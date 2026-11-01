買湯圓送史努比湯匙！桂冠Ｘ史努比聯名「開心果、台式鹹香滷肉」包裝超萌，先全聯搶

編輯 鄭雅之 表示：史努比控最近真的很忙！還要衝全聯搶桂冠湯圓史努比小湯匙～
冷空氣報到正是煮熱甜湯的最好時機，老字號桂冠湯圓今年攜手人氣巨星史努比家族打造驚喜聯名，一口氣推出兼具甜鹹風味的「開心果湯圓」與「蕈菇滷肉湯圓」，經典的「提拉米蘇湯圓」也同步換上俏皮外盒，全台各大實體量販與線上平台陸續開賣，更有隨盒附贈限量餐具的組合包，掀起冬日打卡新話題。
熱門甜點控必搶開心果與提拉米蘇湯圓
甜點界風靡已久的綠色熱潮正式進軍中式點心，這款「開心果湯圓」挑選來自西班牙的高品質堅果，與柔滑的馬斯卡彭起司及卡士達餡料完美揉合，輕輕咬破外皮就能感受滿嘴濃郁堅果香氣，而經典回歸的「提拉米蘇湯圓」則散發微苦咖啡香與醇厚可可氣息，層次豐富的成熟韻味，絕對是午後解饞的最佳甜品。
老饕最愛古早味鹹香蕈菇滷肉湯圓
除了甜滋滋的點心之外，偏好鹹食的老饕也有新選擇，這款充滿寶島家鄉味的「蕈菇滷肉湯圓」嚴選台灣優質豬肉與鮮美菇類，透過爆香紅蔥頭並結合特調醬汁細火燉熬，呈現鹹甜適中的道地肉醬精華，外層依循傳統六道製程打磨出細緻糯米外皮，一口咬下滿溢濃郁湯汁，寒流來襲當作宵夜享用格外滿足。
限定開賣史努比湯圓派對組送造型湯匙
如果想一次品嘗多種口感，不能錯過即將登場的限定組合，盒內貼心搭配香醇濃郁的「芝麻包餡小湯圓」與晶瑩剔透的「花生晶彩小圓子」，無論熱騰騰煮來享用或冷吃都十分爽口，最讓粉絲瘋狂的是隨盒隨機附贈1支史努比造型湯匙，整套多達5款趣味模樣，精巧可愛的實用周邊讓人忍不住想一次湊齊全套。
官網限定好康特惠再抽精美迷你平底鍋
搶先備齊暖冬點心還能省荷包，即日起到12月31日止，前往桂冠官方線上商店選購全系列湯圓商品，即可享有兩件9折與三件85折的超值折扣，只要購物車內含任一款限定新品且不限結帳金額，還能參加抽獎把超可愛的家嚐迷你平底鍋帶回廚房，想趁機填滿冷凍庫的甜點控記得把握機會下單。
桂冠Ｘ史努比聯名 新品資訊
- 開心果湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售
- 蕈菇滷肉湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售
- 提拉米蘇湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售
- 史努比湯圓派對組，售價215元，11月6日起全台全聯與萬家福陸續上市，內附隨機款史努比造型湯匙1支，全套共5款含1款隱藏版
桂冠Ｘ史努比聯名商品 通路優惠
- 即日起至12月31日，於桂冠線上商城購買全系列湯圓享兩件9折、三件85折
- 於桂冠線上商城購買指定新品湯圓，不限消費金額抽5個家嚐迷你平底鍋
史努比控荷包不保！新打卡點、新品都要衝
推薦閱讀：史努比桃園萬聖城試燈了！巨型史努比南瓜、歐拉夫吸血鬼14大必拍，史努比光雕秀、見面會時間曝
推薦閱讀：萬聖節吸血鬼史努比超萌！史努比快閃店進駐信義A9，三麗鷗買一送一加碼搶