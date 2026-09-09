寶可夢郵票11/20開賣！皮卡丘、卡比獸10款只要80元，3大通路限量30萬要搶

編輯 鄭雅之 表示：寶可夢大師都等不及想要買了！還可以直接買護票卡超讚～

寶可夢郵票台灣限定開賣！寶可夢粉絲這次真的要嗨翻了，中華郵政特別選在今年底的郵展活動，首度跨界攜手日本官方推出極具收藏價值的限量郵票，這次不僅把風靡全球的熱門集換式卡牌直接搬上郵票設計，更一口氣集合了十款超人氣角色，從萌翻天的人氣王「皮卡丘」到酷炫的超級進化系列全部通通有，絕對是今年最欠買的聯名周邊。



▲中華郵政攜手日本官方推出寶可夢郵票小全張，集結十款人氣寶可夢卡牌造型，全台限量三十萬張開放收藏。

▲寶可夢集換式卡牌遊戲熱門角色白海獅與耿鬼躍上郵票，精緻印刷展現華麗卡牌質感。





台灣限定！人氣寶可夢變郵票

這套精心打造的珍藏版寶可夢郵票採用了非常方便的自黏式設計，讓大家隨手撕開就能使用，圖案設計更是誠意滿滿，直接重現卡牌遊戲的華麗風格，除了大朋友小朋友都愛的「皮卡丘」與「卡比獸」之外，更驚喜收錄了「超級噴火龍X ex」以及「超級沙奈朵ex」等帥氣角色，精緻的細節不僅實用度滿分，對於卡牌玩家與集郵愛好者來說更有著無法抗拒的收藏魅力。



▲萌度爆表的皮卡丘與皮皮化身集換式卡牌郵票，極具收藏價值的經典角色吸引大批寶可夢粉絲關注。





搶購攻略與開賣時程

想要順利入手這款超強聯名商品的粉絲們可要特別留意發售時間，這次全台限量推出三十萬張，每張售價只要八十元，除了主打的小全張郵票之外，官方還貼心準備了「首日封」與「集郵卡」等多款周邊商品，並安排在正式發售日前兩天提前開賣，建議大家提前做好準備，到時前往展覽現場或全台郵局搶購這份超級特別的夢幻逸品。



▲帥氣登場的超級噴火龍X ex與超級快龍ex超級進化系列，成為本次寶可夢聯名郵票的超人氣亮點。

中華郵政Ｘ寶可夢郵票 販售資訊

販售日期：11月20日起正式發行

販售地點：全台郵局、台北世界貿易中心展覽一館展場、i集郵網站

販售售價：寶可夢郵票小全張每張80元，限量30萬張





中華郵政Ｘ寶可夢郵票 周邊商品資訊

11月18日提前開賣商品：首日封5元、貼票卡15元、護票卡15元、活頁集郵卡含護卡套25元

11月20日開賣商品：預銷首日戳套票封90元





台北2026世界郵展 活動資訊

展覽日期：11月20日至11月25日

展覽地點：台北世界貿易中心展覽一館

可愛小物都要收下！

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