吉伊卡哇大判燒開到台北！全台首間「吉伊卡哇大判燒」在中山站，菜單口味、周邊價錢搶先看

全台首間吉伊卡哇大判燒店！編輯鄭亦庭表示：吉伊卡哇、小八貓、兔兔大判燒，大判燒造型玩偶都超可愛。
吉伊卡哇迷必須衝！全台首間「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店，確定將於11月21日在台北中山站赤峰街開幕，超人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔變成蓬鬆圓滾的現烤大判燒太可愛，入場採事前預約制，也將同步開賣吉伊卡哇、小八貓、兔兔大判燒造型玩偶吊飾與抱枕，吉伊卡哇粉絲們絕對要手刀收藏。
吉伊卡哇大判燒3款口味登場「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店作為常設店鋪，開在中山站赤峰街上，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔變成大判燒，現場製作鬆軟餅皮包裹飽滿內餡，新開幕推出奶油、紅豆與地瓜3款口味，單顆95元開吃，未來也預計推出不同口味，店內還有冷泡日月潭紅茶、冷泡金萱烏龍茶2款瓶裝飲料，瓶上印有吉伊卡哇、小八貓、兔兔超可愛，粉絲們以後逛中山站赤峰街，就來吃吉伊卡哇下午茶打卡拍照。
吉伊卡哇大判燒娃娃必買除了來吃現烤熱騰騰的現做吉伊卡哇大判燒，粉絲們絕對要記得買「吉伊卡哇大判燒」周邊商品，推出以大判燒造型打造的抱枕，以及大判燒造型玩偶吊飾，都有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3個款示，讓粉絲們吃完大判燒，也能隨時把吉伊卡哇大判燒們帶在身邊，周邊每人每款限購1件，吉伊卡哇鐵粉直接全收。
吉伊卡哇大判燒台北店預約制入場「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店於11月21日正式開幕，每日營業時間為12:00至20:00，由於吉伊卡哇大判燒為現場現點現做，為舒緩排隊人潮與確保購買品質，入店將全面實施事先預約制，詳細預約辦法與最新消息，可鎖定0%TAIPEI官方社群公布。
「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店 店面資訊開幕日期：2026年11月21日(六)
營業時間：週一至週日12:00~20:00(最晚入店時間19:30)※不定休
店鋪地址：台北市大同區赤峰街41巷9號
入店方式：採事前預約制,詳細辦法將於官方社群公布
「CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI」吉伊卡哇大判燒台北店 商品售價資訊大判燒每個NT95(有奶油、紅豆與地瓜3款口味)
冷泡茶每款NT90(有冷泡日月潭紅茶、冷泡金萱烏龍茶2款)
大判燒造型抱枕每款NT780(有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3款)
大判燒造型玩偶吊飾每款NT390(有吉伊卡哇、小八貓與兔兔3款)
※大判燒及飲品每人每款限購2份，周邊商品每人每款限購1件。
※預約僅保留入店名額，不保證可購買到指定商品。
超人氣IP台北快閃店、展覽也要衝
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