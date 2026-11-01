買湯圓送史努比湯匙！桂冠Ｘ史努比聯名「開心果、台式鹹香滷肉」包裝超萌，先全聯搶

編輯 鄭雅之 表示：史努比控最近真的很忙！還要衝全聯搶桂冠湯圓史努比小湯匙～

冷空氣報到正是煮熱甜湯的最好時機，老字號桂冠湯圓今年攜手人氣巨星史努比家族打造驚喜聯名，一口氣推出兼具甜鹹風味的「開心果湯圓」與「蕈菇滷肉湯圓」，經典的「提拉米蘇湯圓」也同步換上俏皮外盒，全台各大實體量販與線上平台陸續開賣，更有隨盒附贈限量餐具的組合包，掀起冬日打卡新話題。



▲桂冠湯圓聯名史努比家族搶攻冬日甜點商機，從綠色堅果風味、大人系咖啡香到台式鹹湯圓，一次承包下午茶與宵夜時光。

▲換上史努比新包裝的提拉米蘇湯圓，嚴選義大利馬斯卡彭起司與日本UCC咖啡粉，展現微苦微醺的大人系甜點層次。





熱門甜點控必搶開心果與提拉米蘇湯圓

甜點界風靡已久的綠色熱潮正式進軍中式點心，這款「開心果湯圓」挑選來自西班牙的高品質堅果，與柔滑的馬斯卡彭起司及卡士達餡料完美揉合，輕輕咬破外皮就能感受滿嘴濃郁堅果香氣，而經典回歸的「提拉米蘇湯圓」則散發微苦咖啡香與醇厚可可氣息，層次豐富的成熟韻味，絕對是午後解饞的最佳甜品。



▲席捲全球的綠色堅果風潮加入桂冠湯圓宇宙，全新開心果湯圓嚴選西班牙堅果熬製醇厚醬香，成為冬日必搶人氣甜品。





老饕最愛古早味鹹香蕈菇滷肉湯圓

除了甜滋滋的點心之外，偏好鹹食的老饕也有新選擇，這款充滿寶島家鄉味的「蕈菇滷肉湯圓」嚴選台灣優質豬肉與鮮美菇類，透過爆香紅蔥頭並結合特調醬汁細火燉熬，呈現鹹甜適中的道地肉醬精華，外層依循傳統六道製程打磨出細緻糯米外皮，一口咬下滿溢濃郁湯汁，寒流來襲當作宵夜享用格外滿足。



▲鹹湯圓控必吃新品蕈菇滷肉湯圓，嚴選台灣豬肉與在地蕈菇並以紅蔥頭細火慢熬，重現油而不膩的台式古早味經典。





限定開賣史努比湯圓派對組送造型湯匙

如果想一次品嘗多種口感，不能錯過即將登場的限定組合，盒內貼心搭配香醇濃郁的「芝麻包餡小湯圓」與晶瑩剔透的「花生晶彩小圓子」，無論熱騰騰煮來享用或冷吃都十分爽口，最讓粉絲瘋狂的是隨盒隨機附贈1支史努比造型湯匙，整套多達5款趣味模樣，精巧可愛的實用周邊讓人忍不住想一次湊齊全套。



▲限定開賣的史努比湯圓派對組一次囊括芝麻包餡小湯圓與冷熱皆宜的花生晶彩小圓子，雙重經典風味一盒滿足。

▲史努比湯圓派對組隨盒限量附贈史努比造型湯匙，全套共有五款超萌造型，包含一款驚喜隱藏版等著粉絲來收集。





官網限定好康特惠再抽精美迷你平底鍋

搶先備齊暖冬點心還能省荷包，即日起到12月31日止，前往桂冠官方線上商店選購全系列湯圓商品，即可享有兩件9折與三件85折的超值折扣，只要購物車內含任一款限定新品且不限結帳金額，還能參加抽獎把超可愛的家嚐迷你平底鍋帶回廚房，想趁機填滿冷凍庫的甜點控記得把握機會下單。



▲換上史努比新包裝的提拉米蘇湯圓，嚴選義大利馬斯卡彭起司與日本UCC咖啡粉，展現微苦微醺的大人系甜點層次。

桂冠Ｘ史努比聯名 新品資訊

開心果湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售

蕈菇滷肉湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售

提拉米蘇湯圓，售價92元，全台各大通路及桂冠線上商城陸續販售

史努比湯圓派對組，售價215元，11月6日起全台全聯與萬家福陸續上市，內附隨機款史努比造型湯匙1支，全套共5款含1款隱藏版





桂冠Ｘ史努比聯名商品 通路優惠

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史努比控荷包不保！新打卡點、新品都要衝

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