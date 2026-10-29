吉伊卡哇大判燒開到台北！全台首間「吉伊卡哇大判燒」在中山站，菜單口味、周邊價錢搶先看

全台首間吉伊卡哇大判燒店！編輯鄭亦庭表示：吉伊卡哇、小八貓、兔兔大判燒，大判燒造型玩偶都超可愛。

吉伊卡哇迷必須衝！全台首間「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店，確定將於11月21日在台北中山站赤峰街開幕，超人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔變成蓬鬆圓滾的現烤大判燒太可愛，入場採事前預約制，也將同步開賣吉伊卡哇、小八貓、兔兔大判燒造型玩偶吊飾與抱枕，吉伊卡哇粉絲們絕對要手刀收藏。



▲吉伊卡哇粉衝中山站！全台首間「吉伊卡哇大判燒台北店」將於11月21日在赤峰街開幕。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)



▲吉伊卡哇大判燒周邊必收！吉伊卡哇大判燒玩偶吊飾390元，方便粉絲掛在包包上隨身帶出門。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)





吉伊卡哇大判燒3款口味登場

▲吉伊卡哇、小八貓與兔兔造型大判燒於店內現場製作，推出奶油、紅豆與地瓜3款口味。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)





吉伊卡哇大判燒娃娃必買

▲吉伊卡哇大判燒周邊必收！超可愛吉伊卡哇大判燒造型抱枕780元，共3款造型。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)





吉伊卡哇大判燒台北店預約制入場

▲冷泡日月潭紅茶、金萱烏龍茶使用台灣在地好茶，搭配吉伊卡哇大判燒將成為中山站散步下午茶。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)



▲吉伊卡哇大判燒周邊必收！吉伊卡哇大判燒玩偶吊飾390元，方便粉絲掛在包包上隨身帶出門。(提供：大快國際BIG POP / 0% TAIPEI)





「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店作為常設店鋪，開在中山站赤峰街上，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔變成大判燒，現場製作鬆軟餅皮包裹飽滿內餡，新開幕推出奶油、紅豆與地瓜3款口味，單顆95元開吃，未來也預計推出不同口味，店內還有冷泡日月潭紅茶、冷泡金萱烏龍茶2款瓶裝飲料，瓶上印有吉伊卡哇、小八貓、兔兔超可愛，粉絲們以後逛中山站赤峰街，就來吃吉伊卡哇下午茶打卡拍照。除了來吃現烤熱騰騰的現做吉伊卡哇大判燒，粉絲們絕對要記得買「吉伊卡哇大判燒」周邊商品，推出以大判燒造型打造的抱枕，以及大判燒造型玩偶吊飾，都有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3個款示，讓粉絲們吃完大判燒，也能隨時把吉伊卡哇大判燒們帶在身邊，周邊每人每款限購1件，吉伊卡哇鐵粉直接全收。「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店於11月21日正式開幕，每日營業時間為12:00至20:00，由於吉伊卡哇大判燒為現場現點現做，為舒緩排隊人潮與確保購買品質，入店將全面實施事先預約制，詳細預約辦法與最新消息，可鎖定0%TAIPEI官方社群公布。

「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店 店面資訊

「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店 商品售價資訊

超人氣IP台北快閃店、展覽也要衝

開幕日期：2026年11月21日(六)營業時間：週一至週日12:00~20:00(最晚入店時間19:30)※不定休店鋪地址：台北市大同區赤峰街41巷9號入店方式：採事前預約制,詳細辦法將於官方社群公布大判燒每個NT95(有奶油、紅豆與地瓜3款口味)冷泡茶每款NT90(有冷泡日月潭紅茶、冷泡金萱烏龍茶2款)大判燒造型抱枕每款NT780(有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3款)大判燒造型玩偶吊飾每款NT390(有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3款)※大判燒及飲品每人每款限購2份，周邊商品每人每款限購1件。※預約僅保留入店名額，不保證可購買到指定商品。

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