2026ITF旅展華航機票3,240元起！皮卡丘限定好禮、787客艙搶先體驗，購票還有機會抽商務艙機票

華航ITF旅展祭出香港機票3,240元起優惠，還能抽皮卡丘限定好禮與商務艙機票。資深編輯李維唐提醒，旅展比價別只看起價，未稅票價與抽獎資格都要確認清楚。

想搶便宜機票、安排年底或明年的出國旅行，2026ITF台灣國際旅展可以先把華航列進必逛名單。中華航空這次帶來香港機票3,240元起、沖繩與釜山5,994元起的旅展優惠，還有皮卡丘限定好禮、星級飯店住宿券與豪華商務艙機票抽獎。11月6日至9日於台北南港展覽館1館登場的華航展區，更把即將引進的787新世代客機搬進旅展話題，規劃787互動體驗、AI月曆拍貼與5大主題展區，讓想買機票的人有優惠可以比較，喜歡航空周邊的旅客也能順道挖寶。

▲華航皮卡丘彩繪機CI2全貌，粉嫩機身色彩搭配繽紛寶可夢航向東京及西雅圖。



華航ITF旅展香港機票3,240元起

每次旅展最讓人期待的，當然還是機票到底便宜多少。這次華航針對亞洲熱門航點推出優惠票價，香港3,240元起、宿霧3,354元起，沖繩與釜山則同樣是5,994元起，以上皆為未稅價格。對於想安排短天數旅行、利用假期到日本吃美食，或是計畫到韓國釜山走走的旅客來說，可以趁旅展期間比較不同目的地的機票預算。

如果還沒決定下一站要飛哪裡，不妨先從旅遊天數與預算下手。香港適合安排城市美食與購物行程，沖繩有海島度假的輕鬆氛圍，釜山則能把海景、咖啡廳與韓國美食排進同一趟旅行。華航這次一次端出多個熱門航點的優惠票價，也讓旅客有更多選擇。不過實際購票仍須留意稅金、適用航班及訂位條件，不能直接把未稅起價當成最終付款金額。

澳洲機票15,147元起再加密航班

想把假期拉長、飛往南半球度假的旅客，這次也有值得留意的優惠。華航配合ITF旅展推出大洋洲精選航線票價，台北飛布里斯本15,147元起、雪梨16,188元起、墨爾本17,253元起，以上同樣為未稅價格。從布里斯本的城市與海岸風景，到雪梨的港灣景色，再到墨爾本的咖啡文化與街區散步，3座城市各有不同的旅行節奏。

除了機票優惠，華航也自10月25日起全面加密澳洲航線，雪梨增加至每週7班、布里斯本每週6班、墨爾本每週5班。對於想安排澳洲自由行的旅客來說，航班增加代表規劃出發與回程日期時有更多班次可以考慮，無論想集中玩一座城市，或依照自己的假期長度安排旅程，都能先從航班時間與票價組合開始比較。

華航787客艙體驗搶先登場

這次華航展區除了賣機票，另一個吸睛焦點就是即將引進的787新世代客機。華航以「飛閱無限Fly Beyond with China Airlines」為旅展主題，特別規劃787互動體驗區，讓旅客在正式搭上新機型之前，先透過展場活動感受787的飛行魅力。

整個展區共規劃5大主題空間，分別是主舞台、787互動體驗區、eMALL寶可夢區、機票銷售區與華信航空形象區。想研究優惠機票的人可以留意銷售區，喜歡寶可夢聯名商品的旅客可以逛逛eMALL寶可夢區，對新世代客機有興趣的航空迷，則能把787互動體驗列為逛展重點。不同主題集中在同一個展區，也讓這次華航攤位不只是單純的機票銷售現場。

AI拍貼機變身2027華航月曆主角

喜歡拍照、蒐集旅遊紀念品的人，這次可以留意華航特別準備的AI拍貼機。華航把2027年月曆的創意概念帶進旅展，結合AI影像生成技術，讓參與者有機會化身月曆主角，留下具有航空旅行特色的個人紀念照。

拍貼場景也藏著華航的設計巧思，將台灣山岳曙光與梅花燈座意象融入787客艙場景，讓月曆主題與新世代客機結合。比起一般旅展常見的拍照背板，這次多了個人影像生成的互動元素，對喜歡收藏限定紀念照的人來說，也是一項值得安排時間體驗的活動。

華航同步準備787專屬紀念好禮，只要在現場完成雲端拍照打卡，或加入中華航空LINE官方好友，即可獲得787專屬紀念好禮，還有機會將2027年華航桌曆帶回家。想蒐集華航航空主題周邊的旅客，記得留意現場活動說明與領取方式。

皮卡丘限定好禮購票就有機會抽

華航皮卡丘彩繪機CI2的人氣延續到今年ITF旅展，這次更把聯名好禮帶進購票活動。旅客在展場購票，就有機會抽中皮卡丘限定好禮，另外還有星級飯店住宿券、高鐵半價優惠券及多項精美獎品，購買商務艙的旅客還能享有加碼好禮。

對於原本就打算買機票的人來說，除了比較旅展票價，也可以把購票抽獎納入考量。尤其是皮卡丘聯名好禮，對喜歡寶可夢或蒐集航空聯名周邊的人而言，更增添了逛展的期待感。不過活動屬於抽獎性質，並非購票就能直接取得指定獎品，實際獲獎仍以活動規則與抽獎結果為準。

豪華商務艙機票還有機會免費抽

除了現場購票抽獎，華航這次也準備線上旅展活動。旅客購票後，還可以前往華航線上旅展活動網頁完成登錄，就有機會抽中豪華商務艙機票。對於平常搭乘經濟艙、一直想體驗商務艙服務的旅客來說，這項抽獎也是今年旅展值得關注的活動之一。

不過，現場購票抽獎與線上登錄抽獎是不同的參與環節，旅客買完機票後，別忘了確認是否需要另外登錄。至於豪華商務艙機票的適用航線、名額、登錄期限及相關限制，原始新聞稿並未列出完整內容，建議以華航後續公布的正式活動辦法為準。

華航哩程優惠也能換住宿與Wi-Fi

手上累積不少華航哩程，卻還沒決定要拿來換什麼的旅客，這次也可以留意旅展同步推出的哩程兌換活動。華航規劃「好哩券」、「好哩宿」與「華夏精選」等優惠，涵蓋電子票券、飯店住宿、旅遊體驗與機上Wi-Fi，讓哩程的使用選擇不只限於機票相關需求。

對於平常有累積哩程習慣的人來說，可以依照自己的旅行計畫，看看哪些兌換項目比較符合實際需求。像是已經安排好住宿的人，可以留意旅遊體驗或機上Wi-Fi等選項，還沒決定下次旅行目的地的旅客，也能先研究飯店住宿與電子票券的兌換內容。各項優惠所需哩程與適用限制，仍須依華航正式公布資訊確認。

2026ITF華航攤位J1804必逛重點

2026ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，想逛華航展區的旅客，可以直接記下攤位編號J1804。除了機票優惠、787互動體驗與皮卡丘相關活動，華航也安排每日主舞台活動彩蛋，讓旅客在比較機票之餘，還能參與不同的現場活動。

這次華航把機票優惠、澳洲航線加密、新世代客機體驗與航空周邊抽獎集中在同一場旅展，無論是已經準備好出國日期，還是單純想找下一趟旅行靈感，都可以先把感興趣的航點與活動整理好，再到現場比較。更多旅展優惠與活動細節，則可持續關注華航官網及Facebook粉絲專頁公布的最新資訊。

▲2026ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，想逛華航展區的旅客，可以直接記下攤位編號J1804。





2026華航ITF旅展優惠活動整理

華航ITF旅展亞洲機票優惠

活動時間：2026年ITF旅展期間，優惠售票起訖日依華航公告。

香港機票：3,240元起，未稅。

宿霧機票：3,354元起，未稅。

沖繩機票：5,994元起，未稅。

釜山機票：5,994元起，未稅。

優惠提醒：以上均為未稅起價，實際票價、適用日期與訂位條件依華航公告。

官方網站：https://www.china-airlines.com

華航ITF旅展澳洲機票優惠

活動時間：2026年ITF旅展期間，澳洲航線自10月25日起加密。

布里斯本機票：15,147元起，未稅，每週6班。

雪梨機票：16,188元起，未稅，每週7班。

墨爾本機票：17,253元起，未稅，每週5班。

航班亮點：澳洲3大航點增加航班選擇，方便旅客安排不同天數的旅行。

官方網站：https://www.china-airlines.com

華航787新世代客機互動體驗

活動時間：2026年11月6日至11月9日。

787互動體驗區：搶先感受華航即將引進的787新世代客機魅力。

AI月曆拍貼：結合2027年華航月曆創意，透過AI影像生成技術化身月曆主角。

拍貼場景：融合台灣山岳曙光、梅花燈座意象與787客艙場景。

787紀念好禮：現場完成雲端拍照打卡或加入中華航空LINE官方好友，即可獲得專屬紀念好禮。

2027華航桌曆：參與指定活動，還有機會將2027年華航桌曆帶回家。

官方網站：https://www.china-airlines.com

華航皮卡丘限定好禮購票抽獎

活動時間：2026年11月6日至11月9日，現場購票活動。

皮卡丘限定好禮：延續華航皮卡丘彩繪機CI2人氣，現場購票有機會抽中聯名好禮。

星級飯店住宿券：現場購票有機會抽中飯店住宿獎項。

高鐵半價優惠券：現場購票有機會抽中高鐵半價優惠券。

商務艙加碼好禮：購買商務艙機票，另享加碼好禮。

其他精美獎品：現場購票另有多項抽獎好禮，實際獎項依活動公告。

官方網站：https://www.china-airlines.com

華航豪華商務艙機票線上抽獎

活動時間：配合2026年ITF旅展，登錄期限依官方公告。

活動資格：購票後前往華航線上旅展活動網頁完成登錄。

抽獎好禮：有機會抽中華航豪華商務艙機票。

華航哩程兌換優惠

活動時間：配合2026年ITF旅展推出，詳細期限依華航公告。

好哩券：提供電子票券相關哩程兌換優惠。

好哩宿：提供飯店住宿相關哩程兌換優惠。

華夏精選：推出涵蓋旅遊體驗等項目的哩程兌換優惠。

機上Wi-Fi：列入本次哩程兌換優惠涵蓋項目。

兌換提醒：各項所需哩程、適用條件及優惠期限依華航公告。

2026ITF華航展區與每日活動

活動時間：2026年11月6日至11月9日。

活動地點：台北南港展覽館1館。

華航攤位：J1804。

活動主題：飛閱無限Fly Beyond with China Airlines。

5大主題展區：主舞台、787互動體驗區、eMALL寶可夢區、機票銷售區及華信航空形象區。

每日主舞台活動：安排每日活動彩蛋，詳細內容依現場公告。





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