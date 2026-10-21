無咖啡因飲料加一！珍煮丹「黑糖海鹽麥麥」3款蕎麥茶新品、整包茶包現泡，搭可可、咖啡凍也很推

編輯 鄭雅之 表示：就是需要這杯無咖啡因飲料！下班想喝手搖也不怕睡不著了～
不少上班族在忙碌了一整天之後，總想點一杯手搖飲來療癒自己，卻又常常擔心茶飲中的咖啡因影響睡眠品質，為了滿足大家夜間想喝飲料的心情，珍煮丹推出全新烘焙穀物系列，主打把一整包蕎麥茶包直接放進杯中，從10月15日起全台開賣，打造無負擔的茶香體驗。
珍煮丹秋季限定新品登場
這次新品最大亮點在於極具視覺感的茶包設計，直接把整包蕎麥放在杯中持續釋放香氣，讓手搖飲多了幾分精緻的儀式感，隨著浸泡時間增加，每一口都能喝到自然的烘焙香氣，品牌這次針對不同喜好的手搖控，精心調配出三款層次豐富的秋季專屬風味。
招牌黑糖遇上手鹽奶蓋
重度黑糖愛好者一定要試試「黑糖海鹽麥麥」，這杯以溫潤的蕎麥茶香作為基底，上面鋪滿綿密帶有微鹹香氣的海鹽奶蓋，再融入品牌最經典的黑糖蜜，焦香甜感與鹹奶香交織得恰到優處，喝起來厚實卻不覺得黏膩，完美翻轉大家對傳統黑糖手搖飲的印象。
下午茶、宵夜最佳飲料推薦
喜歡豐富層次與甜點口感的手搖控，首推加入Q彈咖啡凍的「蕎麥咖啡凍奶茶」，微苦咖啡香與烘焙穀物完美呼應，是上班午後的療癒首選，或是嘗試低咖啡因無負擔的「可可蕎麥奶」，將濃郁鮮奶可可融合清香蕎麥茶包，口感順口不厚重，就算涼涼的夜晚來一杯也不怕失眠，隨時都能享受滿滿幸福感。
珍煮丹 蕎麥茶系列新品資訊
販售期間：2026年10月15日至2027年1月5日
販售通路：全台珍煮丹門市同步開賣
新品售價資訊：
- 黑糖海鹽麥麥：一般門市中杯60元、大杯70元，百貨門市中杯65元、大杯75元
- 蕎麥咖啡凍奶茶：一般門市中杯65元、大杯75元，百貨門市中杯70元、大杯80元
- 可可蕎麥奶：一般門市中杯65元、大杯75元，百貨門市中杯70元、大杯80元
飲料控都要喝的最新飲料！
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