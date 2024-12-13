說到新社景點，怎能錯過超高人氣的《千樺花園餐廳》！這裡不只是新社的美食好去處，還是結合美景與美食的新社景觀餐廳代表！餐廳內滿滿綠意，挑高設計加上大片落地窗，陽光灑進來的那刻，美到讓人忍不住拿起相機猛拍。

這次來品嚐他們的新品嫩煎鴨胸，真的驚艷到不行，每口都是滿滿幸福感，搭配現場的浪漫氛圍，根本就是一場味覺與視覺的雙重享受！

千樺花園餐廳資訊

電話：+886425821141

時間：一、二、五 10:00–17:00；六日、09:30–20:30；三四公休

地址：426台灣台中市新社區協興街61號 / 地圖

餐廳位置就在新社鬧區，有自己的停車場，停車方便又安全。

從入口走進來，映入眼簾的就是滿滿綠意，園區內有大樹、植栽、小池塘

千樺花園餐廳的花園內，還有不同季節的特色花卉，像是櫻花、楓葉或梅花，每次來都能看到不一樣的景色。如果不趕時間，用餐前後可以到園區散步，隨手一拍都像是明信片！

《千樺花園餐廳》後方也有販售老闆推薦的法國品牌香氛

櫻花季節時也有櫻花可賞。

楓葉

鹿角蕨

龜貝芋

千樺花園餐廳餐廳本館的用餐空間非常舒適，大面積的綠植搭配挑高設計，加上陽光灑進的光影效果，整個氛圍溫暖又愜意。假日記得提早預約，現場人潮真的不少。

這次點的是新品嫩煎鴨胸套餐，從前菜到甜點，整個流程讓人享受得很滿足！

千樺花園餐廳的消費是中等偏高，在1000元左右。

前菜沙拉：生菜超新鮮，搭配起司粉增加香氣，每一口都清爽可口。

新社香菇料理：結合在地特產的創意料理，香菇鮮嫩多汁，超級下飯！

餐包也非常好吃，麵包蓬鬆香綿。

南瓜濃湯：濃郁又滑順，搭配餐包簡直完美。

嫩煎鴨胸：重頭戲來了！鴨胸肉煎得恰到好處，外皮酥香，內部鮮嫩多汁，搭配一旁的蔬菜，酸香苦甜的層次讓人一試成主顧。

蔬菜熟成度剛剛好。

飲料點的是美式咖啡，咖啡的微苦香，慢慢喝慢慢享受這環境。

甜點奶酪：最後上的莓果冰沙奶酪，酸酸甜甜好解膩，收尾超加

餐廳消費屬於中高價位，人均約1000元左右，但絕對物超所值！就算不用餐，也可以花100元入園費，抵換一杯咖啡或甜點，慢慢享受這裡的美景，值回票價。如果你還在找新社景點或約會好去處，千樺花園餐廳絕對值得放入口袋名單！

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：千樺花園餐廳

所在地址：426臺灣台中市新社區協興街61號

營業時間：日 一 二 五 六 10:00-17:00

店家電話：+886425821141

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀