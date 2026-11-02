台灣虎航機票999元起只賣4天！全航線限時開搶，現場再送2027桌曆、抽不限航點來回機票

台灣虎航機票999元起開搶！2026 ITF旅展11月6日推出全航線優惠。資深編輯李維唐提醒，這是單程未稅起價，想省旅費也別錯過機加酒優惠與現場抽機票活動。

台灣虎航機票999元起又來了，準備飛日本、韓國的旅遊控，這次真的可以先把行事曆空下來。配合2026 ITF台灣國際旅展，台灣虎航宣布11月6日上午10點推出全航線單程未稅999元起的限時優惠，連續4天開放搶票，出發日期一路涵蓋至2027年10月30日。這次還不只有便宜機票，旅展現場憑符合資格的電子行程確認單，可以兌換2027年限定桌曆與日本購物折扣券，更有機會抽中不限航點來回機票。從訂機票、挑飯店到日本旅行購物，想把下一趟假期安排得更划算，這波優惠值得提前研究。

▲2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，台灣虎航這次不只準備全航線機票優惠，現場還有抽獎、限定贈品等好康，想安排明年出國的旅遊控，記得把台灣虎航攤位J709列入必逛清單。圖／台灣虎航提供；窩客島整理



台灣虎航全航線999元起開賣

每次準備出國，最讓人猶豫的往往就是機票價格。尤其想安排日本賞櫻、韓國逛街，或是趁著連假出國放鬆，光是挑選出發日期，就可能讓整趟旅遊預算差上一截。這次台灣虎航直接把全航線納入2026 ITF線上旅展促銷，單程未稅票價999元起，對還沒決定目的地的旅客來說，也多了一個比較不同航線票價的機會。

優惠從11月6日上午10點正式開賣，持續至11月9日晚間23點59分，適用旅遊期間為2026年11月6日至2027年10月30日。換句話說，不一定要趕著今年出發，明年想安排日本、韓國或其他台灣虎航航點的旅程，也能趁這次活動尋找適合的日期。需要留意的是，999元屬於單程未稅起價，實際結帳金額仍須依選擇的航班、稅費及其他加購項目計算，並非所有日期或航班都能買到最低價格。

虎加酒機加酒6,899元起

如果不想訂完機票還要花時間逐間比較飯店，台灣虎航旗下「虎加酒tigertel」這次也準備了機加酒優惠。大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等熱門目的地，都有精選酒店搭配台灣虎航機票的套裝選擇，最低6,899元起。對喜歡自由行、又想一次處理交通與住宿的人來說，可以直接從目的地、飯店及套裝價格開始比較。

想住得更有質感，也能留意這次納入優惠的飯店品牌。包括「三井花園」、「雅詩閣」等集團知名飯店，精選套票最低10,799元起。無論是想安排大阪城市散策、沖繩海島假期，或是韓國購物旅行，都能依照自己的住宿偏好選擇不同方案，不必只從最低機票價格決定整趟旅行。

每日10點搶JR套票與韓國優惠

除了機票與住宿組合，虎加酒還推出每日10點準時開搶的「每日一主題」，每天都有值得留意的套裝優惠。想搭乘鐵道走訪日本關西，可以注意JR西日本套票加購價1,999元起。準備安排韓國旅行，則有韓國快閃每人最高現折1,000元的優惠。

九州旅行也有適合雙人出遊的選擇，活動推出第2人直接享88折優惠。偏好海島假期的旅客，則可以研究四人同行現折1,000元的方案。從雙人旅行到朋友相約出國，這次優惠涵蓋不同出遊人數與目的地，挑選時除了比較價格，也要確認自己需要的機票、住宿與加購內容，才能找到真正適合的組合。

台灣虎航2027桌曆限量送

線上搶到機票，還能到實體旅展繼續拿好康。2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至11月9日舉行，台灣虎航在現場設置J709攤位，準備了旅展期間限定的兌換活動。只要在ITF線上旅展期間，透過台灣虎航官網完成購票，並前往旅展現場台灣虎航攤位出示電子行程確認單記錄，就能依活動規定領取「台灣虎航2027年桌曆」以及「多慶屋13%OFF折扣優惠券」。桌曆可以放在工作桌旁，隨手翻看接下來想安排的旅行日期，多慶屋折扣券則適合列入日本購物行程的行前準備。2項贈品均為限量提供，送完為止，想收藏台灣虎航周邊的虎迷，記得把現場兌換也排進旅展行程。

日本20大品牌優惠券手機就能存

日本旅行除了機票與飯店，藥妝、家電和生活百貨也是不少旅客會特別安排的購物重點。台灣虎航這次集結日本藥妝、家電與生活百貨等20大品牌，推出「福利補給站日本優惠券」專區，讓旅客在出發前就能先整理購物折扣。

使用方式也相當貼近日常手機操作習慣，旅客可以把專屬優惠券加入iOS或Android手機錢包App，到了日本購物結帳時再出示使用。對喜歡逛藥妝店、比較家電價格，或是順手補齊生活用品的人來說，出發前先把優惠券存進手機，就不用到了店門口才臨時尋找折扣資訊。各品牌的適用商品與優惠條件，仍應以優惠券內容為準。

▲機票控準備設鬧鐘！台灣虎航2026 ITF線上旅展11月6日上午10點準時開搶，全航線單程未稅999元起，優惠只到11月9日晚間23點59分，搭乘日期一路延伸至2027年10月30日，想飛日本、韓國的旅客可以趁這波優惠提早規劃假期。圖／台灣虎航提供；窩客島整理

ITF旅展抽不限航點來回機票

如果說線上旅展是搶便宜機票，實體旅展最讓人期待的就是現場抽獎。台灣虎航這次在J709攤位規劃「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，準備超過9,000份限量好禮，其中最吸引旅遊控目光的，就是不限航點來回機票。

對還沒決定下一趟要去哪裡的旅客來說，能抽到機票自然是意外驚喜。現場除了有機會參與抽獎，也能感受台灣虎航以祭典為主題安排的互動氣氛。不過，來回機票屬於抽獎獎項，並非參加就能獲得，實際中獎資格與兌獎方式仍須依現場活動規定辦理。

魏嘉瑩11月8日現身虎將見面會

今年台灣虎航的旅展攤位還安排了音樂驚喜。11月8日將邀請相信音樂旗下創作女聲「小魏魏嘉瑩」擔任特別嘉賓，與台灣虎航人氣虎將同台亮相，讓原本以機票優惠為主的旅展，多了可以近距離參與的娛樂活動。

每年受到虎迷期待的「虎將見面會」，這次還將結合「快出來玩」虎爪舞教學，由魏嘉瑩與虎將帶領現場民眾一起跟著動作跳舞。對本來就喜歡台灣虎航吉祥物，或是想在逛旅展之餘參加舞台互動的民眾來說，11月8日的活動值得特別留意。

虎禮選周邊83折與故宮聯名95折

台灣虎航的優惠也延伸到周邊商品。旅展期間，官方購物平台「tigerselect虎禮選」同步推出折扣活動，選購台灣虎航logo商品可享83折，國立故宮博物院聯名商品則享95折優惠。如果平常就喜歡蒐集航空公司周邊，或是想找具有旅行紀念意義的小物，這次可以一起比較。從帶有台灣虎航品牌標誌的商品，到結合故宮文化元素的聯名系列，提供了機票以外的購物選擇。對虎迷而言，除了期待下一次搭機出國，也能趁旅展期間把喜歡的限定風格商品帶回家。

台灣虎航ITF旅展搶票時間整理

這次台灣虎航2026 ITF旅展，最重要的時間就是11月6日上午10點。想買全航線單程未稅999元起的優惠機票，記得留意11月6日至11月9日的線上促銷期間。如果想領桌曆、拿多慶屋折扣券或參加現場抽獎，則要另外安排時間前往ITF台灣國際旅展J709攤位。

機加酒旅客也別忘了虎加酒每日10點的主題優惠，尤其是JR西日本套票、韓國快閃折扣、九州雙人優惠及海島四人同行方案，都可以依照自己的出遊人數和目的地事先比較。想買到真正符合預算的行程，除了注意起價，也要確認實際出發日期、住宿組合及相關優惠條件，才不會只看見低價，卻忽略整趟旅程需要支付的費用。

▲台灣虎航商務長許致遠與工作人員一起比出可愛虎爪手勢，提前炒熱2026 ITF旅展氣氛！這次除了全航線單程未稅999元起，現場還準備超過9,000份限量好禮，更有機會抽中不限航點來回機票，想試手氣的虎迷可別錯過。圖／台灣虎航提供；窩客島整理







台灣虎航全航線機票999元起

活動時間：2026年11月6日10點至11月9日23點59分

優惠航線：台灣虎航全航線，單程未稅999元起。

適用搭乘期間：2026年11月6日至2027年10月30日。

購票通路：台灣虎航官方網站，實際票價依航班及訂位結果為準。

注意事項：999元為單程未稅起價，並非來回或含稅價格。

官方網址：https://www.tigerairtw.com

虎加酒機加酒優惠6,899元起

活動時間：配合2026 ITF旅展推出，原稿未載明完整銷售起訖時間

熱門航點套票：大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等精選酒店搭配機票，6,899元起。

精選飯店套票：三井花園、雅詩閣等集團知名飯店搭配機票，10,799元起。

JR西日本套票：加購價1,999元起，適合規劃日本鐵道自由行。

韓國快閃優惠：每人最高現折1,000元。

九州旅遊優惠：第2人直接享88折。

海島旅遊優惠：4人同行現折1,000元。

每日一主題：每日10點準時開搶，實際優惠內容依活動公告為準。

官方網址：https://www.tigerairtw.com

台灣虎航2027桌曆與多慶屋折扣券

活動時間：2026年11月6日至11月9日

限定桌曆：符合活動購票及兌換資格，即可領取台灣虎航2027年桌曆。

日本購物優惠：同步贈送多慶屋13%OFF折扣優惠券。

兌換資格：ITF線上旅展期間於台灣虎航官網購票的旅客。

兌換方式：至ITF旅展台灣虎航J709攤位，出示電子行程確認單記錄。

數量限制：桌曆及折扣券數量有限，送完為止。

官方網址：https://static.tigerairtw.com/www/events/2611ITF/

日本20大品牌購物優惠券

活動時間：配合2026 ITF旅展推出，原稿未載明各品牌使用期限

優惠品牌：集結日本藥妝、家電及生活百貨等20大品牌。

使用方式：將專屬優惠券加入iOS或Android手機錢包App。

折扣方式：於適用店家結帳時出示優惠券，即可依規定享有折扣。

優惠限制：各品牌折扣幅度及使用條件，依個別優惠券公告為準。

官方網址：https://static.tigerairtw.com/www/events/2611coupon/

ITF旅展抽不限航點來回機票

活動時間：2026年11月6日至11月9日

活動地點：2026 ITF台灣國際旅展，台灣虎航J709攤位。

招福虎運籤：現場參與互動活動，有機會抽中不限航點來回機票。

祭典嗨翻天：參與現場互動活動，有機會獲得旅展限量好禮。

獎品數量：活動合計提供超過9,000份限量好禮。

注意事項：不限航點來回機票為抽獎獎項，並非參加即可獲得。

官方網址：https://static.tigerairtw.com/www/events/2611ITF/

魏嘉瑩與台灣虎航虎將見面會

活動日期：2026年11月8日

特別嘉賓：相信音樂旗下創作女聲小魏魏嘉瑩。

現場活動：魏嘉瑩與台灣虎航人氣虎將同台互動。

虎爪舞教學：現場帶領民眾一起學跳「快出來玩」虎爪舞。

活動地點：2026 ITF台灣國際旅展台灣虎航攤位。

官方網址：https://static.tigerairtw.com/www/events/2611ITF/

虎禮選周邊商品83折優惠

活動時間：2026年11月6日至11月9日旅展期間

台灣虎航logo商品：旅展期間選購享83折優惠。

故宮聯名商品：國立故宮博物院聯名系列享95折優惠。

購買通路：tigerselect虎禮選官方購物平台。

優惠限制：原稿未列出個別商品售價、庫存及其他折扣限制。

官方網址：https://tigerselect.tigerairtw.com

準備出國前，不妨再比較其他旅遊平台的訂房優惠

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