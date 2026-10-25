泡麵控先囤貨！辛拉麵Rosé粉紅醬aespa大推，奶香微辣超開胃、隱藏吃法曝

編輯 鄭雅之 表示：辛拉麵推新口味一定要先囤貨啊！

韓流風格飲食早已深入大家的日常生活，這次農心特別攜手熱門女團aespa推出全新話題單品「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」，在韓國社群引爆極高討論度，產品將經典辛辣味完美揉合滑順奶油與番茄酸甜，呈現溫和濃郁的美味，包裝換上前衛粉嫩新裝，即日起於各大通路陸續開賣，讓大家輕鬆在家享用。



▲獨家研發的「十字型麵條」結構，能像磁鐵般完美吸附濃郁醬汁，讓每一口都扎實Q彈。

▲農心「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」超值包全新上市，包含專屬調味包與特製麵體。





奶香辛辣交織出夢幻滋味

這款新品靈感來自韓國爆紅的粉紅醬，研發團隊巧妙將奶油奶香與番茄微酸融入韓式辣醬與經典辛辣底蘊中，交織出香濃溫和的口感，許多饕客試吃後大讚這是最不刺激且最涮嘴的宵夜選擇，加上夢幻的粉紅包裝，無論是在超商貨架或是擺在餐桌打卡拍照都極具話題性，絕對是每位粉絲必買單品。



▲包裝換上夢幻粉嫩新裝，微酸番茄與濃郁奶香交織，呈現極具話題性的韓系美味。





十字型麵條完美吸附濃醬

除了醬汁驚豔之外，這款新品更採用獨家「十字型麵條」結構，大幅增加醬汁附著面積，讓麵體宛如磁鐵般緊緊吸附濃郁醬汁，每一口都能吃到扎實 Q 彈的絕佳口感，韓國網友也分享私房吃法，例如鋪上起司片增加牽絲感，或是搭配酥脆可頌沾醬，甚至加入香煎培根拌炒，秒變奢華的韓式義大利麵。



▲香醇濃郁的粉紅醬汁除了拌麵之外，搭配酥脆可頌沾著吃也是韓國超夯的私房美味吃法。





全台開賣與世運盛典應援

這款新品自9月起已於各大超商與超市陸續開賣，10月起也會在萬家福舉辦百場現場試吃活動，讓大家親自體驗濃郁風味，此外年末音樂盛事AAA頒獎典禮將於12月5日在高雄世運主場館登場，農心特別會在現場打造專屬應援攤位，提供現場試吃與打卡區，邀請所有粉絲一起到場歡慶應援，更多消息可至官方社群查詢。



▲aespa成員親自品嚐「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」，展現順口不刺激的絕佳風味與時尚態度。

全台通路販售時程與活動資訊

9月登場通路：7-ELEVEN、全家、佳瑪、愛買、唐吉訶德、萬家福

10月進駐通路：寶雅、康是美、新光三越、大樂

11月開賣通路：全聯福利中心、大全聯、小北百貨

10月線下活動：萬家福舉辦100場現場試吃活動

12月盛典活動：12月5日於高雄世運主場館AAA頒獎典禮設置專屬應援攤位，提供新品試吃、限量販售與專屬打卡區





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