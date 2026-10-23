肯德基雙11優惠太狂！炸雞蛋撻111元、6塊炸雞299元，雞塊薯條買一送一，APP再折111元

肯德基雙11優惠10月27日開搶，炸雞蛋撻套餐111元、6塊炸雞加2顆蛋撻299元，5款點心飲品買一送一。窩客島資深編輯李維唐提醒，299元多人餐與111元套餐的活動期限不同，搶優惠前記得確認日期。

肯德基雙11優惠提前開跑，炸雞控、蛋撻控這次真的可以吃得很過癮！肯德基宣布10月27日起推出「爽吃111、現折111」限時活動，3款人氣炸雞蛋撻套餐通通只要111元，還有6塊炸雞搭配2顆原味蛋撻只要299元，連上校雞塊、薯條、薯餅等5款人氣點心與飲品也祭出買一送一。想再省一筆，首次下載PK雙饗卡APP並加入會員，還能領取單筆消費滿399元現折111元的限量優惠券，從一個人的午餐、下午茶到週末朋友聚餐，通通有優惠可以選。



▲肯德基雙11揪團吃炸雞更划算，6塊金黃酥脆的咔啦脆雞搭配2顆原味蛋撻，外皮香酥、雞肉鮮嫩多汁，再來一口濃郁蛋奶香的蛋撻，鹹甜一次滿足，整桶優惠價只要299元。圖／肯德基提供；窩客島整理

肯德基雙11套餐111元！炸雞蛋撻3種組合任你選

想吃炸雞又捨不得放棄蛋撻，肯德基這次直接把人氣鹹甜組合變成111元超值餐。最經典的「咔啦脆雞2塊＋原味蛋撻1顆」，原價173元，優惠價只要111元，酥脆炸雞外皮搭配鮮嫩多汁的雞肉，吃完再來一顆帶著濃郁蛋奶香的原味蛋撻，從鹹食到甜點一次滿足，特別適合想簡單解決午餐，又想留點甜食犒賞自己的炸雞控。

偏愛香麻滋味的人，可以選擇「青花椒香麻脆雞2塊＋冰無糖綠茶小杯1杯」，原價189元，同樣只要111元。青花椒香麻脆雞帶有鮮明的花椒香氣，搭配冰涼無糖綠茶，吃完炸雞再喝上一口，讓整套餐點多了清爽的味覺層次。至於蛋撻控最不能錯過的，就是「原味蛋撻2顆＋上校雞塊8塊」，原價196元，優惠價111元，金黃雞塊配上酥香蛋撻，無論當成下午茶，還是與朋友一起分享都很適合。3款套餐優惠期間為10月27日至11月23日。



▲喜歡香麻滋味的炸雞控，肯德基青花椒香麻脆雞2塊搭配冰無糖綠茶小杯1杯，酥脆外皮裹著濃郁花椒香氣，大口吃雞再喝上一口冰涼綠茶，香麻過癮又清爽，雙11限定優惠只要111元。圖／肯德基提供；窩客島整理

肯德基299元炸雞桶！6塊炸雞加2顆蛋撻超適合揪團

雙11想約朋友吃炸雞，肯德基還準備了2款299元多人分享餐，活動從10月27日一路到11月16日。喜歡經典炸雞的人，可以選擇「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻2顆」，原價524元，優惠價299元。咔啦脆雞外皮酥脆，裡頭保有雞肉鮮嫩多汁的口感，搭配帶著蛋奶香氣的原味蛋撻，鹹甜交錯的組合，不用另外挑選甜點，就能把聚餐想吃的美味一次準備好。

如果吃炸雞最怕啃骨頭，另一款「爆脆無骨雞腿霸6塊＋沾醬1份＋原味蛋撻2顆」也很值得留意，原價540元，優惠價同樣299元。爆脆無骨雞腿霸以香酥外皮包裹厚實雞腿肉，少了骨頭的限制，大口吃肉更方便，還能從3款沾醬中任選1款搭配。無論是週末在家追劇、朋友臨時來訪，還是想準備一份不用花太多預算的炸雞分享餐，299元就能一次帶走6塊炸雞與2顆蛋撻。



▲不用啃骨頭就能大口吃炸雞，肯德基爆脆無骨雞腿霸有著金黃酥脆的厚實外皮，裡頭包著鮮嫩雞腿肉，雙11直接推出買一送一，2份只要71元，想吃肉又不想花太多，這波優惠可以先記下來。圖／肯德基提供；窩客島整理

肯德基買一送一！薯餅40元、雞塊49元、薯條69元

除了111元超值餐，肯德基雙11另一波必搶優惠就是5款人氣點心與飲品買一送一，活動期間為10月27日至11月23日。想吃點小東西解饞，可以選擇薯餅2份只要40元，或是4塊上校雞塊買一送一，總共8塊只要49元。喜歡薯條的人也有香酥脆薯大份買一送一，2份優惠價69元，剛好適合下午茶與朋友一起分著吃。

炸雞控還能選擇爆脆無骨雞腿霸買一送一，2份只要71元，香酥外皮配上厚實雞腿肉，想吃肉又不想點整套套餐，這個組合就很適合。飲料也沒有缺席，百事可樂中杯買一送一，2杯只要38元。這次5款優惠品項都是原價5折，從40元薯餅到71元無骨雞腿霸，不管想單純買點心，還是替正餐加菜，都能依照自己的喜好搭配。



▲炸雞配蛋撻就是經典不敗的鹹甜組合，肯德基咔啦脆雞2塊搭配原味蛋撻1顆，金黃酥脆的炸雞外皮配上鮮嫩雞肉，吃完再來一顆酥香蛋撻，濃郁蛋奶香讓人滿足，雙11優惠價只要111元。圖／肯德基提供；窩客島整理

肯德基APP新會員現折111元！消費滿399元就能使用

想趁雙11吃得更划算，別忘了肯德基這次還有PK雙饗卡APP新會員專屬優惠。活動期間首次下載APP並完成會員註冊，就能領取單筆消費滿399元現折111元的限量抵用券。對於平常習慣幫家人買餐、揪同事一起訂炸雞的人來說，可以留意這張新會員優惠券，依照實際適用條件安排訂餐，讓聚餐預算再省一筆。

肯德基也提供APP預訂快取與車道取餐服務，指定商品XL餐或多人分享餐可享加1元多一件優惠。若想直接在家等炸雞送上門，透過「25分鐘專業外送」服務，單筆消費滿800元還能獲得原味蛋撻禮盒1盒。從提前預訂、開車取餐到外送到家，都能依照當天用餐需求選擇，不必為了買炸雞特地安排太多時間。



肯德基雙11優惠時間一次看！111元套餐到11月23日

這波肯德基雙11活動從10月27日正式登場，其中3款111元個人套餐與5款買一送一優惠，活動持續至11月23日，2款299元炸雞蛋撻多人餐則只販售至11月16日，想揪團吃炸雞的人要特別留意不同活動的截止日期。

至於PK雙饗卡APP新會員滿399元現折111元抵用券，採限量領取，領完為止。想把111元套餐、299元炸雞分享餐或買一送一點心排進雙11美食清單，建議先確認優惠品項、活動日期及實際使用條件，再決定要自己吃、與朋友分享，還是一次準備全家人的炸雞大餐。

▲薯條控這次可以直接買雙份，肯德基香酥脆薯大份推出買一送一，2份只要69元，金黃色澤搭配外酥內鬆軟的口感，不管追劇當點心，還是揪朋友一起分著吃，都能趁雙11優惠吃得更划算。圖／肯德基提供；窩客島整理





肯德基2026雙11優惠活動完整整理

肯德基雙11優惠111元套餐

活動時間：2026年10月27日至11月23日

．咔啦脆雞蛋撻餐：咔啦脆雞2塊＋原味蛋撻1顆，原價173元，優惠價111元，代碼50560。|

．青花椒香麻脆雞餐：青花椒香麻脆雞2塊＋冰無糖綠茶小杯1杯，原價189元，優惠價111元，代碼50495。

．蛋撻雞塊餐：原味蛋撻2顆＋上校雞塊8塊，原價196元，優惠價111元，代碼50562。

肯德基雙11優惠299元多人餐

活動時間：2026年10月27日至11月16日

．咔啦脆雞分享餐：咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻2顆，原價524元，優惠價299元，代碼50563。

．爆脆無骨雞腿霸分享餐：爆脆無骨雞腿霸6塊＋沾醬1份＋原味蛋撻2顆，原價540元，優惠價299元，代碼50564。

．沾醬選擇：爆脆無骨雞腿霸分享餐提供3款沾醬任選1款。

肯德基雙11買一送一優惠

活動時間：2026年10月27日至11月23日

．薯餅買一送一：2份原價80元，優惠價40元，代碼50518。

．上校雞塊買一送一：4塊裝買一送一，共8塊原價98元，優惠價49元，代碼50519。

．香酥脆薯買一送一：大份2份原價138元，優惠價69元，代碼50557。

．爆脆無骨雞腿霸買一送一：2份原價142元，優惠價71元，代碼50556。

．百事可樂買一送一：中杯2杯原價76元，優惠價38元，代碼50521。

肯德基PK雙饗卡APP新會員優惠

．活動對象：首次下載PK雙饗卡APP並完成註冊的新會員。

．優惠內容：單筆消費滿399元，現折111元。

．領取方式：新會員加入後可領取限量抵用券，領完為止。

．使用期限：新聞稿未公布抵用券確切使用截止日。

肯德基APP預訂快取優惠

．取餐方式：PK雙饗卡APP預訂快取、車道取餐。

．優惠內容：指定商品XL餐或多人分享餐，加1元多一件。

．適用限制：限指定商品，實際適用品項及活動期限依官方公告。

肯德基外送滿額贈優惠

．適用服務：肯德基25分鐘專業外送。

．優惠門檻：單筆消費滿800元。

．贈品內容：原味蛋撻禮盒1盒。

．活動限制：原始新聞稿未列明獨立活動期限及贈品數量限制。

肯德基雙11優惠注意事項

．活動期限：111元套餐與買一送一至11月23日，299元多人餐至11月16日。

．會員優惠：新會員滿399元現折111元，抵用券限量領取，領完為止。

．優惠使用：各項優惠是否能合併折抵，依肯德基官方活動規定為準。

．官方資訊：肯德基官網www.kfcclub.com.tw，客服0800-068-007，每天10：00至22：00。

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