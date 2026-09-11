巧克力控要吃！GODIVA特濃版「80%巧克力霜淇淋」大升級，大巨蛋再推客制雪糕

編輯 鄭雅之 表示：GODIVA巧克力霜淇淋要升級了誒！是特濃80%巧克力等不及想吃～

GODIVA迎來一百週年慶典，不僅在光點台北打造沉浸式特展，還大方提供觀展民眾免費試吃「100週年松露造型巧克力」。活動現場更邀請香港大師重磅演繹台灣茶香作品，並預告第四季將登場的升級版霜淇淋與大巨蛋專屬客製化雪糕，邀請全台巧克力控共赴這場浪漫的甜點饗宴。



▲GODIVA特展即可免費試吃「100週年松露造型巧克力」，親口感受頂級可可的絲滑濃郁風味。(攝影：鄭雅之)

▲單筆消費滿額即贈GODIVA百週年絨毛吊飾盲盒，包含粉紅舞者與秘境可可等可愛款式，極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)

名畫變身奢華甜點！六款GODIVA限定松露

這次隆重登場的GODIVA「100週年松露造型巧克力禮盒」將世界名畫化為舌尖上的藝術品。像是融入名畫意象的「榛果慕斯松露造型巧克力」，或是帶有歐式風情的「檸檬夾心松露造型黑巧克力」，每一顆都展現極致工藝。還有結合濃郁焦糖的「焦糖夾心松露造型巧克力」，以及口感豐富的「櫻桃夾心松露造型巧克力」，讓人獲得滿滿驚喜。



▲GODIVA推出限定「100週年松露造型巧克力禮盒」，優雅收納十二顆以世界名畫為靈感打造的藝術巧克力，打造極致奢華的送禮首選。(攝影：鄭雅之)





探索GODIVA可可的過去與未來

除了讓人心動的限定禮盒，品牌特別於光點台北規劃三層次的主題展區。從重現GODIVA創始店鋪場景的記憶區，到可以親手體驗手作過程的互動環節，再到結合時尚與科技的未來區，全方位展現濃郁的可可文化。現場更由亞太區大師親自演繹在地風味「金萱烏龍松露創作」，將台灣高山茶香與頂級可可完美融合，帶來驚艷的味覺層次。



▲GODIVA百週年特展於光點台北盛大展開，展區重現品牌發源地布魯塞爾家庭工坊，帶領甜點迷感受經典巧克力的百年傳奇歷史。(攝影：鄭雅之)





GODIVA特醇黑巧霜淇淋升級

搶攻秋冬甜點市場，全台GODIVA門市將陸續推出令人期待的升級版冰品。預計十月底登場的「80%可可特醇黑巧克力霜淇淋」，選用高級比利時可可搭配黑巧脆球，帶來極致濃郁的厚實口感。大巨蛋旗艦門市更將於十月推出週末限定的現製雪糕體驗，讓消費者自由挑選基底與配料，打造專屬自己的奢華冰品，絕對是巧克力控不容錯過的新亮點。



▲GODIVA升級推出「80%可可特醇黑巧克力霜淇淋」系列，搭配黑巧脆球點綴，打造極致濃郁的冰品饗宴。



▲GODIVA大巨蛋旗艦門市十月將推出週末限定現製Dipping巧克力雪糕，提供多款客製化基底與配料組合，帶給甜點迷獨家驚喜體驗。

GODIVA百年特展 活動資訊

展覽時間：9/10（四）18:00–21:00、9/11 （五） ​13:00–17:00

展覽地點：台北光點一樓玻璃屋

注意事項：本活動採預約制參觀，已完成預約之消費者，請依預約時段前往。現場亦將視狀況開放一般消費者入場。





GODIVA 100週年松露造型巧克力禮盒12顆裝

販售時間：2026年9月25日起

販售地點：GODIVA 全台門市

建議售價：NT$1,990

門市優惠：單筆消費滿NT$2,500，且消費內含百週年禮盒，即贈百週年絨毛吊飾盲盒乙個，包含粉紅舞者、秘境可可、梵果果等隨機款式，數量有限贈完為止。





GODIVA 80%可可特醇黑巧克力霜淇淋系列

上市日期：預計2026年10月底推出

販售品項：80%可可特醇黑巧克力霜淇淋、特醇雙重巧克力霜淇淋、白巧克力霜淇淋





GODIVA大巨蛋旗艦門市限定現製 Dipping 巧克力雪糕

上市日期：預計2026年10月推出，週末限定販售

活動內容：可自由選擇雪糕基底、巧克力披覆與配料組合，體驗專屬客製化巧克力雪糕





甜點控都要吃到！

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▲GODIVA亞太區巧克力大師王艷炫親臨現場展演精湛手藝，精心打造融入台灣在地風味的金萱烏龍松露創作。(攝影：鄭雅之)

▲特展現場特別展示以六大世界名畫為靈感打造的GODIVA百週年限定藝術松露巧克力，呈現味覺與藝術的奢華結合。(攝影：鄭雅之)