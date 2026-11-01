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春水堂珍奶200元拜金女標準也通膨！昔日情侶吃700元吵到哭，如今兩人吃麵喝茶破千元，17罪狀再被翻出

17 大奢靡罪狀頂級敗金女
2026-11-02 01:30文字：編輯 李維唐 圖片提供:AI生成
編輯 李維唐

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春水堂珍奶200元，連拜金女標準都跟著通膨！窩客島資深編輯李維唐觀察，當年情侶吃700元被嫌太貴，如今兩人吃麵喝茶就破千元，最諷刺的不是漲價，而是評價女性消費的雙重標準。

春水堂又漲價了，沒想到這次最先受到衝擊的，可能不是珍珠奶茶愛好者，而是全台灣隨時可能被貼上「拜金」標籤的女性。隨著春水堂傳出全品項平均調漲12%，御品牛肉麵來到315元、中杯珍珠奶茶200元，兩個人各吃一碗牛肉麵、喝一杯珍奶，帳單就達1,030元。這讓人不禁想起今年6月轟動網路的「春水堂700元約會事件」，當時一對情侶只因用餐花了700元，男方就不斷嫌貴，最後讓女方委屈落淚。如今物價漲得比愛情還快，當年被網友反諷的「17大拜金女標準」，恐怕也得跟著通膨重新修訂。

▲喝星巴克、吃摩斯漢堡、搭Uber沒用折價券，甚至買50元LINE貼圖都能被說拜金？網友反諷整理的17大拜金女標準，連衛生棉用量都被列入，讓人忍不住想問，現在女生想花自己的錢，難道還得先通過省錢考試？圖／窩客島整理
▲喝星巴克、吃摩斯漢堡、搭Uber沒用折價券，甚至買50元LINE貼圖都能被說拜金？網友反諷整理的17大拜金女標準，連衛生棉用量都被列入，讓人忍不住想問，現在女生想花自己的錢，難道還得先通過省錢考試？圖／窩客島整理

春水堂漲價讓700元變小錢

依照這波春水堂調價資訊，御品牛肉麵315元、中杯珍珠奶茶200元，單人一餐就要515元。如果兩個人都想吃麵、喝珍奶，結帳金額直接突破千元。對照今年6月的700元約會爭議，短短幾個月，原本被嫌太奢侈的消費金額，如今竟然連兩人的基本組合都不夠。

當然，春水堂原本就不是以平價餐飲為主要定位，消費者可以依照預算選擇是否用餐。但有趣的是，當年那筆700元被拿來檢討時，網友爭論的早已不只是餐點價格，而是女性在約會時究竟花多少錢，才不會被認為太浪費。如今隨著菜單價格調整，這條看不見的「拜金分界線」，似乎也愈來愈難畫清楚。

春水堂700元約會吵到哭

回顧自今年6月時的報導，當時有網友在春水堂用餐，目擊一對情侶因為約700元的消費發生爭執。男方認為兩人約會吃鍋貼就能吃飽，對於春水堂的價格相當不滿，甚至把話題延伸到星巴克，質疑花100多元喝機器製作的咖啡究竟值不值得。

根據目擊者描述，男方持續評論餐點價格，最後讓女方當場落淚。目擊者看不下去，還特別寫卡片安慰女方，告訴她值得更好的對待。這段故事在網路上引發熱烈討論，原始貼文短短3天獲得17萬人按讚、534萬次瀏覽。許多網友認為，問題不在於700元是否昂貴，而是既然雙方已經選擇進店用餐，就不應該在餐桌上不斷否定另一半的消費選擇。

17大拜金女標準荒謬到衛生棉

隨著事件發酵，網友也以反諷方式整理出「17大拜金女標準」，把近年網路上曾引發爭議的女性消費行為全部列在一起。從沒有買一送一就喝星巴克、搭Uber沒用折價券、吃摩斯漢堡，到迴轉壽司消費超過300元，甚至連買50元LINE貼圖、做美甲、使用洗碗機，都被列入這份荒謬清單。

其中最令人傻眼的，莫過於「一天使用超過兩片日用衛生棉」及「白天使用夜用衛生棉」。原本應該依照個人生理需求決定的衛生用品，竟然也能被拿來衡量是否節儉。照這套邏輯，女生不只吃飯要計算預算，連生理期都得先做好成本控管，彷彿談戀愛不是尋找伴侶，而是應徵一份需要全年無休節省開支的工作。

喝中杯飲料也成拜金罪狀

更諷刺的是，17項標準裡還包括「飲料點中杯」。對一般消費者來說，中杯只是依照口渴程度選擇的容量，但放進這份清單裡，卻成了不夠節儉的象徵。如今春水堂中杯珍奶被喊出200元，這項標準恐怕更有發揮空間。以前點中杯只是浪費，現在點中杯，簡直像是在展示財力。

至於「春水堂點了一桌700元」這項壓軸罪狀，如今看來更是充滿時代感。以牛肉麵315元、珍奶200元計算，兩個人只要各點一份，帳單就達1,030元。原本700元還能引發一場關於拜金的爭論，現在同樣預算卻連兩套餐點都買不齊。這究竟是物價漲得太快，還是部分人對女性消費的標準，從來就沒有跟上現實？

700元嫌拜金千元才吃得飽

事實上，約會花多少錢，本來就應該由雙方依照經濟能力共同決定。有人喜歡高級餐廳，有人偏好平價小吃，AA制或輪流請客也都沒有問題。真正引發爭議的，並不是有人認為春水堂太貴，而是當一方不認同消費金額時，是否就能把另一方的選擇當成缺點，不斷責備甚至羞辱。

從700元約會事件到如今春水堂調價，這場討論最有意思的地方，是物價替當年的爭議開了一個現實玩笑。當初被拿來當成奢侈象徵的700元，如今已不足以支付兩人各一碗牛肉麵與一杯珍奶。或許真正需要重新檢討的，不是女生究竟花多少錢才算拜金，而是為什麼一杯咖啡、一份餐點，甚至一片衛生棉，都可能成為評價女性的標準。

畢竟，嫌春水堂太貴，可以選擇其他餐廳；想要省錢，也可以事先談好預算。但如果連吃頓飯都得承受一場財務審判，那麼最昂貴的恐怕不是200元的珍珠奶茶，而是為了這段關係付出的情緒成本。

▲春水堂一碗麵配上一杯珍珠奶茶，再加點幾道小菜，原本只是想好好享受一頓飯，現在卻可能讓荷包先喊吃不消。隨著春水堂傳出漲價消息，當年情侶用餐700元引發的拜金爭議，如今看來格外諷刺。圖／窩客島整理
▲春水堂一碗麵配上一杯珍珠奶茶，再加點幾道小菜，原本只是想好好享受一頓飯，現在卻可能讓荷包先喊吃不消。隨著春水堂傳出漲價消息，當年情侶用餐700元引發的拜金爭議，如今看來格外諷刺。圖／窩客島整理

2026 當代頂級敗金女 17 大奢靡罪狀

在物價飛漲的今天，我們不妨重新檢視這份令人嘆為觀止的「豪門敗家名單」——看看現在當個平民老百姓，門檻究竟高到了何種匪夷所思的境界：

  1. 沒買一送一就喝星巴克：大逆不道！居然敢原價品嚐連鎖咖啡，難道不知道每一滴沒打折的義式濃縮，都是對家庭財務的背叛？
  2. 沒用折價券就搭 Uber：出門不搭大眾運輸就算了，居然沒在乘車前地毯式搜索 85 折優惠碼，簡直奢靡無度。
  3. 一天用超過兩片日用衛生棉，以及白天用夜用款：生理期居然膽敢講究衛生與防漏？不知道吸水力是可以用意志力克服的嗎？
  4. 吃摩斯漢堡：速食界的愛馬仕！那顆米漢堡裡包的不是牛肉，是妳對金錢毫無節制的虛榮心。
  5. 迴轉壽司吃超過 300 元：傳說中的「盤子自由」。超過八盤以上就是對鮭魚的貪婪，去隔壁吃爭鮮便當才符合勤儉美德。
  6. 吃 25 元滷肉飯不會飽：妳的胃容量簡直是個吞噬家庭存款的黑洞，居然不能靠半碗澱粉撐一整天。
  7. 吃 85℃ 切片黑森林蛋糕：區區幾十塊的下午茶蛋糕？妳以為妳是凡爾賽宮裡的瑪麗皇后在開茶會？
  8. 家裡用洗碗機：十隻手指頭健在居然膽敢動用家電？機器要電費、洗碗粉要錢，純天然手工菜瓜布才配稱賢慧。
  9. 吃飯沒跟男友精確 AA 制：連幾塊錢的零頭尾數都沒掏出手機轉帳，擺明就是想把男人當提款機的潛在吸血鬼。
  10. 去做美甲：把微薄的薪水塗在指甲上？手指長得健康透明不能見人嗎？簡直是資本主義的傀儡。
  11. 手搖飲膽敢點「中杯（M）」：小杯不能解渴嗎？甚至多花 10 元加大？不知道春水堂中杯珍奶已經要 200 元了嗎！
  12. 洗髮精用到最後沒加水搖一搖：毫無客家精神的頂級暴發戶行徑。瓶底殘留的那 2cc，加水稀釋還能再洗三天！
  13. 週末居然跑咖啡廳：花上百元只為了坐著吹冷氣？家裡沒有白開水能喝？沒有硬板凳可以坐嗎？
  14. 鹹酥雞「兩個人」點滿 365 元：九層塔跟蒜頭不用錢嗎？兩個人吃炸物居然敢破三百，根本是在油鍋裡炸碎未來的買房基金。
  15. 手滑買 50 元的 LINE 貼圖：內建的饅頭人是不能表達喜怒哀樂嗎？為了那隻會動的貓花 50 塊，直接定罪為傾家蕩產的開端。
  16. 堅持用一次性紙巾擦臉：毛巾洗了晾乾能用三年，居然敢用拋棄式紙巾？大自然在哭泣，男友的錢包在滴血。
  17. 在春水堂點了一整桌達到 700 元：原罪之巔！如今在春水堂隨便點兩碗麵加兩杯珍奶直接輕鬆超標，這已經不是拜金，這簡直是富豪榜上的「煉金術師」。

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