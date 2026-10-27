史努比控買起來！星宇航空X史努比新聯名周邊，機長玩偶提袋、保溫杯超實用

編輯 鄭雅之 表示：

星宇航空這回再度發揮強大聯名企劃力，再度攜手全球超高人氣的史努比推出兩款兼具高顏值與實用機能的生活小物，包含化身夢幻吊飾的「PEANUTS X STARLUX 玩偶購物提袋」以及極具質感莫蘭迪灰藍色調的「PEANUTS X STARLUX 輕芯鈦瓷保溫杯」，從搭機出國到日常上班逛街都能帶來滿滿療癒感。



▲星宇航空聯名史努比玩偶購物袋能收納成可愛機長吊飾，購物袋印滿經典人氣角色印花，是日常採買與旅遊隨行兼具機能與療癒感的美食生活必備裝備。

▲聯名鈦瓷保溫杯具備 7.5 公分大口徑與全零件可拆洗設計，方便日常盛裝各種手搖飲與咖啡，雙層真空長效保溫保冰讓出國旅遊與通勤使用更省心。





機長史努比陪你開心購物

針對日常採買與旅遊隨身裝備，這款聯名購物袋將柔軟的機長造型史努比絨毛玩偶與大容量提袋完美結合，平時作為包包吊飾增添質感，採買時又能瞬間變身成耐重耐用的隨身袋，玩偶內部更印有富蘭克林與莎莉等全家族經典角色圖案，讓環保減塑的過程隨時充滿儀式感與驚喜感。



▲史努比機長造型玩偶絨毛材質柔軟精緻，背面設有便利收納拉鍊設計，平時吊掛在隨身包包上滿滿飛行儀式感，購物時又能隨時取出大容量購物袋。





飛航風鈦瓷保溫杯質感登場

考量到咖啡族與注重隨身飲品風味的讀者需求，這次推出的「PEANUTS X STARLUX 輕芯鈦瓷保溫杯」採用鈦金屬結合陶瓷塗層內膽，徹底解決裝載拿鐵或酸性果汁後容易留味與難清洗的痛點，搭配長達 6 小時的長效雙層真空保溫保冰能力以及 7.5 公分大口徑設計，絕對是上班族與旅行者包包裡不可或缺的機能好物。



▲上班族辦公桌面不可或缺的機能隨行杯，星宇航空輕芯鈦瓷保溫杯莫蘭迪灰藍質感呈現，鈦陶瓷塗層不易殘留咖啡異味，隨時享受適溫飲品好心情。

星宇航空ＸPEANUTS 聯名周邊

販售管道：星宇小舖、星宇航空形象門市、免稅品預購網

商品售價：



玩偶購物提袋售價 760 元

輕芯鈦瓷保溫杯售價 1180 元





史努比控最近荷包不保！最新史努比活動、周邊都要買

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▲提袋完美收納進史努比機長玩偶內，需要時快速展開為輕巧大容量購物袋，滿滿角色圖案讓環保減塑採買過程充滿生活驚喜感與療癒儀式感。

▲掛在隨身包包上的史努比機長玩偶兼具夢幻吊飾與大容量購物袋雙重功能，陪伴讀者輕鬆應對日常採買與逛街購物，瞬間成為街頭最吸睛亮點。

▲聯名鈦瓷保溫杯具備 7.5 公分大口徑與全零件可拆洗設計，方便日常盛裝各種手搖飲與咖啡，雙層真空長效保溫保冰讓出國旅遊與通勤使用更省心。