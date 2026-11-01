春水堂珍奶200元拜金女標準也通膨！昔日情侶吃700元吵到哭，如今兩人吃麵喝茶破千元，17罪狀再被翻出

春水堂珍奶200元，連拜金女標準都跟著通膨！窩客島資深編輯李維唐觀察，當年情侶吃700元被嫌太貴，如今兩人吃麵喝茶就破千元，最諷刺的不是漲價，而是評價女性消費的雙重標準。

春水堂又漲價了，沒想到這次最先受到衝擊的，可能不是珍珠奶茶愛好者，而是全台灣隨時可能被貼上「拜金」標籤的女性。隨著春水堂傳出全品項平均調漲12%，御品牛肉麵來到315元、中杯珍珠奶茶200元，兩個人各吃一碗牛肉麵、喝一杯珍奶，帳單就達1,030元。這讓人不禁想起今年6月轟動網路的「春水堂700元約會事件」，當時一對情侶只因用餐花了700元，男方就不斷嫌貴，最後讓女方委屈落淚。如今物價漲得比愛情還快，當年被網友反諷的「17大拜金女標準」，恐怕也得跟著通膨重新修訂。



▲喝星巴克、吃摩斯漢堡、搭Uber沒用折價券，甚至買50元LINE貼圖都能被說拜金？網友反諷整理的17大拜金女標準，連衛生棉用量都被列入，讓人忍不住想問，現在女生想花自己的錢，難道還得先通過省錢考試？圖／窩客島整理

春水堂漲價讓700元變小錢

依照這波春水堂調價資訊，御品牛肉麵315元、中杯珍珠奶茶200元，單人一餐就要515元。如果兩個人都想吃麵、喝珍奶，結帳金額直接突破千元。對照今年6月的700元約會爭議，短短幾個月，原本被嫌太奢侈的消費金額，如今竟然連兩人的基本組合都不夠。

當然，春水堂原本就不是以平價餐飲為主要定位，消費者可以依照預算選擇是否用餐。但有趣的是，當年那筆700元被拿來檢討時，網友爭論的早已不只是餐點價格，而是女性在約會時究竟花多少錢，才不會被認為太浪費。如今隨著菜單價格調整，這條看不見的「拜金分界線」，似乎也愈來愈難畫清楚。

春水堂700元約會吵到哭

回顧自今年6月時的報導，當時有網友在春水堂用餐，目擊一對情侶因為約700元的消費發生爭執。男方認為兩人約會吃鍋貼就能吃飽，對於春水堂的價格相當不滿，甚至把話題延伸到星巴克，質疑花100多元喝機器製作的咖啡究竟值不值得。

根據目擊者描述，男方持續評論餐點價格，最後讓女方當場落淚。目擊者看不下去，還特別寫卡片安慰女方，告訴她值得更好的對待。這段故事在網路上引發熱烈討論，原始貼文短短3天獲得17萬人按讚、534萬次瀏覽。許多網友認為，問題不在於700元是否昂貴，而是既然雙方已經選擇進店用餐，就不應該在餐桌上不斷否定另一半的消費選擇。

17大拜金女標準荒謬到衛生棉

隨著事件發酵，網友也以反諷方式整理出「17大拜金女標準」，把近年網路上曾引發爭議的女性消費行為全部列在一起。從沒有買一送一就喝星巴克、搭Uber沒用折價券、吃摩斯漢堡，到迴轉壽司消費超過300元，甚至連買50元LINE貼圖、做美甲、使用洗碗機，都被列入這份荒謬清單。

其中最令人傻眼的，莫過於「一天使用超過兩片日用衛生棉」及「白天使用夜用衛生棉」。原本應該依照個人生理需求決定的衛生用品，竟然也能被拿來衡量是否節儉。照這套邏輯，女生不只吃飯要計算預算，連生理期都得先做好成本控管，彷彿談戀愛不是尋找伴侶，而是應徵一份需要全年無休節省開支的工作。

喝中杯飲料也成拜金罪狀

更諷刺的是，17項標準裡還包括「飲料點中杯」。對一般消費者來說，中杯只是依照口渴程度選擇的容量，但放進這份清單裡，卻成了不夠節儉的象徵。如今春水堂中杯珍奶被喊出200元，這項標準恐怕更有發揮空間。以前點中杯只是浪費，現在點中杯，簡直像是在展示財力。

至於「春水堂點了一桌700元」這項壓軸罪狀，如今看來更是充滿時代感。以牛肉麵315元、珍奶200元計算，兩個人只要各點一份，帳單就達1,030元。原本700元還能引發一場關於拜金的爭論，現在同樣預算卻連兩套餐點都買不齊。這究竟是物價漲得太快，還是部分人對女性消費的標準，從來就沒有跟上現實？

700元嫌拜金千元才吃得飽

事實上，約會花多少錢，本來就應該由雙方依照經濟能力共同決定。有人喜歡高級餐廳，有人偏好平價小吃，AA制或輪流請客也都沒有問題。真正引發爭議的，並不是有人認為春水堂太貴，而是當一方不認同消費金額時，是否就能把另一方的選擇當成缺點，不斷責備甚至羞辱。

從700元約會事件到如今春水堂調價，這場討論最有意思的地方，是物價替當年的爭議開了一個現實玩笑。當初被拿來當成奢侈象徵的700元，如今已不足以支付兩人各一碗牛肉麵與一杯珍奶。或許真正需要重新檢討的，不是女生究竟花多少錢才算拜金，而是為什麼一杯咖啡、一份餐點，甚至一片衛生棉，都可能成為評價女性的標準。

畢竟，嫌春水堂太貴，可以選擇其他餐廳；想要省錢，也可以事先談好預算。但如果連吃頓飯都得承受一場財務審判，那麼最昂貴的恐怕不是200元的珍珠奶茶，而是為了這段關係付出的情緒成本。

▲春水堂一碗麵配上一杯珍珠奶茶，再加點幾道小菜，原本只是想好好享受一頓飯，現在卻可能讓荷包先喊吃不消。隨著春水堂傳出漲價消息，當年情侶用餐700元引發的拜金爭議，如今看來格外諷刺。圖／窩客島整理

2026 當代頂級敗金女 17 大奢靡罪狀

在物價飛漲的今天，我們不妨重新檢視這份令人嘆為觀止的「豪門敗家名單」——看看現在當個平民老百姓，門檻究竟高到了何種匪夷所思的境界：

沒買一送一就喝星巴克：大逆不道！居然敢原價品嚐連鎖咖啡，難道不知道每一滴沒打折的義式濃縮，都是對家庭財務的背叛？ 沒用折價券就搭 Uber：出門不搭大眾運輸就算了，居然沒在乘車前地毯式搜索 85 折優惠碼，簡直奢靡無度。 一天用超過兩片日用衛生棉，以及白天用夜用款：生理期居然膽敢講究衛生與防漏？不知道吸水力是可以用意志力克服的嗎？ 吃摩斯漢堡：速食界的愛馬仕！那顆米漢堡裡包的不是牛肉，是妳對金錢毫無節制的虛榮心。 迴轉壽司吃超過 300 元：傳說中的「盤子自由」。超過八盤以上就是對鮭魚的貪婪，去隔壁吃爭鮮便當才符合勤儉美德。 吃 25 元滷肉飯不會飽：妳的胃容量簡直是個吞噬家庭存款的黑洞，居然不能靠半碗澱粉撐一整天。 吃 85℃ 切片黑森林蛋糕：區區幾十塊的下午茶蛋糕？妳以為妳是凡爾賽宮裡的瑪麗皇后在開茶會？ 家裡用洗碗機：十隻手指頭健在居然膽敢動用家電？機器要電費、洗碗粉要錢，純天然手工菜瓜布才配稱賢慧。 吃飯沒跟男友精確 AA 制：連幾塊錢的零頭尾數都沒掏出手機轉帳，擺明就是想把男人當提款機的潛在吸血鬼。 去做美甲：把微薄的薪水塗在指甲上？手指長得健康透明不能見人嗎？簡直是資本主義的傀儡。 手搖飲膽敢點「中杯（M）」：小杯不能解渴嗎？甚至多花 10 元加大？不知道春水堂中杯珍奶已經要 200 元了嗎！ 洗髮精用到最後沒加水搖一搖：毫無客家精神的頂級暴發戶行徑。瓶底殘留的那 2cc，加水稀釋還能再洗三天！ 週末居然跑咖啡廳：花上百元只為了坐著吹冷氣？家裡沒有白開水能喝？沒有硬板凳可以坐嗎？ 鹹酥雞「兩個人」點滿 365 元：九層塔跟蒜頭不用錢嗎？兩個人吃炸物居然敢破三百，根本是在油鍋裡炸碎未來的買房基金。 手滑買 50 元的 LINE 貼圖：內建的饅頭人是不能表達喜怒哀樂嗎？為了那隻會動的貓花 50 塊，直接定罪為傾家蕩產的開端。 堅持用一次性紙巾擦臉：毛巾洗了晾乾能用三年，居然敢用拋棄式紙巾？大自然在哭泣，男友的錢包在滴血。 在春水堂點了一整桌達到 700 元：原罪之巔！如今在春水堂隨便點兩碗麵加兩杯珍奶直接輕鬆超標，這已經不是拜金，這簡直是富豪榜上的「煉金術師」。

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