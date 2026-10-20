北投麗禧旅展42折開搶！山景客房9,999元住一晚，雙人湯屋2,200元享90分鐘，米其林晚餐同步升級

北投溫泉飯店年度最低價開搶！北投麗禧10月21日推出線上旅展，山景住宿42折只要9,999元，雙人湯屋2,200元。資深編輯李維唐建議，規劃秋冬泡湯行程可優先比較住宿、餐飲與湯屋券的使用條件。

北投溫泉飯店年度優惠開搶，想安排一趟不用跑遠的泡湯小旅行，這次真的可以先把住宿券買起來！北投麗禧溫泉酒店宣布2026年線上旅展將於10月21日上午9點正式開賣，祭出全年最低優惠，原價24,000元的山景客房住宿券，直接下殺42折、每張只要9,999元，萬元有找就能入住15坪山景客房，享受房內雙溫泉池與露天風呂。想和另一半來場浪漫約會，雙人獨立湯屋券也推出單張2,200元優惠，還有結合米其林推薦餐廳晚餐的一泊二食住宿方案，從泡湯、吃美食到山林度假一次滿足，優惠只到11月10日晚間11點。

▲一打開窗簾就是滿滿綠意山景，北投麗禧15坪雅緻山景客房，大片落地窗把北投山林美景直接帶進房間，躺在床上就能享受被綠意包圍的度假氛圍。這次旅展住宿券下殺42折，原價24,000元只要9,999元，還能享受房內冷熱雙溫泉池與精緻早餐。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理



北投麗禧旅展住宿42折！9,999元入住15坪山景客房

每到秋冬就想找間溫泉飯店好好放鬆，這次北投麗禧最值得關注的優惠，就是原價24,000元的「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」，旅展期間每張只要9,999元，約42折的價格，直接省下14,001元。對於平常想住高級溫泉飯店，卻又捨不得花上萬元訂房的旅客來說，這波年度優惠正好能提前安排一趟北投度假。

入住就能享有15坪寬敞客房，最吸引人的就是房內設有冷熱雙溫泉池，不必特別走到公共浴場，待在房間就能依照自己的步調享受泡湯時光。飯店還準備客房點心、新鮮水果與貼心開夜床服務，隔天早晨則能享用「晨之光早餐」。想換個環境泡湯，住宿期間也能不限次數使用百坪露天風呂大眾裸湯，從私人客房一路泡到戶外溫泉，讓整趟假期充滿放鬆節奏。

北投麗禧一泊二食15,999元！米其林推薦餐廳晚餐升級

喜歡把飯店美食排進度假行程的人，這次也有值得留意的一泊二食優惠。北投麗禧推出「淡季雅緻豪華客房一泊二食住宿券」，原價32,776元，旅展期間每張15,999元，約49折，現省16,777元。今年飯店更維持優惠價格，升級晚餐內容，讓旅客不用另外煩惱晚餐吃什麼，就能把溫泉住宿與精緻料理一起安排進假期。

晚餐提供臺式與法式2種選擇，喜歡中式料理的旅客，可以前往連續4年獲得「臺灣米其林指南」推薦的雍翠庭，品嚐價值3,080元的臺式晚間套餐。主餐「明太子焗烤活龍蝦」以活龍蝦搭配明太子焗烤料理，光是菜色組合就相當吸引海鮮控，還能吃到餐廳招牌「干貝麻油雞煨飯」，將干貝、麻油雞與米飯結合，讓熟悉的臺式料理多了精緻餐飲的層次。

▲龍蝦控看到這道真的會心動！北投麗禧雍翠庭推出「明太子焗烤活龍蝦」，剖半龍蝦鋪上明太子焗烤料理，金黃色澤搭配鮮豔蔬菜，光看擺盤就讓人食指大動。這次旅展15,999元一泊二食住宿券，晚餐就能選擇價值3,080元的雍翠庭臺式套餐。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理

北投麗禧法式晚餐吃什麼？鴨肝牛排與北投酒家菜入席

偏愛西式料理的旅客，則可以選擇北投麗禧「C’est Bon歐陸餐廳」晚間套餐，同樣價值3,080元。這套菜單特別將北投在地飲食文化融入歐陸料理，熱前菜「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」從傳統北投酒家菜延伸，結合季節鮮魚與魷魚螺肉蒜元素，讓地方經典料理以不同形式呈現在餐桌上。

主餐則是充滿法式餐飲特色的「羅西尼鴨肝牛排」，將鴨肝與牛排搭配，讓整套晚餐從在地風味一路延伸到歐陸料理。對於想慶祝紀念日、安排情侶旅行，或單純想找個理由犒賞自己的人來說，白天待在山景客房泡溫泉，晚上再慢慢享用一頓精緻晚餐，就能把住宿、美食與休息安排得剛剛好。

▲北投經典酒家菜也能變身精緻歐陸料理！北投麗禧C’est Bon歐陸餐廳將傳統魷魚螺肉蒜融入「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」，鮮魚搭配魷魚、螺肉與湯汁，點綴深綠色食材與薄脆裝飾，從食材組合到盤飾都充滿巧思。入住一泊二食方案，就能選擇價值3,080元的法式晚間套餐。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理



北投麗禧雙人湯屋2,200元！90分鐘私人白磺泉約會

沒有打算過夜，也能趁這波旅展安排一場北投泡湯約會。北投麗禧今年特別將「雙人獨立湯屋券」改為單張販售，原價2,500元，旅展優惠每張2,200元，約88折，不必一次購買多張套票，就能輕鬆安排雙人泡湯行程。

飯店提供3款不同氛圍的獨立湯屋供旅客選擇，每次可使用90分鐘，適合想保有私人空間的情侶、夫妻或好友。北投麗禧坐落於北投制高點，以承接大磺谷源頭的天然白磺泉聞名，泡湯時不必與其他旅客共用浴池，也不用趕著安排其他活動，只要把時間留給自己，就能在安靜的空間裡享受溫泉假期。

▲泡溫泉就是要有這種被山林包圍的放鬆感！北投麗禧百坪露天風呂以石材浴池搭配綠意庭園，挑高9米的開闊空間，讓人可以暫時放下忙碌節奏。除了冷熱泉池，還能使用烤箱、蒸氣室，休息時更有軟性飲品、茶點與新鮮水果無限享用，旅展10張套票只要13,000元。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理

北投麗禧露天風呂套票72折！百坪溫泉還有茶點水果

如果平常就喜歡到北投泡湯，這次旅展的露天風呂套票也很適合列入購買清單。北投麗禧推出「露天風呂泡湯套券」，每套10張，原價18,000元，旅展優惠13,000元，約72折，換算每張1,300元，比原價每張1,800元便宜500元，整套省下5,000元。

北投麗禧露天風呂占地百坪，挑高9米的開闊空間搭配冷熱泉池，讓泡湯不只是坐進溫泉池，更能依照喜好交替體驗不同溫度的泉水。館內還設有烤箱與蒸氣室，泡完湯可以到休憩區稍作休息，享用無限量供應的軟性飲品、精緻茶點與新鮮有機蘋果。對於喜歡定期泡湯、想找個地方遠離都市忙碌步調的人來說，整套購買也能讓每次泡湯的花費更好掌握。

北投麗禧SPA優惠4,000元！東方經絡與歐式芳療2選1

除了住宿與泡湯，北投麗禧自有品牌「儷漾SPA」也同步加入旅展優惠。原價4,400元的SPA療程券，旅展期間每張4,000元，約91折，無論是專程安排一次芳療體驗，或是入住飯店、泡湯後想再加購放鬆行程，都能依照自己的需求使用。

這張療程券可以選擇「60分鐘東方經絡療程」或「90分鐘歐式芳香精油療程」，2種方案擇一體驗。療程由專業芳療師操作，搭配與經絡對應的五行精油，針對全身進行舒緩與調理。對於平常長時間工作、想利用假日安排完整休息的人來說，可以把泡湯與SPA串成一趟放鬆行程，不必特別安排遠程旅行，也能在北投山林裡享受一段專屬自己的休息時間。

▲泡完溫泉還想繼續放鬆，就把SPA一起安排進假期！北投麗禧儷漾SPA由專業芳療師搭配五行精油，透過頸部與肩頸周圍的按摩手法，帶來舒緩身心的療程體驗。旅展SPA券每張4,000元，可以選擇60分鐘東方經絡療程，或90分鐘歐式芳香精油療程，讓北投溫泉小旅行多一份療癒享受。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理



北投麗禧線上旅展10月21日開賣！住宿泡湯優惠一次整理

北投麗禧溫泉酒店曾連續2屆獲得「臺灣最美慢活渡假飯店」殊榮，隱身北投山林的地理位置，加上天然白磺泉與獨立客房設計，一直是北投高級溫泉住宿的特色之一。這次線上旅展從10月21日上午9點開賣，一路持續至11月10日晚間11點，涵蓋住宿、雙人湯屋、露天風呂與SPA療程，也同步推出家庭客房住宿券等商品。

想用萬元有找的價格入住山景客房，可以優先留意9,999元一泊一食住宿券；重視美食與住宿體驗的人，則能考慮15,999元的一泊二食方案。若只想安排半天泡湯約會，2,200元雙人獨立湯屋券更有購買彈性。旅客可透過北投麗禧官網線上旅展選購，實際使用日期與票券相關限制，仍須依飯店公告及票券條款為準。

▲情侶泡湯約會就選這間！北投麗禧雙人獨立湯屋以深色石材浴池搭配溫潤木質設計，白磺泉注入池中，營造出安靜又有質感的私人泡湯空間。這次旅展特別推出單張湯屋券，每張只要2,200元，就能享受90分鐘不被打擾的雙人溫泉時光。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島整理









北投麗禧線上旅展

活動期間：10月21日上午9時 至 11月10日晚間11時止

購買管道：北投麗禧官網線上旅展（https://reurl.cc/4YD4aK）

洽詢專線：02-2898-8888

住宿券優惠

淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券

價格：每張 9,999 元（原價 24,000 元，約 42 折）

內容：

入住 15 坪雅緻山景客房一晚

房內冷熱雙溫泉池、開夜床服務、翌日「晨之光早餐」、房內點心與新鮮水果

住宿期間可無限次數使用百坪露天風呂大眾裸湯設施

淡季雅緻豪華客房一泊二食住宿券

價格：每張 15,999 元（原價 32,776 元，約 49 折）

內容：晚間套餐升級（搭配價值 3,080 元套餐），可自由選擇：

雍翠庭臺式晚間套餐：主餐「明太子焗烤活龍蝦」與招牌菜「干貝麻油雞煨飯」

C’est Bon 歐陸餐廳晚間套餐：熱前菜「季節鮮魚佐魷魚螺肉蒜」與主餐「羅西尼鴨肝牛排」

泡湯券優惠

露天風呂泡湯套券

價格：每套 13,000 元（原價 18,000 元，約 72 折，含 10 張）

內容：享占地百坪、挑高九米露天風呂（含各式冷熱泉池、烤箱、蒸氣室），休憩區無限供應軟性飲品、精緻茶點與新鮮有機蘋果

雙人獨立湯屋券

價格：每張 2,200 元（原價 2,500 元，約 88 折，採單張販售）

內容：可挑選三款不同氛圍獨立湯屋，每次尊享 90 分鐘專屬泡湯時間

芳療 SPA 優惠

儷漾 SPA 療程券

價格：每張 4,000 元（原價 4,400 元，約 91 折）

內容：以下療程二擇一

60 分鐘東方經絡療程

90 分鐘歐式芳香精油療程

想知道其他飯店品牌還推出哪些新菜色與特色餐飲嗎？

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