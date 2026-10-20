北投麗禧旅展42折開搶！山景客房9,999元住一晚，雙人湯屋2,200元享90分鐘，米其林晚餐同步升級

北投溫泉飯店年度最低價開搶！北投麗禧10月21日推出線上旅展，山景住宿42折只要9,999元，雙人湯屋2,200元。資深編輯李維唐建議，規劃秋冬泡湯行程可優先比較住宿、餐飲與湯屋券的使用條件。
北投溫泉飯店年度優惠開搶，想安排一趟不用跑遠的泡湯小旅行，這次真的可以先把住宿券買起來！北投麗禧溫泉酒店宣布2026年線上旅展將於10月21日上午9點正式開賣，祭出全年最低優惠，原價24,000元的山景客房住宿券，直接下殺42折、每張只要9,999元，萬元有找就能入住15坪山景客房，享受房內雙溫泉池與露天風呂。想和另一半來場浪漫約會，雙人獨立湯屋券也推出單張2,200元優惠，還有結合米其林推薦餐廳晚餐的一泊二食住宿方案，從泡湯、吃美食到山林度假一次滿足，優惠只到11月10日晚間11點。
北投麗禧旅展住宿42折！9,999元入住15坪山景客房
每到秋冬就想找間溫泉飯店好好放鬆，這次北投麗禧最值得關注的優惠，就是原價24,000元的「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」，旅展期間每張只要9,999元，約42折的價格，直接省下14,001元。對於平常想住高級溫泉飯店，卻又捨不得花上萬元訂房的旅客來說，這波年度優惠正好能提前安排一趟北投度假。
入住就能享有15坪寬敞客房，最吸引人的就是房內設有冷熱雙溫泉池，不必特別走到公共浴場，待在房間就能依照自己的步調享受泡湯時光。飯店還準備客房點心、新鮮水果與貼心開夜床服務，隔天早晨則能享用「晨之光早餐」。想換個環境泡湯，住宿期間也能不限次數使用百坪露天風呂大眾裸湯，從私人客房一路泡到戶外溫泉，讓整趟假期充滿放鬆節奏。
北投麗禧一泊二食15,999元！米其林推薦餐廳晚餐升級
喜歡把飯店美食排進度假行程的人，這次也有值得留意的一泊二食優惠。北投麗禧推出「淡季雅緻豪華客房一泊二食住宿券」，原價32,776元，旅展期間每張15,999元，約49折，現省16,777元。今年飯店更維持優惠價格，升級晚餐內容，讓旅客不用另外煩惱晚餐吃什麼，就能把溫泉住宿與精緻料理一起安排進假期。
晚餐提供臺式與法式2種選擇，喜歡中式料理的旅客，可以前往連續4年獲得「臺灣米其林指南」推薦的雍翠庭，品嚐價值3,080元的臺式晚間套餐。主餐「明太子焗烤活龍蝦」以活龍蝦搭配明太子焗烤料理，光是菜色組合就相當吸引海鮮控，還能吃到餐廳招牌「干貝麻油雞煨飯」，將干貝、麻油雞與米飯結合，讓熟悉的臺式料理多了精緻餐飲的層次。
北投麗禧法式晚餐吃什麼？鴨肝牛排與北投酒家菜入席
偏愛西式料理的旅客，則可以選擇北投麗禧「C’est Bon歐陸餐廳」晚間套餐，同樣價值3,080元。這套菜單特別將北投在地飲食文化融入歐陸料理，熱前菜「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」從傳統北投酒家菜延伸，結合季節鮮魚與魷魚螺肉蒜元素，讓地方經典料理以不同形式呈現在餐桌上。
主餐則是充滿法式餐飲特色的「羅西尼鴨肝牛排」，將鴨肝與牛排搭配，讓整套晚餐從在地風味一路延伸到歐陸料理。對於想慶祝紀念日、安排情侶旅行，或單純想找個理由犒賞自己的人來說，白天待在山景客房泡溫泉，晚上再慢慢享用一頓精緻晚餐，就能把住宿、美食與休息安排得剛剛好。
北投麗禧雙人湯屋2,200元！90分鐘私人白磺泉約會
沒有打算過夜，也能趁這波旅展安排一場北投泡湯約會。北投麗禧今年特別將「雙人獨立湯屋券」改為單張販售，原價2,500元，旅展優惠每張2,200元，約88折，不必一次購買多張套票，就能輕鬆安排雙人泡湯行程。
飯店提供3款不同氛圍的獨立湯屋供旅客選擇，每次可使用90分鐘，適合想保有私人空間的情侶、夫妻或好友。北投麗禧坐落於北投制高點，以承接大磺谷源頭的天然白磺泉聞名，泡湯時不必與其他旅客共用浴池，也不用趕著安排其他活動，只要把時間留給自己，就能在安靜的空間裡享受溫泉假期。
北投麗禧露天風呂套票72折！百坪溫泉還有茶點水果
如果平常就喜歡到北投泡湯，這次旅展的露天風呂套票也很適合列入購買清單。北投麗禧推出「露天風呂泡湯套券」，每套10張，原價18,000元，旅展優惠13,000元，約72折，換算每張1,300元，比原價每張1,800元便宜500元，整套省下5,000元。
北投麗禧露天風呂占地百坪，挑高9米的開闊空間搭配冷熱泉池，讓泡湯不只是坐進溫泉池，更能依照喜好交替體驗不同溫度的泉水。館內還設有烤箱與蒸氣室，泡完湯可以到休憩區稍作休息，享用無限量供應的軟性飲品、精緻茶點與新鮮有機蘋果。對於喜歡定期泡湯、想找個地方遠離都市忙碌步調的人來說，整套購買也能讓每次泡湯的花費更好掌握。
北投麗禧SPA優惠4,000元！東方經絡與歐式芳療2選1
除了住宿與泡湯，北投麗禧自有品牌「儷漾SPA」也同步加入旅展優惠。原價4,400元的SPA療程券，旅展期間每張4,000元，約91折，無論是專程安排一次芳療體驗，或是入住飯店、泡湯後想再加購放鬆行程，都能依照自己的需求使用。
這張療程券可以選擇「60分鐘東方經絡療程」或「90分鐘歐式芳香精油療程」，2種方案擇一體驗。療程由專業芳療師操作，搭配與經絡對應的五行精油，針對全身進行舒緩與調理。對於平常長時間工作、想利用假日安排完整休息的人來說，可以把泡湯與SPA串成一趟放鬆行程，不必特別安排遠程旅行，也能在北投山林裡享受一段專屬自己的休息時間。
北投麗禧線上旅展10月21日開賣！住宿泡湯優惠一次整理
北投麗禧溫泉酒店曾連續2屆獲得「臺灣最美慢活渡假飯店」殊榮，隱身北投山林的地理位置，加上天然白磺泉與獨立客房設計，一直是北投高級溫泉住宿的特色之一。這次線上旅展從10月21日上午9點開賣，一路持續至11月10日晚間11點，涵蓋住宿、雙人湯屋、露天風呂與SPA療程，也同步推出家庭客房住宿券等商品。
想用萬元有找的價格入住山景客房，可以優先留意9,999元一泊一食住宿券；重視美食與住宿體驗的人，則能考慮15,999元的一泊二食方案。若只想安排半天泡湯約會，2,200元雙人獨立湯屋券更有購買彈性。旅客可透過北投麗禧官網線上旅展選購，實際使用日期與票券相關限制，仍須依飯店公告及票券條款為準。
北投麗禧線上旅展
活動期間：10月21日上午9時 至 11月10日晚間11時止
購買管道：北投麗禧官網線上旅展（https://reurl.cc/4YD4aK）
洽詢專線：02-2898-8888
住宿券優惠
淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券
價格：每張 9,999 元（原價 24,000 元，約 42 折）
內容：
- 入住 15 坪雅緻山景客房一晚
- 房內冷熱雙溫泉池、開夜床服務、翌日「晨之光早餐」、房內點心與新鮮水果
- 住宿期間可無限次數使用百坪露天風呂大眾裸湯設施
淡季雅緻豪華客房一泊二食住宿券
價格：每張 15,999 元（原價 32,776 元，約 49 折）
內容：晚間套餐升級（搭配價值 3,080 元套餐），可自由選擇：
- 雍翠庭臺式晚間套餐：主餐「明太子焗烤活龍蝦」與招牌菜「干貝麻油雞煨飯」
- C’est Bon 歐陸餐廳晚間套餐：熱前菜「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」與主餐「羅西尼鴨肝牛排」
泡湯券優惠
露天風呂泡湯套券
價格：每套 13,000 元（原價 18,000 元，約 72 折，含 10 張）
內容：享占地百坪、挑高九米露天風呂（含各式冷熱泉池、烤箱、蒸氣室），休憩區無限供應軟性飲品、精緻茶點與新鮮有機蘋果
雙人獨立湯屋券
價格：每張 2,200 元（原價 2,500 元，約 88 折，採單張販售）
內容：可挑選三款不同氛圍獨立湯屋，每次尊享 90 分鐘專屬泡湯時間
芳療 SPA 優惠
儷漾 SPA 療程券
價格：每張 4,000 元（原價 4,400 元，約 91 折）
內容：以下療程二擇一
- 60 分鐘東方經絡療程
- 90 分鐘歐式芳香精油療程
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