買一送一券送12張！2027星巴克年曆小熊盲盒升級，星冰樂化身小熊吊飾。

編輯 鄭雅之 表示：時間也過太快，今年已經過一半了！2027年曆先搶起來！
每年都要搶的星巴克年曆2027年版大升級，多了療癒飲料娃娃盲盒！星巴克於9月1日推出全新的「2027年曆小熊造型包組」，這次將生活紀錄與驚喜盲盒完美結合，不僅打造充滿溫度的質感莫蘭迪色系年曆，還隨機加贈超萌的飲料小熊，甚至加碼附上12張買一送一好友分享券，讓2027年的每一天都有星巴克的陪伴。
2027星巴克年曆莫蘭迪色超夢幻
一本好看又實用的年曆絕對能提升生活品質，這次星巴克推出的「2027年曆小熊造型包組」在設計上展現細緻工藝，莫蘭迪織紋封面靈感來自咖啡豆烘焙到萃取的色譜旅程，共推出「咖啡棕」、「溫潤米」與DREAM PLAZA限定門市首賣的「柔紫色」三款優雅配色，不論放在辦公桌或攜帶外出都能彰顯個人的精緻品味。
超萌飲品小熊盲盒娃娃萌度加倍
除了年曆本身極具收藏價值之外，組合隨附的熊熊吊飾更是令人尖叫的亮點，品牌將「巧克力可可碎片星冰樂」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」、「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」與「紫嵐輕影薰衣草伯爵茶那堤」四款人氣飲品化身為四款小熊盲盒，精緻的金屬框架搭配隨機開盒機制，讓大家在規劃新年的同時也能體驗開箱的療癒感。
星巴克2027年曆小熊造型包組 販售資訊
上市日期：2026年9月1日（當日依各門市營業時間開始販售）
販售通路：全台星巴克門市及線上門市（博客來、康是美網購、7-ELEVEN i預購、Yahoo購物中心）
商品售價：每組新台幣1080元（內含年曆乙本、隨機飲料小熊包乙個、好友分享券12張）
顏色選擇：咖啡棕、溫潤米、柔紫色（柔紫色為星巴克典藏DREAM PLAZA台北首賣）
星禮程會員專屬優惠與優惠券說明
首二日加碼集星：2026年9月1日至9月2日期間，星禮程會員購買任一組即可額外獲贈25顆星，可累計。
好友分享券：每本年曆後方均附12張星巴克好友分享券，優惠使用期限為2027年1月1日至2027年12月30日止。
療癒小物都要收下！
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