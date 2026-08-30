買一送一券送12張！2027星巴克年曆小熊盲盒升級，星冰樂化身小熊吊飾。

編輯 鄭雅之 表示：時間也過太快，今年已經過一半了！2027年曆先搶起來！

每年都要搶的星巴克年曆2027年版大升級，多了療癒飲料娃娃盲盒！星巴克於9月1日推出全新的「2027年曆小熊造型包組」，這次將生活紀錄與驚喜盲盒完美結合，不僅打造充滿溫度的質感莫蘭迪色系年曆，還隨機加贈超萌的飲料小熊，甚至加碼附上12張買一送一好友分享券，讓2027年的每一天都有星巴克的陪伴。

▲星巴克2027年曆小熊造型包組全系列合照，包含三款質感年曆與四款飲料小熊盲盒，9月1日全台星巴克門市及線上門市限量開賣。 ▲莫蘭迪色系2027年曆搭配「巧克力可可碎片星冰樂」造型的Bearista小熊包，精緻織紋與經典咖啡元素交織，展現獨特的生活品味。





2027星巴克年曆莫蘭迪色超夢幻

一本好看又實用的年曆絕對能提升生活品質，這次星巴克推出的「2027年曆小熊造型包組」在設計上展現細緻工藝，莫蘭迪織紋封面靈感來自咖啡豆烘焙到萃取的色譜旅程，共推出「咖啡棕」、「溫潤米」與DREAM PLAZA限定門市首賣的「柔紫色」三款優雅配色，不論放在辦公桌或攜帶外出都能彰顯個人的精緻品味。

▲全系列2027年曆展現優雅質感，內頁設計簡約便利，內頁後方更貼心附贈12張星巴克好友分享券，讓一整年的咖啡時光都能與好友共享。





超萌飲品小熊盲盒娃娃萌度加倍

除了年曆本身極具收藏價值之外，組合隨附的熊熊吊飾更是令人尖叫的亮點，品牌將「巧克力可可碎片星冰樂」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」、「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」與「紫嵐輕影薰衣草伯爵茶那堤」四款人氣飲品化身為四款小熊盲盒，精緻的金屬框架搭配隨機開盒機制，讓大家在規劃新年的同時也能體驗開箱的療癒感。

▲四款超萌Bearista「星巴克小熊飲料造型包」盲盒隨機登場，精緻還原人氣飲品配色與金屬杯身框架，輕鬆成為最時髦的隨身時尚配件。

星巴克2027年曆小熊造型包組 販售資訊

上市日期：2026年9月1日（當日依各門市營業時間開始販售）

販售通路：全台星巴克門市及線上門市（博客來、康是美網購、7-ELEVEN i預購、Yahoo購物中心）

商品售價：每組新台幣1080元（內含年曆乙本、隨機飲料小熊包乙個、好友分享券12張）

顏色選擇：咖啡棕、溫潤米、柔紫色（柔紫色為星巴克典藏DREAM PLAZA台北首賣）





星禮程會員專屬優惠與優惠券說明

首二日加碼集星：2026年9月1日至9月2日期間，星禮程會員購買任一組即可額外獲贈25顆星，可累計。

好友分享券：每本年曆後方均附12張星巴克好友分享券，優惠使用期限為2027年1月1日至2027年12月30日止。





療癒小物都要收下！

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看更多星巴克2027年曆小熊造型包組

▲質感「溫潤米」2027年曆組合隨附「阿里山蜜柚烏龍青茶」風格小熊造型包，溫暖大地色系隨身攜帶，為日常書寫增添文青氣息。 ▲星巴克首度推出「Bearista 小熊飲料造型包」盲盒，四款造型靈感源自「巧克力可可碎片星冰樂」等熱門飲品，精緻金屬扣環隨身掛飾超療癒。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市限定首賣的「柔紫色」2027年曆小熊造型包組，夢幻紫色織紋搭配四款飲料小熊盲盒，成為今年必收亮點。

▲全系列2027年曆展現優雅質感，內頁設計簡約便利，內頁後方更貼心附贈12張星巴克好友分享券，讓一整年的咖啡時光都能與好友共享。