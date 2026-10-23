春水堂珍奶免費喝！古早味芋頭粥、獵奇海苔焙茶花生拿鐵新品吃，金馬獎聯名周邊也要收

編輯 鄭雅之 表示：滿額就能免費喝春水堂珍奶！很划算噎～

休假時刻約上三五好友聚會，挑選一間舒適的餐館總是熱門選項。春水堂這次帶來多款全新菜單，包含懷舊鹹香的傳統粥品、清爽的養生雞湯，以及風味獨特的特色手搖特調。現場同步推出為期6天的滿額贈禮活動，還攜手金馬獎推出質感周邊，吸引許多喜歡嚐鮮的民眾前往體驗。



▲限量發售的精緻紀念磁鐵與經典包裝，點購春水堂新品就能輕鬆收錄金馬聯名周邊。（攝影：鄭雅之）

▲巧妙灑上濃郁香蔥與油蔥酥提味，這碗春水堂古早味芋頭粥讓人一吃就上癮。（攝影：鄭雅之）





春水堂新品主打傳統懷舊古早味

餐點方面主打懷舊古早味，這款「古早味芋頭粥」採用大骨高湯細火熬煮，將綿密芋頭與香菇丁融進米粒中，加上香蔥與黃金蕎麥脆粒添增咀嚼口感。喜愛清爽風味的人則可以選擇「龍井雞湯」，嚴選帶骨雞腿肉搭配蓮子與紅棗，並巧用龍井茶葉提味，讓湯頭帶有淡淡茶香且順口不膩。



▲嚴選鮮嫩帶骨雞腿肉搭配蓮子與紅棗，這道春水堂龍井雞湯加入茶葉慢火熬煮超回甘。（攝影：鄭雅之）





手搖特調帶來鹹甜交織新風味

飲品部分推出多款新組合，「海苔焙茶花生拿鐵」選用日本靜岡焙茶，融合鮮奶與花生香氣，撒上海苔粉呈現鹹甜交織的風味，偏好咬勁的人還可以選擇加入Q彈珍珠的款式。偏好冷飲的人則可以嘗試「冰琥珀拿鐵」，以頂級紅茶結合黑糖鮮奶，再鋪上焦糖脆餅增添口感變化。



▲手搖控一定要喝看看，春水堂帶來鋪滿海苔粉的海苔焙茶花生拿鐵與香醇冰琥珀拿鐵。（攝影：鄭雅之）





金馬聯名周邊與滿額優惠限時送

為了回饋消費者的支持，品牌特別在11月1日至11月6日推出限時回饋，單筆消費滿999元送烏瓦紅茶凍飲券，滿1200元再送經典珍珠奶茶券，滿1500元還能拿品牌提袋。此外，今年第四度攜手金馬獎推出茶映江湖紀念磁鐵，融合創始店與電影元素，提供給收藏控參考。



▲攜手金馬獎推出茶映江湖聯名紀念磁鐵，春水堂將創始店與珍珠奶茶元素完美融入設計。（攝影：鄭雅之）

▲質感爆棚的限定紙杯、餐墊紙與典藏紀念磁鐵登場，春水堂四度聯名金馬獎引發收藏熱潮。（攝影：鄭雅之）









春水堂冬季新品資訊

龍井雞湯：中南區195元，北桃竹205元。

古早味芋頭粥：中區指定門市限定販售268元，販售時間為週一至週五11點30分至14點，以及17點至20點30分。

海苔焙茶花生拿鐵（熱飲）：中南區S杯135元、M杯240元，北桃竹S杯140元、M杯250元。

海苔焙茶珍珠花生拿鐵（熱飲）：中南區S杯135元、M杯240元，北桃竹S杯140元、M杯250元。

冰琥珀拿鐵：中南區S杯125元、M杯220元，北桃竹S杯130元、M杯230元。





春水堂感恩回饋優惠

活動時間：11月1日至11月6日

優惠內容：

單筆消費滿999元：贈頂級烏瓦紅茶凍飲（S杯）兌換券，每店每日限量200張。

單筆消費滿1,200元：再贈珍珠奶茶（S杯）兌換券，每店每日限量200張。

單筆消費滿1,500元：再贈春水堂經典款提袋（小），每店每日限量100個。





春水堂Ｘ金馬聯名商品

茶映江湖聯名紀念磁鐵：售價199元，全台門市11月1日起限量發售。





小資族都要吃的美食優惠！

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