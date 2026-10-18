中山站下午茶新選擇！三層樓獨棟smith+hsu旗艦店插旗，不只司康強、全預約制必點推薦

編輯 鄭雅之 表示：台北茶控都知道的smith+hsu在中山站開獨棟旗艦店！衝之前記得要先預約～

最近經過中山站附近，一定會發現這座搶眼的三層樓質感茶館。知名當代茶品牌「smith+hsu」旗艦店於10月16日盛大登場，用心打造充滿美學的舒適空間。店內從可攜走的外帶原葉茶與「茶香珠寶」、充滿工藝美的器物展區，到採預約制的沉浸式茶席應有盡有，為大家打造兼具美味與視覺的療癒角落。



▲預約制沉浸茶席提供多款當代茶飲與精心設計的茶點pairing組合。(攝影：鄭雅之)

▲smith+hsu中山旗艦店獨棟建築矗立於中山北路巷弄，帶來都會綠洲般的品茶體驗。(攝影：鄭雅之)





一樓手搖茶飲佩特制伯爵

位於一樓的開放式空間主打輕鬆無壓力的品飲體驗，民眾可以透過乾香試聞找到最喜歡的香氣。編輯非常推薦試試全新推出的「手心攜茶」外帶系列，有金萱烏龍茶、莓果果茶、伯爵夫人紅茶三種茶飲選擇，奶茶控亦可額外搭配鮮乳，咀嚼控則是可以加價多一份獨家自製用伯爵夫人柑橘紅茶製作的「茶香珠寶」。這款可咀嚼的特製茶點帶來充滿彈性的驚喜口感，類似粉角口感、但帶有獨特茶香氣，讓人在街頭散步時也能感受茶香在舌尖漫延的層次感。



▲手心攜茶外帶系列杯身設計質感吸睛，非常適合漫步中山商圈時隨手享用。(攝影：鄭雅之)





二樓空間展現近二十年設計工藝

順著階梯來到二樓，這裡展示了品牌近二十年來的原創茶器發展檔案。從各式茶壺材質選用、杯身滑順的握感線條，到結合當代生活美學的精緻配件，每一處設計細節都蘊含著對日常使用的體貼。不論是品茶新手或是資深茶友，都能在這裡找到最順手且極具質感的器物，為日常喝茶時光增添優雅儀式感。



▲二樓展區如同一座原創茶器設計檔案庫，展示品牌歷年來結合工藝與美學的質感生活物件。(攝影：鄭雅之)

三樓沉浸茶席打造專屬儀式感

抵達三樓，採預約制的沉浸式茶席從心情出發，設計「沉定」、「流動」、「分享」與「放鬆」四種茶儀式。點選冰飲還貼心附上原茶製作的「茶冰磚」，完全不怕融化淡化茶香。想要獨自放慢腳步，可以選擇「沉定」，在白毫烏龍與金萱乳香之間，搭配入口輕盈的「凍頂烏龍茶棉花糖」，感受靜謐午後。



▲內用冰飲貼心加入特製茶冰磚，確保融化後依然能維持完美茶香與濃郁層次。(攝影：鄭雅之)





專屬茶點搭配解鎖多元美味

如果是第一次接觸茶席，極為適合選擇「流動」，欣賞熱水舒展茶葉的過程，再咬一口口感富有轉折的「脆裂湧動三明治」。姐妹淘聚會選擇「分享」最對味，經典紅茶襯著「本格司康」溫暖的奶油氣息，想柔和收尾則能選擇「放鬆」，以無咖啡因花草茶搭配「伯爵夫人蘋果磅蛋糕」，享受從容節奏。



▲經典本格司康抹上香醇抹醬與果醬，是台北中山區下午茶熱門茶點首選。(攝影：鄭雅之)

▲沉定茶儀式以溫潤的白毫烏龍搭配金萱乳香，隨餐附上淡雅的凍頂烏龍茶棉花糖。(攝影：鄭雅之)

smith+hsu 中山旗艦店 店家資訊

店家地址：台北市中山區中山北路二段50巷31號

營運模式：1樓外帶區開放自由參觀，沉浸式茶香空間採全預約制體驗

開幕限時禮遇：10月16日至10月31日開幕活動期間，至旗艦店消費即贈送凝時茶萃原葉立體茶包乙包（口味依現場為主，手心攜茶外帶茶消費除外）

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▲預約制沉浸茶席中的放鬆體驗，提供無咖啡因花草茶與果茶，搭配溫潤甜美的伯爵夫人蘋果磅蛋糕。(攝影：鄭雅之)

▲精緻特製茶點伯爵夫人蘋果磅蛋糕，細致甜味襯托出溫和花果茶香。(摄影：鄭雅之)

▲流動茶席呈現現場刷茶儀式感，搭配特製茶冰磚展現豐富風味層次。(攝影：鄭雅之)

▲走進一樓散茶區可體驗乾香試聞，無需具備懂茶知識即可憑直覺挑選喜愛的茶款香氣。(攝影：鄭雅之)

▲開幕期間至門市消費即贈送凝時茶萃原葉立體茶包，隨時隨地享受質感好茶。(攝影：鄭雅之)

▲三樓預約制沉浸茶席空間採光柔和自然，打造遠離城市喧囂的靜謐品茶氛圍。(攝影：鄭雅之)