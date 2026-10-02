亞尼克巧克力季升級！爆濃「80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」5款新品售價，YTＭ盲盒抽新口味

編輯 鄭雅之 表示：巧克力控真的要衝亞尼克買！80％特濃巧克力生乳捲光想就覺得幸福啊～

巧克力控這檔絕對不能錯過，秋天就是要來點濃郁苦甜的心靈療癒。人氣生乳捲亞尼克歡慶週年慶，特別聯手比利時頂級巧克力品牌貝可拉，推出全新的喀麥隆精品巧克力系列甜點。這次嚴選西非稀有可可豆，將深邃木質香與果乾風味融入多款人氣商品，轉化成精緻頂級的黑巧克力饗宴，為甜點控帶來奢華下午茶選擇。



▲BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲，外層裹上脆皮皮膜與巧克力脆球交織雙重奶霜口感。(攝影：鄭亦庭)

▲亞尼克BLACK黑饌系列生乳捲華麗登場，完美呈現80%黑巧克力脆皮與45%牛奶巧克力的精品風土。(攝影：鄭亦庭)





珍稀可可豆「非洲喀麥隆」打造極致風味

這次甜點的核心靈感來自非洲喀麥隆，當地火山與雨林環境孕育出獨特的可可品種。亞尼克嚴格遵循比利時傳統工藝精心研磨，打造出兼具木質香氣與果香的頂級品質。透過不同的可可比例調配，展現出變化多端的濃郁口感與高雅層次，讓每口甜點都充滿驚喜風味。



▲80%喀麥隆生巧克力黑酷曲，以OREO巧克力蛋糕結合生巧克力與北海道奶霜展現多層次風味。(攝影：鄭亦庭)





雙重生乳捲演繹大人系甜點

搶眼的「BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」，外層裹上香濃脆皮，內餡搭配滑順奶霜，濃郁苦甘口感讓人回味無窮。另一款「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力生乳捲」則散發焦香與堅果氣息，融合清爽的北海道奶霜，為不喜歡太苦的讀者帶來柔和綿密的絕妙享受。



▲BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力生乳捲，蘊含焦香堅果氣息並結合北海道奶霜與Oreo牛奶巧克力酥餅。(攝影：鄭亦庭)





豐富巧克力甜點同步亮相

除了招牌生乳捲之外，這次也同步推出「80%喀麥隆黑巧克力雙層巴斯克」、「80%喀麥隆生巧克力黑酷曲」以及門市限定的「80%喀麥隆生巧克力生乳捲切片」等多款精緻甜點。透過獨家工法將濃郁巧克力與濃醇乳香完美結合，不管是獨自享用或是與好友分享，都能滿足對甜點的極致渴望。



▲BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲質地絲滑細膩，伴隨深邃木質香與熟成果乾餘韻。(攝影：鄭亦庭)

▲亞尼克攜手貝可拉推出多款精品巧克力甜點，包含生乳捲、巴斯克起司蛋糕與生巧克力蛋糕。(攝影：鄭亦庭)





捷運站YTM盲盒驚喜開抽也有巧克力新品

為了增添消費者的購買樂趣，品牌特別在台北捷運中山站的自動販賣機推出限定生乳捲盲盒檔期。現場準備了包含兩款全新巧克力口味在內的5款熱門生乳捲，包含「亞尼克茶拿鐵布丁生乳捲」、「特黑巧克力生乳捲」與「冠軍原味生乳捲」，讓路過的民眾都能體驗抽盲盒的驚喜，隨機解鎖美味下午茶。



▲亞尼克BLACK黑饌系列生乳捲華麗登場，完美呈現80%黑巧克力脆皮與45%牛奶巧克力的精品風土。(攝影：鄭亦庭)

▲80%喀麥隆黑巧克力雙層巴斯克，以獨特巧克力蛋奶餡工法結合濃醇起司與焦香可可。(攝影：鄭亦庭)

亞尼克巧克力季

BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲：售價 699 元

BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力生乳捲：售價 585 元

80%喀麥隆黑巧克力雙層巴斯克：售價 790 元

80%喀麥隆生巧克力黑酷曲：售價 550 元

80%喀麥隆生巧克力蛋糕：售價 620 元

80%喀麥隆生巧克力生乳捲切片（門市限定）：售價 158 元

北捷中山站YTM限定生乳捲盲盒：售價 392 元





亞尼克隨享卡會員專屬優惠

活動時間：即日起至11月15日止

優惠內容：

單筆消費淨額滿2200元，即贈送BLACK黑饌保冷袋乙個。

單筆消費淨額滿3980元以上，即贈送冠軍原味生乳捲乙條。

注意事項，贈品不累計發送。





亞尼克 捷運中山站YTM生乳捲盲盒

地點：全台 YTM 甜點自動販賣機

販售價格：每盒售價 392 元

盲盒口味：

BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲

BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力生乳捲

亞尼克茶拿鐵布丁生乳捲

特黑巧克力生乳捲

冠軍原味生乳捲





甜點控要吃的最新推薦！

推薦閱讀：beard papa’s10月法式栗子泡芙登場！萬聖節甜橙巧克力接棒回歸，週年慶禮盒享84

推薦閱讀：壽司郎甜點又來搶戲！辻利焙茶抹茶聖代限量登場，北海道奶油卡達拉娜升級加碼

推薦閱讀：巧克力控要吃！GODIVA特濃版「80%巧克力霜淇淋」大升級，大巨蛋再推客制雪糕