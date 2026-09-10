上班偷喝微醺手搖飲！得正「CHOYA梅酒葡萄輕烏龍」開喝，55元再多一瓶梅酒

編輯 鄭雅之 表示：

平時上班壓力大，午後總是忍不住想來一杯手搖飲料好好舒壓，在這個微涼的初秋季節，得正驚喜攜手日本CHOYA，隆重推出微醺感十足的「梅酒葡萄輕烏龍」，將完熟紀州南高梅果泥結合麝香葡萄與清香烏龍，全台門市於9月16日限定開賣，絕對是中秋烤肉解膩或是平日上班偷喝放鬆的最佳選擇。

▲於全台限定門市購買得正「梅酒葡萄輕烏龍」，即可以55元優惠加購價獨家體驗The CHOYA至極梅酒60mL，讓梅果香氣再升級。 ▲得正新品「梅酒葡萄輕烏龍」於9月16日全台門市期間限定開賣，中杯售價75元、大杯85元，是中秋烤肉必喝的解膩手搖。





微醺梅酒葡萄輕烏龍上班偷喝

這次得正新品「梅酒葡萄輕烏龍」特別選用日本CHOYA的完熟南高梅果泥梅酒，加進茶裡順口完全不搶味，第一口先吃到麝香葡萄的甜味，接著CHOYA梅酒飽滿的酸甜感慢慢跑出來，最後尾韻帶有烏龍茶的清香，微酸微甜又不黏喉嚨，整體喝起來非常清爽，中秋節吃完烤肉來上一杯超解膩。

▲得正「梅酒葡萄輕烏龍」注入濃厚日本CHOYA梅酒，將清甜麝香葡萄與回甘烏龍完美融合，交織出超解膩的奢華層次感。





55元加購梅酒優惠

歡慶話題新品上市，得正特別選定全台52間特定門市推出限定加碼活動，只要購買「梅酒葡萄輕烏龍」，即可以55元優惠加購價體驗60毫升的至極梅酒，自由添加打造更濃郁的梅果香氣，同時得正與CHOYA台灣官方社群也 synchronous 舉辦線上抽獎活動，提供多款驚喜好禮回饋廣大粉絲。

▲得正聯名CHOYA推出「梅酒葡萄輕烏龍」，嚴選熟透紀州南高梅果泥搭配麝香葡萄與輕烏龍茶，打造微酸微甜的秋日微醺手搖體驗。

得正 梅酒葡萄輕烏龍 新品資訊

售價：中杯75元，大杯85元。

開賣時間：2026年9月16日起全台得正門市期間限定販售。

獨家優惠：於全台52間指定門市購買新品，享加購價55元體驗The CHOYA至極梅酒60毫升，數量有限售完為止，門市名單依官方公告為主。

社群抽獎：得正與CHOYA台灣官方社群於活動期間同步舉辦線上抽獎活動。

購買限制：僅限門市現場消費購買，不適用門市外送、電話自取、Uber Eats、foodpanda及nidin等外送平台與線上自取服務。





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