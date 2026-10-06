奶茶控快衝！日本午後の紅茶新品雙風味開賣，登錄發票免費抽莫蘭迪隨行瓶與微縮鑰匙圈

日本市佔第一的午後の紅茶推出全新「TEA LATTE」系列，以雙倍茶葉與特調奶霜打造濃厚手搖感。「這款新品將茶感深度與乳香平衡推向新高度。」資深編輯李維唐點評。

秋天的空氣裡總飄著一股溫柔的甜香，這時候最需要一杯溫熱潤澤的奶茶來療癒身心。身為日本紅茶界無可取代的王者，麒麟「午後の紅茶」（Kirin Afternoon Tea）這次帶來讓全台奶茶控為之瘋狂的重磅驚喜。品牌隆重推出全新「TEA LATTE」鮮奶茶系列，將精緻手搖飲與法式午茶質感完美結合，一口喝下就能感受宛如置身東京法式咖啡館的奢華體驗。為了慶祝新品登場，官方更同步祭出抽獎活動，只要購買指定商品就有機會獲得絕美的日系文青隨行瓶與超萌微縮瓶裝吊飾，徹底搶佔質感生活的每個角落。



▲午後紅茶這次連周邊都讓人想收，3色TEA LATTE隨行瓶搭配迷你瓶身吊飾，共抽出300名幸運得主，飲料控與收藏控都可以鎖定。圖／午後の紅茶提供；窩客島整理

雙重濃味重磅登場！茶香與奶香交織的奢華口感

本次全新亮相的「TEA LATTE」系列共有兩款獨特風味，專為追求極致口感的茶飲愛好者打造。第一款「TEA LATTE with ESPRESSO」嚴選百分之五十印度阿薩姆茶葉與百分之四十斯里蘭卡烏巴茶葉，採用雙倍茶葉量濃縮萃取，搭配獨家「紅茶萃取技術」（Espresso Extraction Process），打造出比經典奶茶更加濃郁厚實的茶感，濃濃茶香與香醇牛奶完美融合，展現極具層次感的手搖高檔質感。另一款「TEA LATTE CREAM & MILK」則選用百分之二十斯里蘭卡坎迪茶葉，搭配獨家「豐富葉片萃取法」（Leaf-Rich Brew Method）與濃郁鮮奶油，在釋放茶香的同時帶出優雅乳香，口感絲滑綿密，入喉滿是幸福感。

時尚莫蘭迪色隨行瓶！把優雅下午茶隨身帶著走

除了令人驚艷的飲品本身，這次隨新品推出的周邊贈品更是讓人直呼想全套收藏。官方特別設計的「TEA LATTE隨行瓶」容量為400ml，專為都會女性與日常通勤設計，輕巧好攜帶且大小恰到一路隨行。隨行瓶共推出米色、柔白與質感黑三種時髦沉穩的色系，極簡的莫蘭迪質感能夠輕鬆融入各種穿搭風格。不論是放在辦公桌上作為日常補水神器，還是週末野餐時的拍照配件，都能展現出不凡的生活品味。



▲限定TEA LATTE隨行瓶一次推出米色、米白色與黑色3款，簡約透明瓶身配上提帶設計，400ml容量方便隨身帶著走，通勤上班或日常外出都很好搭。圖／午後の紅茶提供；窩客島整理

萌度破表微縮吊飾！掛在包包秒變街頭焦點

除了質感滿分的隨行瓶，組合中還附贈了令人愛不釋手的「TEA LATTE微縮造型吊飾」。這款吊飾精細地還原了「TEA LATTE with ESPRESSO」的經典瓶身包包外觀，比例精巧、細節到位，呈現出極具療癒感的小巧精緻度。不管是掛在隨行瓶上做搭配，還是扣在隨身帆布包、小方包或是化妝包上，都能隨時隨地展現對奶茶的熱愛，絕對是今年秋天最受矚目的街頭時尚小配件。

抽獎攻略大公開！簡單幾步把限量好禮帶回家

想把這套質感爆棚的贈品帶回家其實非常簡單。自2026年10月5日（一）11:00起至10月30日（五）23:59止，只要在全台各大便利商店、超市、藥妝店或量販店，購買「午後の紅茶」寶特瓶裝全系列商品滿4本（容量介於280ml至2,000ml均可，罐裝與紙盒裝除外），並於活動網站登錄發票照片，即可獲得一次抽獎資格。官方將抽出300名幸運兒，免費獲得包含隨行瓶與微縮吊飾的限量組合。發票有效期限至10月30日止，建議購買後立刻上傳發票，把這份來自日本的秋日美好帶回家。



▲全新午後紅茶TEA LATTE一次帶來2種風味，想喝濃厚茶香可以選TEA LATTE with ESPRESSO，偏愛柔順奶香則有TEA LATTE CREAM MILK，10月6日起在日本全國上市。圖／午後の紅茶提供；窩客島整理





午後の紅茶 TEA LATTE ボトル プレゼントキャンペーン（午後の紅茶 TEA LATTE 隨行瓶贈獎活動）

活動期間與發票有效時間

活動期間： 2026年10月5日（一）11:00 ～ 10月30日（五）23:59

發票有效期間： 2026年10月5日（一）～ 10月30日（五）

發票保管期限： 請保留購買發票至活動事務局閉局日 2026年12月18日（五）止

活動獎項

品項：「午後の紅茶 TEA LATTE 隨行瓶」與「午後の紅茶 TEA LATTE 隨行瓶吊飾」組合包

名額： 共有 3 種顏色組合，每種顏色限量 100 組，總計抽出 300 名幸運得主

獎項詳細規格

隨行瓶（3色隨機送出1款）

顏色：米色（ベージュ）、柔白（オフホワイト）、質感黑（ブラック）

尺寸：φ50 × W100 × D71 × H157mm

容量：400ml

隨行瓶吊飾（1個）

尺寸：W25 × H60mm

設計：「午後の紅茶 TEA LATTE with ESPRESSO」商品瓶身微縮造型

指定購買商品

適用商品：「キリン 午後の紅茶（KIRIN 午後の紅茶）」寶特瓶裝全系列商品（容量介於 280ml 至 2,000ml）

不適用商品： 罐裝商品、部分紙盒包裝商品、自動販賣機購買之商品

適用購買通路

日本全國便利商店、超級市場、藥妝店、折扣店（Discount Store）等實體通路

電商與線上通路： 若使用電商網站、線上超市或宅配服務購買，須提供載明購買明細與購買資訊之收據或納品書圖片

參加與抽獎機制

參加門檻： 單張登錄照片中需包含單次或累計購買指定寶特瓶商品滿 4 本（瓶）之發票

登錄限制：

一張照片為 1 次抽獎機會（即使單張發票購買超過 5 瓶，仍算作 1 次抽獎機會）

不得跨次重複上傳同一張發票

活動期間不限參加次數，但每人僅限中獎 1 次

跨張發票處理方式： 若分開多張發票購買（例如：4 張各買 1 瓶的發票），需將所有發票合拍於同一張照片中上傳登錄

登錄流程步驟

於發票有效期間內購買指定「午後の紅茶」寶特瓶商品滿 4 瓶。

前往官方活動網站（https://cp.kirin.jp/story/38548）。

選擇使用 電子郵件 或 LINE 帳號登入（無帳號者需先註冊；LINE 登入僅限智慧型手機操作）。

點擊「応募する（參加抽獎）」並填寫報名表單必要資訊。

依照頁面指示選擇欲參加的項目，並上傳包含滿 4 瓶指定商品的發票照片即完成報名。

重要注意事項

參加資格： 限居住於日本國內之民眾參加（KIRIN 集團員工及相關人員不得參加）。

設備限制： 僅支援電腦（PC）與智慧型手機上傳登錄，不支援傳統功能型手機（ガラケー）。

資料確認： 表單登錄完成後無法修改內容；中獎後亦無法變更收件地址。

10月赴日除了追午後紅茶新品，還有哪些同期限定活動與贈品值得安排？

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