蠟筆小新迷瘋掉！CASETiFY聯名動物造型手機殼、盲盒吊飾搶購攻略

國際配件品牌CASETiFY再攜手《蠟筆小新》推出動物變裝聯名配件。窩客島資深編輯李維唐表示，本次亮點在於結合盲盒與客製化貼紙，將潮流配件轉化為生活療癒收藏，預計引爆動漫迷搶購潮。

日常生活中隨處可見的隨身配件，如今注入了滿滿的童趣回憶與無厘頭幽默。日本知名漫畫家臼井儀人筆下的經典作品《蠟筆小新》，以其天真爛漫且充滿幽默感的日常故事，長期以來陪伴著無數讀者成長。國際時尚配件品牌 CASETiFY 於 2026 年 8 月 31 日正式宣布，再次與《蠟筆小新》攜手合作，跨界推出「蠟筆小新 x CASETiFY 聯名系列」。本次設計將角色換上俏皮的動物變裝造型，融合實用機能與視覺療癒感，為現代人的數位生活注入輕鬆愉悅的氛圍。



▲春日部防衛隊全員變身動物造型，躍上全新 CASETiFY 聯名手機殼與立體絨毛吊飾配件。 圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

動物變裝造型登場！春日部防衛隊重返生活日常

生活中的趣味隨時能帶來好心情。全新「蠟筆小新 x CASETiFY 聯名系列」靈感源自小白、恐龍、大象與老虎等動物造型與變裝元素。除了靈魂人物野原新之助（小新）之外，春日部防衛隊的風間、正男、妮妮與阿呆等經典角色，也紛紛戴上可愛的動物耳飾與頭套。品牌將角色們鬼靈精怪的表情躍然於各款手機殼與電子配件上，讓喜愛這部動漫作品的粉絲能夠將童趣風格輕鬆帶入日常穿搭。



▲全系列周邊涵蓋手機殼、iPad 與 MacBook 保護殼、耳機套及多款 MagSafe 磁吸配件。 圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

超過20款客製化貼紙與專屬姓名手機殼

配件不僅是保護裝置的工具，更是個人風格的延伸。本次聯名特別推出「蠟筆小新客製化貼紙手機殼」，收錄妮妮的兔子、光屁屁怪獸、鱷魚阿山以及不理不理左衛門等討喜角色，提供超過 20 款圖樣供自由排版設計。同時，「蠟筆小新客製化姓名手機殼」更結合了專屬的蠟筆小新字體與文字客製化功能，讓使用者能打造專属于自己的時尚防護配件。



▲全新推出的「蠟筆小新絨毛吊飾盲盒」一次集結小白、大象、恐龍、兔子與光屁屁怪獸 5 款造型。 圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

驚喜感爆棚！絨毛吊飾盲盒與6種稀有度雷射卡

為了滿足粉絲對收藏與實用性的雙重追求，該系列打造了驚喜感十足的「蠟筆小新絨毛吊飾盲盒」。盲盒內含 5 款動物變裝造型，包括小白、鱷魚阿山、妮妮的兔子、大象與光屁屁怪獸，並可搭配 Snappy™ 愛心鎖扣手機支架輕鬆掛扣於包包或手機上，隨時隨地提供便利與療癒感。針對卡片收藏玩家，品牌同步呈獻「限量版收藏卡」，具備多達 6 種稀有度等級的全新雷射卡面設計，不論是單一角色還是春日部防衛隊全員合體，都大幅增加了拆卡與朋友交流交換的互動樂趣。

▲多款滿版動物變裝印花手機殼與磁吸卡套，為數位生活注入滿滿的療癒視覺感。 圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理









蠟筆小新 x CASETiFY 聯名系列開賣活動

活動時間： 2026 年 8 月 31 日起正式發售

活動內容： 國際時尚配件品牌 CASETiFY 攜手經典動漫《蠟筆小新》推出動物變裝主題配件。全系列涵蓋客製化手機殼、絨毛吊飾盲盒、限量雷射收藏卡以及多款周邊電子配件，並於官網與門市同步販售。

新品介紹：

蠟筆小新客製化貼紙手機殼： 提供妮妮的兔子、光屁屁怪獸、鱷魚阿山及不理不理左衛門等角色，超過 20 款貼紙設計供自由搭配排版。

蠟筆小新客製化姓名手機殼： 結合專屬蠟筆小新字體與文字客製化選項，打造獨一無二的專屬手機殼。

蠟筆小新絨毛吊飾盲盒： 共有 5 款動物變裝造型（小白、鱷魚阿山、妮妮的兔子、大象、光屁屁怪獸），可搭配 Snappy™ 愛心鎖扣手機支架掛扣於隨身物品上。

蠟筆小新限量版收藏卡： 提供多達 6 種稀有度等級的雷射卡面設計，收錄單一角色至春日部防衛隊全員變裝款式。

周邊電子配件系列： 包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、iPad 保護殼、MacBook 保護殼，以及 MagSafe 兼容磁吸配件（磁吸無線充電盤、Snappy™ 手機支架、Snappy™ 卡套支架等）。





想知道更多讓生活充滿童趣的流行配件資訊，不妨繼續看看以下嚴選的延伸閱讀推薦

推薦閱讀：皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展早鳥票送周邊，打卡免費送雙人票

推薦閱讀：星巴克Care Bears聯名！21款杯子、盲盒這身份搶先買，再送Care Bears周邊

推薦閱讀：買一送一券送12張！2027星巴克年曆小熊盲盒升級，星冰樂化身小熊吊飾。