萊爾富把整間超商縮小了！黑卡集5點加69元換迷你積木門市，萬聖節天使魔鬼三明治55元開吃

萊爾富萬聖節推出天使、魔鬼2款爆餡三明治，早餐合購55元，還有迷你超商積木。窩客島資深編輯李維唐指出，集章換模型與節慶新品，都是這波值得留意的亮點。

萬聖節連超商早餐都開始玩起天使與魔鬼的對決了。萊爾富推出「天使的禮讚」、「魔鬼的誘惑」2款爆餡三明治，一款把藍莓與提拉米蘇風味結合，另一款則讓威士忌風味遇上香柚，早上6點至9點搭配指定飲料合購只要55元。這波還有讓超商迷想收藏的「萊爾富迷你積木門市模型」，黑卡會員購買指定商品集滿5個印章，再加69元就能帶回家。想趁萬聖節替日常生活加點儀式感，從早餐、桌上收藏到歐洲進口酒款，這次萊爾富一次準備好了。

▲萬聖節早餐也要選邊站。萊爾富「魔鬼的誘惑」與「天使的禮讚」2款爆餡三明治直接同框，深色麵包夾著厚厚的雙色內餡，光看就很有甜點感。早上6點至9點搭配指定飲料，合購只要55元。圖／萊爾富提供；窩客島整理



萊爾富萬聖節三明治天使魔鬼對決

誰說萬聖節只能吃糖果，萊爾富這次直接把天使與魔鬼變成三明治口味。2款新品都以甜點系風味為主角，卻走出完全不同的味覺路線。喜歡莓果酸甜的人，可以選擇「天使的禮讚」，把藍莓醬與提拉米蘇風味放在一起，讓莓果的清爽酸甜遇上咖啡甜點的醇厚感，光是風味組合就很有下午茶甜點的感覺。

另一款「魔鬼的誘惑」則走成熟系甜點路線，以醇厚威士忌風味餡料搭配香柚，讓帶有厚度的酒香調性與清新的柑橘果香形成對比。比起常見的火腿、起司三明治，這次2款新品更像是把甜點概念搬進超商鮮食櫃，想吃酸甜莓果，或是偏愛帶有成熟香氣的風味，都能依照當天心情挑選。

▲切開更能看出萊爾富這次的爆餡誠意。左邊「天使的禮讚」把藍莓醬與提拉米蘇風味結合，右邊「魔鬼的誘惑」則以威士忌風味搭配香柚，厚實的夾餡搭配深色麵包，喜歡莓果酸甜或成熟系甜點風味的人，都有不同選擇。圖／萊爾富提供；窩客島整理

萊爾富早餐55元搭飲料更划算

這次新品除了口味特別，價格也很適合早餐族留意。萊爾富推出指定飲料合購優惠，每天早上6點至9點早餐時段，購買「天使的禮讚」或「魔鬼的誘惑」，搭配活動指定飲料，合購價只要55元。對於早上趕著上班、上課，又想吃點不同口味的人來說，不必特別跑甜點店，就能在超商挑一份帶有萬聖節氣氛的早餐。

如果錯過早餐時段也不用急著放棄，其他時段同樣提供指定飲料合購66元優惠。下午工作到一半想吃點甜的，或是下課後想買份點心，都能把這2款爆餡三明治列入口袋名單。不過要注意，55元與66元都是搭配指定飲料的合購價格，並非三明治單件售價，實際適用飲品仍須以門市活動內容為準。





萊爾富迷你積木門市集5點加69元換

除了萬聖節限定風味，這波更有機會讓收藏控停下腳步的，就是「萊爾富迷你積木門市模型」。平常走進超商買咖啡、挑早餐，對萊爾富門市早已不陌生，現在熟悉的超商場景直接縮小成可以親手拼組的積木模型，連日常買東西的地方都能變成桌上的趣味收藏。

這款模型最大的樂趣，就是把原本熟悉的便利商店轉換成迷你場景。透過自己動手拼組，完成後可以放在辦公桌、書桌或家中展示空間，讓原本只是生活中經常經過的超商，變成一件有記憶點的小擺飾。對喜歡積木模型、迷你場景，或是習慣收藏超商周邊的人來說，這種把生活縮小的設計，比一般實用型贈品多了一點趣味。

▲這次真的能把萊爾富搬回家了。迷你積木門市連招牌、Hi Café咖啡吧與手拿飲料的小店員都做出來，拼好擺在桌上就是一間可愛的小超商。黑卡會員購買指定商品集滿5點，再加69元就能兌換1組，收藏控可以留意。圖／萊爾富提供；窩客島整理



萊爾富黑卡會員10月28日開始集章

想把迷你超商帶回家，記得先確認自己的萊爾富黑卡會員資格。活動自10月28日至11月10日登場，黑卡會員在門市購買指定鮮食主餐、Hi Café咖啡飲品，或果C果昔系列商品，符合活動條件的商品每購買1件即可獲得1個印章，累積滿5個印章後，再加價69元，就能兌換「萊爾富迷你積木門市模型」1組。

這次集章品項涵蓋鮮食、咖啡與果昔，對原本就習慣在萊爾富買早餐、午餐或咖啡的消費者來說，可以順便留意自己的消費是否符合活動資格。不過並非所有同類商品都一定適用，詳細參與品項必須查看萊爾富Hi-Life VIP APP內的「來蓋章」活動頁面。模型數量有限，兌完為止，想收藏的人可別只顧著集點，忘了確認兌換狀況。

萊爾富歐洲啤酒79折與3件129元

萬聖節如果有安排朋友聚會，萊爾富這次也推出歐洲進口酒款優惠，從波蘭的水果風味啤酒，到立陶宛經典啤酒都有選擇。喜歡清爽果香的人，可以留意「波蘭皇家老修士檸檬啤酒」，以檸檬果香與輕盈口感為特色。另一款「波蘭皇家老修士葡萄柚啤酒」，則把細緻麥香與葡萄柚果香結合，帶出微酸微甜的風味。

如果偏好不含酒精的選擇，還有「波蘭梵布爾零酒精啤酒」，帶有淡淡啤酒花香、麥芽汁甜味與微苦韻味。上述波蘭系列指定酒款任選2件享79折優惠，適合依照自己喜歡的果香或麥芽風味挑選。

偏愛傳統啤酒風格的人，也能看看立陶宛系列。這次包含「立陶宛琥珀傳奇啤酒」、「立陶宛經典皮爾森啤酒」及「立陶宛經典拉格啤酒」，3款各有不同啤酒風格，活動期間任選3件優惠價129元。對喜歡比較不同啤酒風味的人來說，可以依照個人偏好搭配選購。

▲啤酒控這波可以看看萊爾富的立陶宛進口酒款。琥珀色罐裝的「琥珀傳奇啤酒」、綠色包裝的「經典皮爾森啤酒」與「經典拉格啤酒」，3款不同風格一次排開，活動期間任選3件只要129元，想比較不同啤酒風味可以趁這波選購。圖／萊爾富提供；窩客島整理

萊爾富水果酒第2件5折與紅酒199元

比起啤酒的麥芽香氣，如果更喜歡水果風味，這次拉脫維亞水果酒系列也有優惠。品項包含蘋果、藍莓、草莓與水梨等風味，從熟悉的蘋果香到帶有莓果特色的選擇都有，指定系列任選第2件5折。想替節慶聚會準備不同水果口味的酒款，可以依照自己與朋友的喜好挑選。

紅酒部分則有西班牙「卡本內蘇維翁紅葡萄酒」與「梅洛紅葡萄酒」，單瓶優惠價199元。前者以風味濃郁、層次鮮明為特色，後者則偏向口感圓潤、果香柔和，2種不同葡萄品種各有風味個性。無論是喜歡濃郁型紅酒，或偏愛柔和果香的人，都能依照自己的品飲習慣選擇。

這次萊爾富萬聖節活動，從55元早餐合購、天使魔鬼雙口味三明治，到黑卡會員集章換迷你積木門市，再延伸至歐洲進口酒款優惠，讓平常走進超商的日常採買多了不少新選擇。想吃甜點系早餐的人可以先從2款三明治下手，喜歡迷你模型的人則要把11月10日集章截止日記下來，別等到活動結束才想起還差幾個印章。

▲連迷你超商積木都一起入鏡，萊爾富這波歐洲進口酒款很有話題。立陶宛3款啤酒搭配西班牙梅洛紅葡萄酒，從罐裝啤酒到瓶裝紅酒都有選擇，指定立陶宛啤酒任選3件129元，西班牙梅洛紅葡萄酒單瓶優惠價199元。圖／萊爾富提供；窩客島整理











萊爾富2026萬聖節新品與優惠活動條列整理

萊爾富萬聖節爆餡三明治新品

活動時間：2026年萬聖節檔期，原稿未公布販售截止日。

天使的禮讚：藍莓醬搭配提拉米蘇風味，結合莓果酸甜與咖啡甜點的醇厚層次。

魔鬼的誘惑：醇厚威士忌風味餡料融合香柚，呈現濃郁與清新交錯的風味。

早餐優惠：每天6點至9點，任選上述2款三明治搭配指定飲料，合購價55元。

其他時段優惠：上述2款三明治搭配指定飲料，合購價66元。

注意事項：單品售價及適用飲料品項未於新聞稿公布，依門市活動資訊為準。

官方網址：https://www.hilife.com.tw

萊爾富迷你積木門市黑卡集章活動

活動時間：2026年10月28日至11月10日。

萊爾富波蘭進口啤酒79折優惠

活動時間：原稿未公布優惠起訖日期。

．波蘭皇家老修士檸檬啤酒：帶有清新檸檬果香與輕盈口感。

．波蘭皇家老修士葡萄柚啤酒：結合細緻麥香與葡萄柚果香，呈現微酸微甜風味。

．波蘭梵布爾零酒精啤酒：帶有淡淡啤酒花香、麥芽汁甜味與微苦韻味。

．優惠內容：上述指定波蘭啤酒任選2件，享79折優惠。

官方網址：https://www.hilife.com.tw

萊爾富立陶宛進口啤酒3件129元

活動時間：原稿未公布優惠起訖日期。

．立陶宛琥珀傳奇啤酒：立陶宛進口特色啤酒品項。

．立陶宛經典皮爾森啤酒：皮爾森風格啤酒。

．立陶宛經典拉格啤酒：拉格風格啤酒。

．優惠內容：上述指定立陶宛啤酒任選3件，優惠價129元。

官方網址：https://www.hilife.com.tw

萊爾富拉脫維亞水果酒第2件5折

活動時間：原稿未公布優惠起訖日期。

．蘋果風味水果酒：拉脫維亞進口水果酒系列品項。

．藍莓風味水果酒：拉脫維亞進口水果酒系列品項。

．草莓風味水果酒：拉脫維亞進口水果酒系列品項。

．水梨風味水果酒：拉脫維亞進口水果酒系列品項。

．優惠內容：指定拉脫維亞水果酒系列任選第2件5折。

官方網址：https://www.hilife.com.tw

萊爾富西班牙紅葡萄酒單瓶199元

活動時間：原稿未公布優惠起訖日期。

．卡本內蘇維翁紅葡萄酒：西班牙進口紅酒，風味濃郁、層次鮮明，單瓶優惠價199元。

．梅洛紅葡萄酒：西班牙進口紅酒，口感圓潤、果香柔和，單瓶優惠價199元。

官方網址：https://www.hilife.com.tw

萊爾富優惠活動注意事項

．三明治55元及66元均為指定飲料合購價，並非單件售價。

．迷你積木模型限黑卡會員依規定集章加價兌換，數量有限，兌完為止。

．酒類優惠的活動起訖日期及各品項原價，新聞稿均未提供，實際資訊以門市公告為準。

．禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

想知道其他超商還有哪些咖啡優惠、早餐組合與會員集點活動，可以一起比價

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