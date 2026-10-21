女性療癒旅行3天2夜！嵨開安旅、山形閣推好眠假期，礁溪溫泉無限泡再送DR.WU保養組，早鳥享9折優惠 複製標題

嵨開安旅攜手山形閣推出「她山之息」三日深眠旅程，結合 HRV 身心檢測與瑜伽冥想，早鳥享 9 折再送 DR.WU 限定保養組。資深編輯李維唐表示：「這套行程巧妙融合都市 Wellness 與溫泉療癒，為女性帶來極致的修復體驗。」

嵨開安旅與山形閣推出女性專屬「她山之息｜好眠三日」深眠旅行，12月接力登場，結合3天2夜飯店住宿、瑜伽靜心、女性健康講座與香氛手作，還能選擇前往礁溪泡美人湯，替忙碌生活安排一場真正屬於自己的放鬆假期。這次更攜手女性健康品牌風車生活與醫美保養品牌DR.WU，入住加贈5款居家保養好禮，單人22,888元、雙人一室38,888元，11月6日前訂房再享9折優惠。從白天的身心覺察到夜晚的睡眠儀式，讓女性不必費心安排行程，就能享受一段有專人引導的療癒時光。

▲好眠旅行當然少不了舒服的房間！嵨開安旅以簡約木質設計搭配大片窗景，潔白床鋪與柔和燈光營造安靜氛圍，白天體驗瑜伽與香氛手作，晚上就回房間好好休息，把3天2夜過得從容一點。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理



女性深眠旅行12月登場！嵨開安旅、山形閣雙館接力推出3天2夜療癒假期

想好好放假，卻不想把時間花在趕景點、排行程？福泰飯店集團旗下嵨開安旅延伸Deep Sleep深眠系列，首度以女性為核心推出「她山之息｜好眠三日」女性深眠旅行，將健康覺察、生活保養與飯店住宿整合成完整的3天2夜體驗。活動分別於12月4日至6日在嵨開安旅、12月11日至13日在山形閣登場，兩間飯店各自規劃不同的放鬆方式，讓旅人依照喜好選擇適合自己的休息節奏。

嵨開安旅主打城市裡的身心療癒，從香氛調製、瑜伽伸展到自然飲食，讓平常忙著工作與生活的女性，重新把注意力放回自己身上。山形閣則將礁溪溫泉融入旅程，白天可以散步、泡湯，夜晚透過睡眠瑜伽沉澱思緒。兩館皆由專人帶領活動，也安排HRV心率變異度前後檢測，讓參與者透過數據觀察體驗前後的身心狀態變化。

▲原來放鬆也能很有儀式感！嵨開安旅安排頌缽浴與靜心體驗，搭配花草布置與柔和的空間氛圍，透過聲音與身體覺察練習，讓平常停不下來的思緒慢慢沉澱，享受專屬自己的療癒片刻。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

▲冬天到礁溪就是要好好泡湯！山形閣女性深眠旅行主打住宿期間美人湯泉不限次數使用，讓溫熱泉水帶走一整天的疲憊，想泡就泡，享受不用趕行程的放鬆時光。圖／山形閣提供；窩客島整理

風車生活女性健康講座！睡眠香包手作與HRV檢測打造專屬放鬆儀式

這場女性療癒旅行的一大特色，就是把平常容易忽略的健康照顧融入假期。嵨開安旅與山形閣攜手女性健康品牌風車生活，安排女性內在保養講座，由莊靜芬醫師分享女性健康與養生保健相關知識。莊靜芬醫師承襲台灣第一位女性中醫師莊淑旂博士的養生家學，長期投入女性不同生命階段的健康管理，讓這趟旅程除了休息，也多了一次重新認識自身需求的機會。

喜歡手作體驗的人，還能親手製作睡眠香包，將草本元素變成日常生活裡的小小儀式。從挑選適合自己的放鬆方式，到為睡前留下一段安靜時間，這些安排不需要繁複準備，就能成為旅行結束後可以延續的生活習慣。兩館安排的HRV前後檢測，也讓參與者有機會從客觀數據認識自己的身心狀態，而不只是憑感覺判斷是否放鬆。





DR.WU保養組入住就送！5款居家醫美保養品延續夜間保養時光

女性專屬旅行當然也少不了保養儀式。這次活動與DR.WU合作，特別準備包含5款產品的限定居家醫美保養組，從晚安雙膠原胜肽飲，到玻尿酸保濕面膜與精華保養，讓旅人把肌膚照顧一起排進3天2夜的假期裡。

白天完成瑜伽、健康講座與手作活動，晚上回到房間，就能為自己留下一段保養時間。尤其選擇山形閣行程的旅人，泡完礁溪溫泉後，還能搭配玻尿酸系列產品進行肌膚保濕護理。從夜間飲用的保養品到洗澡後的臉部保養，將原本零散的生活步驟串成完整的睡前儀式，也讓這趟旅行多了能帶回家的實用好禮。

▲女生的療癒旅行連保養品都準備好了！嵨開安旅與山形閣攜手DR.WU，入住女性深眠專案加贈5款居家醫美保養品，包含晚安雙膠原胜肽飲與玻尿酸保濕系列，從睡前保養到泡湯後的肌膚呵護，讓3天2夜的放鬆時光更加完整。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

嵨開安旅3天2夜行程！香草時光、頌缽浴與睡眠瑜伽一次體驗

如果喜歡在城市裡找一處安靜角落，嵨開安旅的深眠行程就很適合。旅程從入住時的「香草時光」展開，參與者可以親手調製專屬香氛，讓平常習慣匆忙移動的生活節奏慢下來。活動還安排頌缽浴、女性健康講座與睡眠香包手作，透過聲音、香氣與手作互動，逐步進入這場以自我照顧為核心的旅行。

隔天早晨由AVATA Wellness師資帶領早安瑜伽，透過伸展、呼吸與身體覺察迎接新的一天。夜晚則安排Yoga Nidra睡眠瑜伽，以引導式冥想和身體放鬆練習，協助參與者沉澱白天累積的思緒。不同於一般只安排按摩或住宿的飯店假期，嵨開安旅把白天活動與夜間休息串在一起，讓旅人從起床到準備入睡，都能依循規劃好的節奏享受休憩時光。

嵨開安旅療癒餐桌！Bliss & Bone與自然飲食讓3天假期更完整

除了瑜伽與身心活動，嵨開安旅也把餐飲納入療癒體驗。行程結合Bliss & Bone餐飲安排，以及強調從土地到餐桌理念的Farm to Table飲食體驗，以植感料理與自然食材呈現日常飲食的另一種選擇。對於平常用餐時間不固定、經常需要快速解決三餐的人來說，能夠坐下來慢慢享用一頓飯，也是旅行中值得期待的片刻。

嵨開安旅3天2夜專案包含Bliss & Bone午餐1次，以及晚餐、早餐各2次。旅程尾聲還安排寫明信片給自己的活動，讓參與者把這幾天的心情與對生活的期許寫下來。比起帶著滿滿伴手禮返家，這張留給自己的文字紀錄，也為整趟旅行留下不同的紀念。

山形閣礁溪溫泉無限泡！美人湯搭配早安瑜伽享受冬日好眠假期

想把泡湯排進冬季旅行，山形閣的女性深眠行程則以礁溪溫泉為最大亮點。活動期間，住宿旅人可以不限次數使用美人湯泉，不需要另外安排泡湯景點，就能依照自己的時間享受溫泉。無論是完成白天活動後回房休息，或是在夜晚準備入睡前安排一段泡湯時光，都能讓旅程保有更多自由與彈性。

山形閣同樣安排AVATA Wellness早安瑜伽、Yoga Nidra睡眠瑜伽、女性健康講座與睡眠香包手作。白天還能走出飯店，到礁溪街道自由散策，感受溫泉小鎮的日常氣息。夜晚再回到飯店泡湯、休息，搭配引導式冥想與身體覺察練習，讓整段假期圍繞著溫泉、伸展與睡前放鬆展開。對於想避開緊湊行程、單純享受飯店設施的人來說，這種保留自由時間的安排相當有吸引力。

女性療癒旅行早鳥9折！單人22,888元、雙人一室38,888元

這次「她山之息｜好眠三日」兩館採相同價格，單人成行每人22,888元，雙人一室每房38,888元，並於11月6日前提供9折早鳥訂房優惠。以原價計算，單人方案9折後為20,599.2元，雙人一室9折後為34,999.2元，實際收費金額與訂房條件仍以飯店公告為準。

嵨開安旅的行程日期為2026年12月4日至6日，適合偏好香氛手作、頌缽浴、瑜伽與自然飲食體驗的旅人。山形閣則於2026年12月11日至13日舉辦，主打礁溪溫泉不限次數使用、瑜伽活動與小鎮自由散策。兩館皆包含女性健康講座、HRV前後檢測及DR.WU限定保養組。想替自己安排年末假期，或與好友一起享受不必趕行程的3天2夜旅行，可以依照喜歡的住宿環境與活動內容選擇。

▲難得放假就別急著起床！窩在柔軟的白色寢具裡，迎著窗邊自然光慢慢醒來，山形閣把3天2夜留給女性好好休息，搭配溫泉與睡眠瑜伽，享受屬於自己的安靜時光。圖／山形閣提供；窩客島整理







她山之息｜好眠三日 女性深眠 Retreat

主辦單位：HOTEL UKETAMO 嵨開安旅、礁溪山形閣

合作品牌：風車生活、DR.WU

活動地點與日期：

嵨開安旅場次：2026 年 12 月 4 日至 12 月 6 日

山形閣場次：2026 年 12 月 11 日至 12 月 13 日

專案費用：

單人成行：22,888 元 / 人

雙人一室：38,888 元 / 房（平均每人 19,444 元）

早鳥優惠：2026 年 11 月 6 日前訂房享 9 折

參加即贈禮品：

DR.WU 護膚禮：含晚安雙膠原胜肽飲、玻尿酸保濕系列保養品等 5 款暢銷品

手作禮：專屬草本睡眠香包（風車生活莊靜芬醫師帶領）

兩館共通體驗項目：

行程前後 HRV 心率變異度檢測（用數據觀察身心變化）

Check in 香草時光（調製專屬香氛）

女性內在保養講座與手作睡眠香包體驗

AVATA Wellness 早安瑜伽

Yoga Nidra 夜間睡眠瑜伽與引導式冥想

嵨開安旅獨家特色

頌缽浴體驗

寄給自己的明信片儀式

Bliss & Bone 晚餐 2 次、Farm to Table 午餐 1 次、早餐 2 次

山形閣獨家特色

住宿期間不限次數免費泡礁溪美人湯溫泉

礁溪街道自由散策

晚餐 2 次、早餐 2 次

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