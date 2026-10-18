台北美福旅展優惠太有感！彩匯自助餐買8送1再送下午茶、米其林台菜46折起，五星住宿下殺29折

台北美福ITF線上旅展開搶，彩匯自助餐買8送1再送下午茶，住宿最低29折。資深編輯李維唐建議，購券前先比較同行人數、使用期限與平假日限制，才能選到適合自己的優惠。

台北美福大飯店ITF線上旅展優惠開搶，想吃彩匯自助餐、米其林一星台菜，或是安排一趟五星級城市度假，這波餐券與住宿優惠可以先收進口袋。台北美福自10月16日中午12點起至11月26日推出線上旅展，彩匯自助餐祭出午晚餐券買8送1，再加碼送週末也能使用的下午茶券，餐飲優惠最低46折起，五星行政客房雙人住宿更下殺29折，只要6,088元就能入住。從年底家庭聚餐、朋友慶生到2027年旅行計畫，都能趁這次旅展提前安排。

▲台北美福彩匯自助餐把海鮮、爐烤肉品、熱食與精緻甜點通通端上桌，從鮮蝦海味到繽紛蛋糕都讓人想多拿幾盤。ITF線上旅展午晚餐券買8送1，再加碼送下午茶券，揪團吃Buffet更划算。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



台北美福ITF線上旅展開賣！自助餐買8送1再送下午茶券

每次旅展最讓吃貨期待的自助餐優惠，這次台北美福直接把加碼贈券端出來。人氣彩匯自助餐廳推出平日午餐、晚餐單人券買8送1優惠，購買一套8張餐券，除了原本加贈的1張午晚餐券，線上旅展再額外送出1張週五至週日適用的下午茶單人券，等於一次購入就能安排午晚餐聚會，還能多享受一場假日下午茶。

對於平常就喜歡揪朋友吃Buffet的人來說，這次優惠特別適合多人聚餐或提前囤券。彩匯自助餐午晚餐原價每人1,680元加10％服務費起，另有買12送2的套券組合，平均每人最低1,380元起，相當於75折起。無論是家族聚會、同事聚餐，還是想把年末聚餐一次安排好，都能依照人數挑選適合的套券。



彩匯自助餐下午茶61折起！4人同行平均每人923元

除了午晚餐套券，喜歡利用週末享受下午茶的人，也別錯過彩匯這次推出的4人同行優惠。原價每人1,380元加10％服務費的下午茶，旅展期間平均每人只要923元，相當於61折優惠。相較於單人購買，揪滿4個人就能用更划算的價格安排一場飯店下午茶聚會。

想像週末不用特別安排遠行，約上朋友走進飯店，挑個下午慢慢享用自助餐點，從聊天聚會到慶祝生日，都能讓原本平凡的假日多一點儀式感。若平常就有固定聚餐習慣，也可以搭配午晚餐買8送1套券，把不同時段的用餐需求一起規劃。

台北美福住宿券29折！五星行政客房雙人入住6,088元

除了餐飲優惠，這次台北美福ITF線上旅展另一個值得關注的亮點，就是每日限量50組的行政客房平日雙人住宿券。原價20,790元的住宿方案，旅展限定下殺29折，優惠價只要6,088元，適合想安排雙人小旅行、情侶約會或週末城市度假的旅客。

台北美福在2026年再次獲得交通部觀光署「卓越五星」評鑑肯定，飯店坐落於台北大直地區，鄰近捷運文湖線劍南路站，無論是安排台北輕旅行，還是想找個地方暫時離開日常生活節奏，都能把住宿與周邊行程一起規劃。這張6,088元住宿券不含早餐，使用期限至2027年9月30日，想提前安排明年假期的人，可以先把日期與住宿需求列入考量。

▲大片落地窗引進自然採光，搭配柔和色調、舒適雙人床與窗邊沙發，台北美福行政客房讓人一入住就想放慢步調。ITF線上旅展每日限量50組，原價20,790元的平日雙人住宿券下殺29折，只要6,088元就能安排五星級城市假期。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

台北美福一泊二食7,699元起！4人同行平均每人2,500元

如果不想入住後還要另外煩惱早餐與晚餐，台北美福也推出行政客房一泊一食、一泊二食住宿方案，旅展優惠價每張7,699元起。一泊一食包含彩匯自助餐早餐，一泊二食則再加入彩匯自助晚餐，從入住、晚餐到隔天早餐，都能在飯店內完成，特別適合想單純放鬆、不想把行程排得太滿的旅客。

家庭旅遊或好友揪團，也有適合4人入住的菁英客房住宿券。這次一次購買2張可享31折優惠，平均每人約2,500元，就能安排一趟五星級飯店住宿。比起單純比較房價，旅展住宿券更適合依照同行人數、是否需要早餐，以及預計入住日期來選擇，讓住宿預算花得更有彈性。

米其林一星米香台菜也有旅展優惠！美食通用券最低46折起

想把旅展優惠用在精緻餐飲，台北美福這次推出的「超值美食通用券」同樣值得關注。集結館內4間人氣餐廳，共有10款中式、日式與義式餐飲選擇，從米其林星級台菜、粵式烤鴨，到日式和牛火鍋與義式海陸套餐，都能依照聚餐喜好挑選。旅展全新推出買6送1套券組合，每張3,138元起，最高可兌換價值6,776元的餐飲內容，優惠最低46折起。

其中最受矚目的餐飲選擇之一，就是2021年至2026年連續6年獲得米其林一星肯定的米香台菜餐廳。這次推出適合親友共享的「三人合菜」與「三饗餐」，讓平常想安排星級台菜聚餐的人，可以趁旅展期間提前購券。三人合菜集結糯米椒菲力牛、三杯豬豚尾及蒜泥蒸白蝦等料理，從牛肉、豬肉到鮮蝦一次上桌，展現台菜豐富的料理變化。

另一款「三饗餐」則有蒜泥粿條波龍蝦、小卷芋頭米粉鍋等料理，將海鮮與傳統台灣風味結合。蒜泥粿條搭配波士頓龍蝦，讓海鮮料理多了台菜熟悉的蒜香元素，小卷與芋頭米粉則呈現另一種帶有家常氣息的料理組合。無論是長輩生日、家庭聚會，還是想找個機會好好吃一頓台菜，都能從這兩款套餐中挑選。

▲波士頓龍蝦搭配蒜泥粿條，小卷芋頭米粉鍋則把台灣人熟悉的家常滋味端上桌。台北美福米香台菜三饗餐一次集合海鮮與經典台味，想帶家人吃頓精緻台菜，這桌就很值得列入聚餐清單。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



潮粵坊櫻桃鴨三吃登場！花膠雞湯搭配港點一次享用

偏愛港式料理的人，台北美福潮粵坊也加入這次旅展美食通用券的兌換陣容。曾獲500盤推薦的「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，以烤鴨為主角，透過不同吃法呈現粵式料理的特色。對於喜歡烤鴨、又希望一餐能吃到多種料理變化的饕客來說，這款套餐很適合列入聚餐名單。

另一款「珍饈花膠雞湯與港點三饗」，則把招牌花膠雞湯與經典港點搭配在一起。濃郁雞湯與多款港點組成一桌豐富的粵式餐點，特別適合天氣轉涼時與親友相約用餐。從烤鴨的多種吃法，到熱騰騰的雞湯與港點，喜歡粵菜的人也能趁旅展一次收藏不同餐飲選擇。

▲烤得油亮亮的櫻桃鴨，整隻鋪在香料與荷葉上，金棕色鴨皮看起來格外誘人。台北美福潮粵坊招牌明爐香烤櫻桃鴨三吃，透過不同料理方式呈現經典粵式烤鴨魅力，聚餐點這道很有氣勢。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

▲濃郁金黃色花膠雞湯搭配鮮嫩雞肉，還有燒賣、蘿蔔糕與酥香港點一次上桌，光看就讓人食指大動。台北美福潮粵坊「珍饈花膠雞湯與港點三饗」把暖心雞湯與經典港式點心通通準備好，天氣轉涼時揪家人一起享用特別有幸福感。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

晴山日本料理和牛火鍋、鐵板套餐！北海道花魚一夜干也吃得到

日式料理愛好者可以把目光放在晴山日本料理。這次推出的「主廚特選雙人套餐」，集結炭烤北海道花魚一夜干、牛小排壽喜燒等多道料理，從炭烤魚料理到日式壽喜燒，呈現不同食材與烹調方式的特色，適合想安排一場精緻日式雙人聚餐的人。

喜歡吃鍋的人，則可以選擇「日式雙人火鍋套餐」，以日本A5和牛、美國Prime牛小排等精選肉品為亮點。天氣轉涼時，坐下來享用熱騰騰的鍋物，搭配不同肉品的油花與口感，正好符合秋冬聚餐的需求。

如果更偏好鐵板料理，晴山也推出「鐵板雙人套餐」，以和牛沙朗與鮮活海味為特色。牛肉在鐵板料理中展現香氣，搭配海鮮料理，讓一頓雙人套餐有更多層次。從壽喜燒、和牛火鍋到鐵板料理，這次美食通用券也讓日式餐飲的選擇更加豐富。

GMT義大利餐廳海陸套餐！龍蝦牛排與週末早午餐都能選

喜歡義式料理的人，台北美福GMT義大利餐廳也準備多款適合約會與聚餐的餐飲組合。「義式海陸雙人套餐」以龍蝦與牛排為主要亮點，新聞稿介紹包含焗烤珍珠龍蝦搭配美國肋眼牛排，從海鮮到肉類主餐都能一次享受，適合想安排雙人紀念日餐敘或節慶聚餐的人。

如果更喜歡輕鬆一點的用餐節奏，GMT也推出週末限定的「舒活早午餐」，結合位上主菜與義式自助料理。假日不需要趕著起床，找個時間坐下來享用主餐，再搭配餐檯上的多樣料理，讓週末早午餐成為放鬆行程的一部分。不想出門用餐，也有「義式外帶分享餐」可以選擇，主菜可從美國肋眼牛排或托斯卡尼燉海鮮中挑選，搭配義式千層麵與煙燻火腿佛卡夏披薩。無論是家庭聚餐、朋友到家裡作客，還是想在家享受一桌義式料理，都能利用美食通用券安排外帶餐點。

▲想在家吃一頓有質感的義式大餐也沒問題。台北美福GMT義大利餐廳外帶分享餐，集結美國肋眼牛排、托斯卡尼燉海鮮等主餐選擇，還有義式千層麵與煙燻火腿佛卡夏披薩，朋友來家裡聚餐也能輕鬆開吃。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

台北美福ITF線上旅展至11月26日！餐券住宿券提前規劃2027假期

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場，台北美福則提前自10月16日中午12點開放線上旅展購券，活動一路延續至11月26日。這次優惠涵蓋彩匯自助餐、米其林星級台菜、粵式料理、日式和牛套餐、義式餐飲，以及雙人與家庭住宿方案，讓不同預算與聚餐需求都有對應選擇。

如果主要目的是年末聚餐，可以優先比較彩匯自助餐套券與美食通用券，依照同行人數挑選適合的方案。想安排2027年假期，則可以留意每日限量50組的6,088元行政客房住宿券，以及包含餐飲的一泊一食、一泊二食方案。購買前建議先確認各票券適用日期、平假日限制、訂位方式與使用期限，實際內容以台北美福大飯店官方公告及票券條款為準。

▲大片落地窗引進自然採光，搭配柔和色調、舒適雙人床與窗邊沙發，台北美福行政客房讓人一入住就想放慢步調。ITF線上旅展每日限量50組，原價20,790元的平日雙人住宿券下殺29折，只要6,088元就能安排五星級城市假期。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理









台北美福大飯店 2026 ITF線上旅展優惠整理

線上旅展期間：2026年10月16日中午12:00起至11月26日止

購買方式：台北美福大飯店官方網站

實體旅展資訊：「2026 ITF台灣國際旅展」於11月6日至11月9日在南港展覽館登場

彩匯自助餐廳（palette）票券優惠

平日自助午、晚餐單人券（買8送1加碼案）

優惠內容：購買一套8張，贈送1張單人午晚餐券，線上旅展獨家加碼再送《下午茶餐單人券》1張（週五至週日適用，原價每位1,380元＋10%）。

價格折扣：午晚餐券原價每位1,680元＋10%起。

平日自助午、晚餐單人券（買12送2案）

優惠內容：購買一套12張，加贈2張單人餐券。

價格折扣：平均每位最低1,380元起，享75折起優惠。

下午茶餐單人券（四人同行案）

優惠內容：四人同行優惠。

價格折扣：原價每位1,380元＋10%，平均每位923元，享61折優惠。

超值美食通用券優惠（買6送1）

套券方案：每張3,138元起，買6張送1張，最高可兌換價值6,776元餐點（最低46折起）。

可兌換餐廳與精選餐點（四大餐廳共10款餐點可選）：

米香台菜餐廳（米其林一星）：

三人合菜（含糯米椒菲力牛、三杯豬豚尾、蒜泥蒸白蝦等）

三饗餐（含蒜泥粿條波龍蝦、小卷芋頭米粉鍋等）

潮粵坊：

明爐香烤片皮櫻桃鴨三吃（500盤推薦）

珍饈花膠雞湯與港點三饗

晴山日本料理：

主廚特選雙人套餐（含炭烤北海道花魚一夜干、牛小排壽喜燒等）

日式雙人火鍋套餐（日本A5和牛、美國Prime牛小排）

鐵板雙人套餐（鐵板和牛沙朗）

GMT義大利餐廳：

義式海陸雙人套餐（焗烤波士頓龍蝦搭配奇揚地紅酒帶骨牛小排/美國肋眼牛排）

週末舒活雙人早午餐（位上主菜搭配義式自助餐檯）

義式外帶分享餐（主菜可選美國肋眼牛排或托斯卡尼燉海鮮，附千層麵與披薩）

卓越五星客房住宿優惠

《行政客房平日雙人住宿券》（線上限定／每日限量50組）

優惠價格：6,088元（不含早餐，原價20,790元，下殺29折）。

使用期限：即日起至2027年9月30日止。

《行政客房住宿券》（一泊一食／一泊二食）

優惠價格：每張7,699元起。

包含內容：一泊一食含彩匯自助早餐；一泊二食加贈彩匯自助晚餐。

《菁英客房住宿券》（四人同行方案）

優惠內容：一次購買兩張享31折優惠，平均每人僅需2,500元（含彩匯自助早餐）。

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