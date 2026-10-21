無咖啡因飲料加一！珍煮丹「黑糖海鹽麥麥」3款蕎麥茶新品、整包茶包現泡，搭可可、咖啡凍也很推

編輯 鄭雅之 表示：就是需要這杯無咖啡因飲料！下班想喝手搖也不怕睡不著了～

不少上班族在忙碌了一整天之後，總想點一杯手搖飲來療癒自己，卻又常常擔心茶飲中的咖啡因影響睡眠品質，為了滿足大家夜間想喝飲料的心情，珍煮丹推出全新烘焙穀物系列，主打把一整包蕎麥茶包直接放進杯中，從10月15日起全台開賣，打造無負擔的茶香體驗。



▲珍煮丹秋季限定蕎麥系列登場，把一整包茶包直接放進杯中釋放穀物香，推出黑糖海鹽麥麥、蕎麥咖啡凍奶茶與可可蕎麥奶三款飲品。





珍煮丹秋季限定新品登場

這次新品最大亮點在於極具視覺感的茶包設計，直接把整包蕎麥放在杯中持續釋放香氣，讓手搖飲多了幾分精緻的儀式感，隨著浸泡時間增加，每一口都能喝到自然的烘焙香氣，品牌這次針對不同喜好的手搖控，精心調配出三款層次豐富的秋季專屬風味。



▲可可蕎麥奶將濃郁鮮奶可可結合蕎麥茶包，茶香巧妙收束甜膩感，且無咖啡因，晚間享用無負擔。





招牌黑糖遇上手鹽奶蓋

重度黑糖愛好者一定要試試「黑糖海鹽麥麥」，這杯以溫潤的蕎麥茶香作為基底，上面鋪滿綿密帶有微鹹香氣的海鹽奶蓋，再融入品牌最經典的黑糖蜜，焦香甜感與鹹奶香交織得恰到優處，喝起來厚實卻不覺得黏膩，完美翻轉大家對傳統黑糖手搖飲的印象。



▲黑糖海鹽麥麥以清香蕎麥茶為底，搭配綿密海鹽奶蓋與招牌黑糖蜜，鹹甜交織且濃厚不膩，是黑糖控首選。





下午茶、宵夜最佳飲料推薦

喜歡豐富層次與甜點口感的手搖控，首推加入Q彈咖啡凍的「蕎麥咖啡凍奶茶」，微苦咖啡香與烘焙穀物完美呼應，是上班午後的療癒首選，或是嘗試低咖啡因無負擔的「可可蕎麥奶」，將濃郁鮮奶可可融合清香蕎麥茶包，口感順口不厚重，就算涼涼的夜晚來一杯也不怕失眠，隨時都能享受滿滿幸福感。



▲蕎麥咖啡凍奶茶專為咀嚼控設計，柔順蕎麥奶茶融入Q彈咖啡凍，每一口都有成熟咖啡香與穀物茶香，口感層次豐富。

珍煮丹 蕎麥茶系列新品資訊

販售期間：2026年10月15日至2027年1月5日

販售通路：全台珍煮丹門市同步開賣

新品售價資訊：

黑糖海鹽麥麥：一般門市中杯60元、大杯70元，百貨門市中杯65元、大杯75元

蕎麥咖啡凍奶茶：一般門市中杯65元、大杯75元，百貨門市中杯70元、大杯80元

可可蕎麥奶：一般門市中杯65元、大杯75元，百貨門市中杯70元、大杯80元





飲料控都要喝的最新飲料！

推薦閱讀：麻瓜搶喝！再睡5分鐘Ｘ哈利波特4款特調、變色隨行杯超酷，怪物書筆電包5款加購周邊

推薦閱讀：中山站下午茶新選擇！三層樓獨棟smith+hsu旗艦店插旗，不只司康強、全預約制必點推薦

推薦閱讀：五桐號買一送一！最熱銷泰奶變雪沙、3款推薦喝，炫彩杯人人有獎先喝買一送一



