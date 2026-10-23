10/23薔琵颱風假百貨有沒有開！全台百貨、量販營業時間異動更新，好市多照開iPhone Duo首賣搶

編輯 鄭雅之 表示：薔琵颱風來襲沒事還是乖乖待在家耍廢、追劇、打電動！

颱風假百貨有沒有開！隨著強烈颱風薔琵襲台全台迎來颱風假，風雨狀況不斷攀升，許多民眾最關心的採買與百貨異動也跟著發布。面對來勢洶洶的暴風圈，大家沒事千萬別冒險外出趴趴走，還是乖乖待在家裡做好各項防颱準備最安心。若真的有緊急補貨需求，出門前務必先對照最新動態以免白跑一趟。



▲全聯門市10月23日視風雨評估營業，颱風天小時達外送服務配合暫停。

▲薔琵颱風襲台灣，10/23全台本島除了台東之外皆停班停課一天。

北部指標百貨率先宣布停業

地方政府於10月22日晚間宣布10月23日停班停課後，各大指標百貨迅速反應。為了保障所有專櫃夥伴與員工的人身安全，台北101、BELLAVITA、京站時尚廣場、華泰名品城、大直美麗華、汐止iFG遠雄廣場以及CITYLINK南港、松山、內湖、三重等四家門市，皆率先於當晚貼心公告10月23日全天暫停營業一天。



▲台北101宣布10月23日購物中心與觀景台全天暫停營業，大家防颱別撲空。





10/23早上宣布營業異動百貨

除了昨晚提前宣布應變的業者之外，也有部分百貨品牌選擇在10月23日清晨根據最新風雨走勢進行滾動式調整。包含遠東SOGO與微風集團等指標商場，皆於23日當天早上陸續更新營業時間。習慣趁假期逛街踩點的民眾，出門前一定要先透過官方管道確認最新開店動向，避免冒風雨出門卻吃閉門羹。



▲遠東SOGO百貨10月23日早上滾動式更新最新營業動態，出門前記得先確認。





好市多照常營業！iPhone Duo首賣

對於需要囤積防颱民生物資的民眾來說，各大量販超市絕對是最堅強的後盾。好市多全台門市於10月23日維持正常營運，甚至如期開賣備受期待的iPhone Duo新折疊機讓果粉超期待。愛買與全聯等超市也照常營業，不過外送服務會配合停班公告暫停，大家出門補貨還是要多加注意安全。



▲好市多Costco全台正常營業，10月23日颱風假照常開賣iPhone Duo新機。

▲颱風天補貨神隊友，萬家福量販全台門市10月23日照常營業陪你防颱。







百貨商場10/23薔琵颱風 營業時間異動

更新時間：2026年10月23日 09:59，依提供資料整理，非即時官方查詢結果。

遠東SOGO：10/23暫停營業一天。

Garden City大巨蛋店：10/23暫停營業一天。

微風集團：10/23暫停營業一天。

台北101：購物中心、觀景台、大樓高空餐廳：10/23暫停營業一天。

BELLAVITA：10/23暫停營業一天。

京站時尚廣場、小碧潭店：10/23暫停營業一天。

統一時代百貨：10/23暫停營業一天。

DREAM PLAZA：10/23暫停營業一天。

ATT： 正常營業

大葉高島屋：10/23暫停營業一天。

宏匯廣場：10/23暫停營業一天。

新店裕隆城：10/23暫停營業一天。

誠品生活：誠品生活松菸、南西、新店、台中480等各店10月23日暫停營業一天；誠品生活台南正常營業。

華泰名品城：10/23暫停營業一天。

MITSUI OUTLET PARK ： 三井Outlet台南店營業 ，10/23暫停營業一天。

，10/23暫停營業一天。 新光三越：10/23暫停營業一天。

南港Lalaport：10/23暫停營業一天。

iFG遠雄廣場：汐止店10/23暫停營業一天。

大直美麗華：10/23暫停營業一天。

CITYLINK 商場：南港店、松山店、內湖店、三重店 10/23暫停營業一天。

大江購物中心：10/23暫停營業一天。

台茂：10/23暫停營業一天。

南紡購物中心： 正常營業

華泰名品城：10/23暫停營業一天。

新竹巨城：10/23暫停營業一天。

中友百貨：10/23暫停營業一天。

漢來百貨、漢神巨蛋、漢神洲際購物中心：10/23暫停營業一天。

高雄夢時代購物中心：10/23暫停營業一天。

環球購物中心：10/23暫停營業一天。





量販超市 10/23薔琵颱風 營業時間異動

更新時間：2026年10月22日 22:05，依提供資料整理，非即時官方查詢結果。

好市多 Costco：全台賣場正常營業。

愛買：全門市正常營業（視天候滾動式調整）。

萬家福量販 / 樂家康超市：全台門市正常營業（外送服務依停班停課公告調整）。

全聯 / 大全聯：門市視風雨評估營業時間（小時達外送配合停班公告暫停）。

美廉社：原則上維持正常營業，但各分店會依當地風雨狀況進行「滾動式調整」或延後開店／提前打烊。





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