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10/23薔琵颱風假百貨有沒有開！全台百貨、量販營業時間異動更新，好市多照開iPhone Duo首賣搶

薔琵颱風颱風假
2026-10-23 10:50文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之 表示：薔琵颱風來襲沒事還是乖乖待在家耍廢、追劇、打電動！

颱風假百貨有沒有開！隨著強烈颱風薔琵襲台全台迎來颱風假，風雨狀況不斷攀升，許多民眾最關心的採買與百貨異動也跟著發布。面對來勢洶洶的暴風圈，大家沒事千萬別冒險外出趴趴走，還是乖乖待在家裡做好各項防颱準備最安心。若真的有緊急補貨需求，出門前務必先對照最新動態以免白跑一趟。

▲全聯門市10月23日視風雨評估營業，颱風天小時達外送服務配合暫停。
▲全聯門市10月23日視風雨評估營業，颱風天小時達外送服務配合暫停。
▲薔琵颱風襲台灣，10/23全台本島除了台東之外皆停班停課一天。
▲薔琵颱風襲台灣，10/23全台本島除了台東之外皆停班停課一天。


北部指標百貨率先宣布停業

地方政府於10月22日晚間宣布10月23日停班停課後，各大指標百貨迅速反應。為了保障所有專櫃夥伴與員工的人身安全，台北101、BELLAVITA、京站時尚廣場、華泰名品城、大直美麗華、汐止iFG遠雄廣場以及CITYLINK南港、松山、內湖、三重等四家門市，皆率先於當晚貼心公告10月23日全天暫停營業一天。

▲台北101宣布10月23日購物中心與觀景台全天暫停營業，大家防颱別撲空。
▲台北101宣布10月23日購物中心與觀景台全天暫停營業，大家防颱別撲空。

10/23早上宣布營業異動百貨

除了昨晚提前宣布應變的業者之外，也有部分百貨品牌選擇在10月23日清晨根據最新風雨走勢進行滾動式調整。包含遠東SOGO與微風集團等指標商場，皆於23日當天早上陸續更新營業時間。習慣趁假期逛街踩點的民眾，出門前一定要先透過官方管道確認最新開店動向，避免冒風雨出門卻吃閉門羹。

▲遠東SOGO百貨10月23日早上滾動式更新最新營業動態，出門前記得先確認。
▲遠東SOGO百貨10月23日早上滾動式更新最新營業動態，出門前記得先確認。

好市多照常營業！iPhone Duo首賣

對於需要囤積防颱民生物資的民眾來說，各大量販超市絕對是最堅強的後盾。好市多全台門市於10月23日維持正常營運，甚至如期開賣備受期待的iPhone Duo新折疊機讓果粉超期待。愛買與全聯等超市也照常營業，不過外送服務會配合停班公告暫停，大家出門補貨還是要多加注意安全。

▲好市多Costco全台正常營業，10月23日颱風假照常開賣iPhone Duo新機。
▲好市多Costco全台正常營業，10月23日颱風假照常開賣iPhone Duo新機。
▲颱風天補貨神隊友，萬家福量販全台門市10月23日照常營業陪你防颱。
▲颱風天補貨神隊友，萬家福量販全台門市10月23日照常營業陪你防颱。




百貨商場10/23薔琵颱風 營業時間異動

更新時間：2026年10月23日 09:59，依提供資料整理，非即時官方查詢結果。

  • 遠東SOGO：10/23暫停營業一天。
  • Garden City大巨蛋店：10/23暫停營業一天。
  • 微風集團：10/23暫停營業一天。
  • 台北101：購物中心、觀景台、大樓高空餐廳：10/23暫停營業一天。
  • BELLAVITA：10/23暫停營業一天。
  • 京站時尚廣場、小碧潭店：10/23暫停營業一天。
  • 統一時代百貨：10/23暫停營業一天。
  • DREAM PLAZA：10/23暫停營業一天。
  • ATT：正常營業
  • 大葉高島屋：10/23暫停營業一天。
  • 宏匯廣場：10/23暫停營業一天。
  • 新店裕隆城：10/23暫停營業一天。
  • 誠品生活：誠品生活松菸、南西、新店、台中480等各店10月23日暫停營業一天；誠品生活台南正常營業。
  • 華泰名品城：10/23暫停營業一天。
  • MITSUI OUTLET PARK ：三井Outlet台南店營業，10/23暫停營業一天。
  • 新光三越：10/23暫停營業一天。
  • 南港Lalaport：10/23暫停營業一天。
  • iFG遠雄廣場：汐止店10/23暫停營業一天。
  • 大直美麗華：10/23暫停營業一天。
  • CITYLINK 商場：南港店、松山店、內湖店、三重店 10/23暫停營業一天。
  • 大江購物中心：10/23暫停營業一天。
  • 台茂：10/23暫停營業一天。
  • 南紡購物中心：正常營業
  • 華泰名品城：10/23暫停營業一天。
  • 新竹巨城：10/23暫停營業一天。
  • 中友百貨：10/23暫停營業一天。
  • 漢來百貨、漢神巨蛋、漢神洲際購物中心：10/23暫停營業一天。
  • 高雄夢時代購物中心：10/23暫停營業一天。
  • 環球購物中心：10/23暫停營業一天。


量販超市 10/23薔琵颱風 營業時間異動

更新時間：2026年10月22日 22:05，依提供資料整理，非即時官方查詢結果。

  • 好市多 Costco：全台賣場正常營業。
  • 愛買：全門市正常營業（視天候滾動式調整）。
  • 萬家福量販 / 樂家康超市：全台門市正常營業（外送服務依停班停課公告調整）。
  • 全聯 / 大全聯：門市視風雨評估營業時間（小時達外送配合停班公告暫停）。
  • 美廉社：原則上維持正常營業，但各分店會依當地風雨狀況進行「滾動式調整」或延後開店／提前打烊。

薔琵颱風最新快訊！

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