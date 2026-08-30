火腿蛋吐司變成馬卡龍！早安美芝城全新IP「Mayo」萌趣登場，限定禮盒限時免費抽。

台灣連鎖早餐品牌早安美芝城啟動品牌煥新，推出全新IP「Mayo」並聯名甜點師推出創意馬卡龍。美食資深編輯李維唐表示，經典台式早餐跨界精緻甜點，能創造極高社群話題與記憶點。

街邊鐵板傳來的煎香與溫熱氣息，往往構成了許多台灣人晨間記憶的第一幕。創立於1983年、從台南起家的連鎖早餐品牌早安美芝城，在陪伴大眾走過40個年頭後，宣布正式啟動品牌煥新計畫。這次品牌不僅更新了視覺識別與門市包裝，更將每天餐點中不可或缺的醬料靈魂化為萌趣靈感，推出全新官方代言角色「Mayo」，並與甜點師EDDY WANG合作推出限定餐點，以更有趣、更具生活感的敘事，重新詮釋台式日常早餐文化。

▲全新IP「Mayo」以早餐靈魂美乃滋為靈感，造型手中還拿著經典火腿蛋吐司。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理



日常抹醬化身萌趣角色，凝結晨間飲食的風味記憶

▲全新視覺識別以煎鏟、番茄與美乃滋等早餐色彩調配，讓整體餐點視覺更加明亮有活力。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理

在各式各樣的西式早餐裡，美乃滋不僅僅是一道調味醬料，更是串起吐司、漢堡與手作蛋沙拉風味的關鍵紐帶。早安美芝城將這份存在於大眾記憶中的滑順滋味進行角色化，打造出充滿朝氣的全新IP「Mayo」。品牌表示，「Mayo」並非快閃出現的單次活動吉祥物，而是煥新後長期的溝通核心，未來將陸續融入社群互動、門市活動、品牌周邊與各類跨界合作中，讓看似平凡的飲食元素轉變成具備個性的生活陪伴者。

▲早安美芝城將台式早餐日常轉化為鮮明視覺，打造貼近生活的人情味包裝。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理



鮮明色彩搭配台式對話包裝，讓拿到早餐的瞬間充滿幽默感

除了靈魂角色的誕生，品牌視覺語言也迎來全面調整。設計團隊將美乃滋、新鮮番茄以及鐵板煎鏟等早餐元素轉化為調色基準，呈現出明亮且帶有溫暖氣息的視覺基調。這套全新的CI同步延伸至門市餐盒與外帶包裝上，並融入「早安午安美女帥哥」、「早餐吃好美麗顧的」、「現做要等等的值得」等熟悉的對話式諧音標語，將台灣街頭早餐店特有的人情味與日常幽默，巧妙融入消費者的拿取體驗中。

▲早安美芝城全面煥新包裝，印上對話式諧音標語，增添晨間用餐的幽默感。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界攜手甜點師EDDY WANG，拆解重組火腿蛋吐司的經典層次

為了讓新角色「Mayo」的故事更具味覺想像，早安美芝城再度邀請甜點師EDDY WANG合作，以「Mayo」手中經典的「火腿蛋吐司」為靈感，研發出限定馬卡龍禮盒。甜點師重新拆解日常早餐的元素，將蛋黃美乃滋的濃郁、芥末籽的微酸香氣、火腿的鹹香與奶油烤吐司丁的酥脆口感互相碰撞，交織出兼具鹹甜風味的精緻甜點。限定禮盒中更隨附「Mayo」娃娃吊飾，讓熟悉的早餐靈感從味覺延伸至隨身配件。

▲由甜點師EDDY WANG聯名打造的Mayo造型馬卡龍，呈現出吸睛又可愛的質感。图／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲限定Mayo馬卡龍禮盒同步附贈超萌Mayo娃娃吊飾，兼具味覺與周邊收藏價值。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理

限定抽獎活動限時展開，深化品牌與大眾的生活連結

隨著全新視覺與「Mayo」的登場，早安美芝城也同步於官方Instagram展開限定抽獎活動。即日起至9月2日止，只要於官方指定貼文參與互動，即有機會獲得限定Mayo禮盒，全台共計5個名額。從一抹美乃滋到跨界甜點，早安美芝城期望透過這波煥新，在維持原有熟悉感與親切感的同時，讓陪伴大家許久的連鎖早餐品牌，以更鮮明、更有趣味的方式走進每個人的日常生活。

▲早安美芝城攜手EDDY WANG推出限量Mayo禮盒，內含創意馬卡龍與限定娃娃吊飾。圖／早安美芝城提供；窩客島編輯李維唐整理





早安美芝城全新品牌 IP「Mayo」登場 IG 限定抽獎活動

活動時間：即日起至9月2日止

活動內容：

於早安美芝城官方 Instagram 指定貼文完成相關活動任務，即有機會抽中限量「Mayo 限定禮盒」（內含火腿蛋吐司創意馬卡龍與 Mayo 娃娃吊飾），共計抽 5 名。

官方網站：https://www.macc.com.tw/





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