先喝道買一送一！英式水果茶0元多一杯慶雙十，最推黃金比例這樣點

編輯 鄭雅之 表示：放假就是要先喝飲料買一送一啊！

每逢連續假期手搖飲料總是大家放鬆心情的最佳夥伴，先喝道特別在國慶連假前一天祭出超強限定好康，將自家最熱銷的飲品推出買一送一優惠。同時品牌更豪氣加碼登錄發票抽日本機票的活動，為全台飲料控帶來滿滿的小確幸，想在假期喝到頂級好茶又想省荷包的朋友絕對要把握這一天。



▲先喝道全台門市熱銷茶飲推出限時優惠，吸引許多手搖飲控排隊搶購買一送一超值好康。





編輯私房推薦人氣水果茶買一送一

這次獲得買一送一優惠的主角就是長年攻占銷量排行榜第一名的「英式水果茶」，這款飲料以莊園級錫蘭高地紅茶作為底蘊，搭配百香果與柳橙等新鮮果汁，最厲害的是裡面還能喝到真實果粒，編輯私心推薦點微糖微冰最能凸顯果香與茶香的完美平衡，入口酸甜清爽且尾韻微甘，絕對是連假期間最解膩的夢幻選擇。



▲先喝道人氣熱銷冠軍「英式水果茶」，嚴選錫蘭高地紅茶融合百香果、鳳梨與柳橙等鮮美果粒。





專業茶道背景打造高滿意度口碑

不同於一般手搖飲品牌多以濃醇果醬覆蓋茶味，該品牌憑藉著古典玫瑰園多年的茶道經驗，成功讓「英式水果茶」展現出極具層次的風味，不僅讓果香活潑不黏膩，更能完整保留高級紅茶本身的沉穩香氣，也因此在近期全台手搖品牌的網路聲量調查中勇奪前三名，更憑藉著超高正面好評成為手搖控心中品質最佳的質感代表。



▲國慶連假期間手搖飲愛好者必喝先喝道經典水果茶，品嚐清爽酸甜果香與濃郁茶韻。





消費登錄發票加碼抽神戶機票

除了快閃一天的買一送一好康之外，品牌更將這份驚喜優惠一路延伸到十一月底，只要在活動期間內於門市消費並完成發票線上登錄，就有機會免費抽中星宇航空台中直飛神戶的來回機票，這次總共會抽出三位幸運兒，讓大家不僅能在連假期間喝到消暑美味的頂級茶飲，更有機會直接把下一趟浪漫美好的日本之旅輕鬆帶回家。



▲先喝道門市消費憑發票登錄即可參加抽獎活動，有機會免費抽中星宇航空神戶來回機票。

先喝道 買一送一

活動日期：2026年10月8日，限時一天

優惠內容：購買英式水果茶享同品項買一送一，每人限購 3 組，共 6 杯。

適用管道：全台門市現場、門市你訂線上自取，外送平台不適用，且不得與其他優惠併用，各門市數量有限售完為止。

抽獎活動：好茶多多・好事多多活動持續至 2026 年 11 月 30 日止。

抽獎方式：於實體門市消費並憑發票完成活動登錄，即有機會抽中星宇航空台中－神戶來回機票，共抽出 3 名。





最新飲料、甜點加碼推薦！

推薦閱讀：奶茶控快衝！日本午後の紅茶新品雙風味開賣，登錄發票免費抽莫蘭迪隨行瓶與微縮鑰匙圈

推薦閱讀：亞尼克巧克力季升級！爆濃「80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」5款新品售價，YTＭ盲盒抽新口味

推薦閱讀：黑貓控又被星巴克突擊！黑貓提袋、藍莓星冰樂39款萬聖節新品爆萌，第二杯半價先喝