238-280
完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：台中市新社區頭嵙山香菇 | 台中美食大推這間新社平價餐廳！招牌烤菇美味不輸雞排
▲台中新社必吃香菇美食餐廳！菇神曾獲得米其林必比登推薦。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲台中新社必吃香菇美食餐廳！菇神曾獲得米其林必比登推薦。(攝影：部落客 捲毛阿偉)

台中新社約會景觀餐廳：千樺花園餐廳、飛花落院

台中三麗鷗花海拍不夠，就衝新社超人氣森林系景觀餐廳「千樺花園餐廳」，大片落地窗玻璃屋有著豐富花卉、植栽，餐點有嫩煎鴨胸、香菇套餐等，而預約制「飛花落院」則以滿滿日式禪意庭園著稱，餐廳內打造竹林石道、枯山水、石垣等，餐點提供精緻懷石料理與台灣茶搭餐，想拍日式花園景觀就來這，2間台中新社約會景觀餐廳先筆記。

千樺花園餐廳 位置資訊

地址：臺中市新社區協成里協興街61號
電話：04-2582-1141
完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：台中新社必訪「千樺花園餐廳」絕美森林系景觀搭嫩煎鴨胸，約會首選。

飛花落院  位置資訊

地址：臺中市新社區中興嶺街一段111號
電話：0981-131-122
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【台中新社餐廳】飛花落院.滿滿日式禪意庭園風.兩周年初春藍花楹院子茶餐會.五大茗茶.十道茶懷石料理
▲台中新社約會景觀餐廳！飛花落院以滿滿日式禪意庭園著稱。(攝影：部落客 小虎食夢網)
▲台中新社約會景觀餐廳！飛花落院以滿滿日式禪意庭園著稱。(攝影：部落客 小虎食夢網)

台中新社美食推薦：善緣坊、秀畑早餐店、新社特製水煎包

藏在半山腰木造屋的「善緣坊」，主打純素、蛋素蔬食餐廳，餐點包含薑黃拌麵、日式便當盒裝油飯、鮮菇湯等，新社排隊小吃「新社特製水煎包」皮薄酥脆，內餡包入滿滿的高麗菜，也有甜甜圈、花枝丸等，文青風裝潢的「秀畑早餐店」，肉燥炒麵搭配可以免費續湯的豬血湯，是在地人必吃平價中式早餐。

善緣坊 位置資訊

地址：臺中市新社區慶西里上坪6號
電話：04-2581-1088
完整介紹由部落客「papa」於窩客島分享：台中市新社區新社素食｜善緣坊 半山腰裡的蔬食坊 有美貌拌麵!

新社特製水煎包 位置資訊

地址：臺中市新社區新社里興安路7號
電話：04-2582-0373
完整介紹由部落客「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島分享：台中銅板美食︱新社特製水煎包-在地排隊人氣美食，料多大水煎包，還有多款香酥炸物

秀畑早餐店 位置資訊

地址：台中市新社區東新路二段36-2號
電話：0932-962-087
完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【台中新社】秀畑早餐店｜文青風豬血湯炒麵，環境簡單乾淨且好吃的平價小店，新社早餐推薦
▲台中新社美食推薦！藏在半山腰「善緣坊」主打純素、蛋素蔬食餐廳。(攝影：部落客 papa)
▲台中新社美食推薦！藏在半山腰「善緣坊」主打純素、蛋素蔬食餐廳。(攝影：部落客 papa)
▲台中新社美食推薦！新社排隊小吃「新社特製水煎包」，在地人下午茶。(攝影：部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life)
▲台中新社美食推薦！新社排隊小吃「新社特製水煎包」，在地人下午茶。(攝影：部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life)

更多台中美食推薦必吃

推薦閱讀：這一鍋不賣火鍋改賣99元砂鍋！台中一次開2間新品牌，韓式蛤蜊麵180元還能喝冰美式

推薦閱讀：台中火鍋控吃到飽加一！首間雞湯大叔吃到飽，398元蔬菜吧、炊飯無限吃

推薦閱讀：刷新台中麻辣鍋排名！「老井麻神」有豆花吃到飽，果凍鴨血無限續、5折3大優惠看

更多 台中新社美食 照片：

▲台中新社約會景觀餐廳！超人氣森林系景觀餐廳「千樺花園餐廳」。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲台中新社約會景觀餐廳！超人氣森林系景觀餐廳「千樺花園餐廳」。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲台中新社必吃香菇美食餐廳！頭嵙山香菇主打當天採收的新鮮香菇。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲台中新社必吃香菇美食餐廳！頭嵙山香菇主打當天採收的新鮮香菇。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲台中新社美食推薦！秀畑早餐店必點肉燥炒麵，豬血湯免費續湯。(攝影：部落客 貪吃猴)
▲台中新社美食推薦！秀畑早餐店必點肉燥炒麵，豬血湯免費續湯。(攝影：部落客 貪吃猴)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
Kitty鐵粉、布丁狗控快衝！2026台中新社花毯節攜手三麗鷗，7大夢幻打卡點、接駁車資訊要看
Kitty鐵粉、布丁狗控快衝！2026台中新社花毯節攜手三麗鷗，7大夢幻打卡點、接駁車資訊要看
編輯 鄭雅之
小資省錢吃大餐！藏貴婦百貨「板前中山」推新商業午餐，1680元吃A5和牛、厚切牛舌15道菜
小資省錢吃大餐！藏貴婦百貨「板前中山」推新商業午餐，1680元吃A5和牛、厚切牛舌15道菜
編輯 鄭雅之
入冬就是要吃鍋！麻辣養生鍋、壽喜燒到頂級和牛鍋物，人氣鍋物TOP10美味推薦，滙豐銀行信用卡指定餐廳優惠一次看，聚餐更添好滋味
入冬就是要吃鍋！麻辣養生鍋、壽喜燒到頂級和牛鍋物，人氣鍋物TOP10美味推薦，滙豐銀行信用卡指定餐廳優惠一次看，聚餐更添好滋味
Walker新發現
九華樓平日午餐4人只要2,980元！金黃脆皮吊燒雞、鮮蝦鬆到鴨蛋黃布丁，6道粵菜台北台中都吃得到
九華樓平日午餐4人只要2,980元！金黃脆皮吊燒雞、鮮蝦鬆到鴨蛋黃布丁，6道粵菜台北台中都吃得到
編輯 李維唐
不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街
不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

菇神 新社店

04-2582-2548
台中市新社區協成村協中街287號(中興嶺水塔旁)
4.3

頭嵙山香菇

04-25824626
台中市新社區南華街53號
4.8

千樺花園餐廳

04-2582-1141
台中市新社區協成里協興街61號
4

飛花落院

04-25822388
台中市新社區中興嶺街一段111號
4.3

善緣坊

台中市新社區上坪6號
4.8

秀畑早餐店

0932-962087
台中市新社區東新路二段36-2號
4.8

新社水煎包

04-25820373
台中市新社區興安路7號
4.5