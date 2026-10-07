乳糖不耐奶茶控放心喝！抿茶「3款燕麥奶奶茶」蜜桃、無咖啡因都有，再送閨蜜髮夾

編輯 鄭雅之 表示：奶茶控三杯都要喝到啊！最新燕麥奶奶茶有無咖啡因的大推～

隨著秋意漸濃，人氣手搖品牌抿茶驚喜攜手來自紐西蘭的優質燕麥奶品牌Boring，全台盛大推出3款極具質感的植物奶飲品。這回特別以生活日常中的閨蜜相聚為靈感，將質地滑順的燕麥奶巧妙融入各式經典茶湯，為愛喝奶茶卻想少點負擔的手搖控，提供更豐富多變的清涼選擇。活動期間買指定飲品還能抽限量驚喜，是今年不可錯過的奶茶新品。



▲人氣手搖飲抿茶攜手紐西蘭Boring燕麥奶推出秋季限定飲品，杯身印有可愛的無聊閨蜜插畫圖樣，吸引不少手搖控拍照打卡。

▲凡於全台抿茶門市購買兩杯聯名燕麥奶飲品，即可獲得限量無聊閨蜜體燕包信封袋禮物，內含超吸睛的聯名髮夾盲包。





特色燕麥奶茶飲3款風味推薦

這系列新品主打溫和香醇的口感，連乳糖不耐症的奶茶控也能放心大口喝。這次推出散發自然清甜果香的「Boring 桃白」，以及帶著濃郁穀物焙香的「Boring 蕎白」，偏好厚實茶感則強烈推薦茶韻悠長的「Boring 微嶺燕麥奶烏」。燕麥奶特有的質地讓口感格外綿密滑順，完美烘托出茶湯層次，翻轉傳統植物奶容易搶味的印象。



▲抿茶Boring可有趣系列推出三款限定風味，包含果香濃郁的桃白、穀物香氣的蕎白以及茶韻厚實的微嶺燕麥奶烏，滿足不同奶茶控的胃。





無聊閨蜜角色引發世代共鳴

這次聯名企劃在視覺與情感連結上也相當到位，品牌特別發想3款性格鮮明的無聊閨蜜IP角色，細緻描繪出20、30與40歲不同年齡層女性買飲料的有趣日常。不管是熱衷追求新品打卡的年輕族群，或是對糖冰比例有著獨到堅持的資深手搖控，都能在這次的企劃中找到強烈共鳴。這些可愛角色還被製成超吸睛的造型髮夾，以盲包形式登場，為日常買飲料的生活體驗增添不少驚喜。



▲抿茶與Boring燕麥奶獨家打造無聊閨蜜角色髮夾，限量一千份以盲抽形式贈送，精緻又實用的造型吸引手搖控收藏。

抿茶 is Boring燕麥奶奶茶系列

開賣時間：全台門市熱賣中，贈品送完為止

聯名新品：Boring 桃白、Boring 蕎白、Boring 微嶺燕麥奶烏

優惠內容：購買任兩杯Boring可有趣系列飲品，即贈聯名髮夾盲抽無聊閨蜜體燕包乙份。

贈品數量：全台限量1000份，數量有限，送完為止。





飲料控要喝的新品、新優惠！

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