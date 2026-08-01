起司控全狂歡！肯德基「熔岩四起司咔啦雞腿堡」強勢登場，加1元吃蛋撻優惠全攻略。

肯德基宣佈推出「熔岩四起司咔啦雞腿堡」，結合4款起司與布里歐麵包衝擊饕客味蕾。資深編輯 李維唐 表示，起司與酥脆雞腿排的重磅組合將在入秋速食市場掀起極高的話題熱度。

隨著初秋氣息漸濃，餐桌上的療癒美食也悄悄換上了濃郁的冬日色彩。肯德基於2026年9月1日正式推出全新期間限定話題作品熔岩四起司咔啦雞腿堡，將經典的豪邁風格再次升級，讓香濃起司躍升為全場主角。這次不僅一口氣集結了4款風味迥異的起司調製成靈魂起司醬，更巧妙揉合了柔軟的布里歐麵包與金黃薯餅，為喜愛多層次滋味的饕客帶來兼具質感與飽足感的日常美味提案。此限定品項將一路販售至10月5日，售完為止。

▲肯德基於9月1日起推出全新期間限定「熔岩四起司咔啦雞腿堡」，升級布里歐麵包並讓濃郁起司站上C位，打造豪邁爆漿美味。圖／肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理



四重起司醬與布里歐麵包的極致交響曲

這款作品在風味設計上展現了極高的調和工藝。主廚團隊嚴選切達，帕瑪森，奶油乳酪與莫札瑞拉等4款起司，經過精密比例混融，調配出口感滑順且風味層次細緻的熔岩四重起司醬。為了讓奶香味更加飽滿，漢堡內層更特別加入雙片切達起司，讓醇厚的乳香從第一口綿延至最後。搭配口感帶有淡淡奶油香氣的軟綿布里歐麵包，以及特製微酸清爽的奶香牧場醬，恰到好處地平衡了起司的濃厚，呈現出溫潤而不膩口的豐富層次。

雙重酥脆口感與鮮嫩雞腿排的美味交織

除了迷人的起司風味之外，漢堡在咀嚼時的口感堆疊也經過精心設計。內層特別疊加了炸至金黃酥脆的薯餅，與肯德基招牌的招牌鮮嫩咔啦雞腿排交織出別具特色的雙重酥脆感受。當大口咬下時，濃香滑順的起司醬會迅速包覆住熱騰騰的雞腿排與香脆薯餅，讓酥脆，滑順與多汁在口中同時綻放，每一口都充滿了讓人心滿意足的實質幸福感。

美味餐點組合與聰明消費優惠指南

為了讓饕客能輕鬆享用這道限定美味，肯德基同步規劃了多元的搭配方案與回饋機制。熔岩四起司咔啦雞腿堡單點價格為118元，包含中份香酥脆薯與中杯可樂的A套餐售價為174元，而搭配經典咔啦脆雞與原味蛋撻的XL餐則為236元。活動期間透過手機點餐購買XL套餐，即可享有加1元多1顆原味蛋撻的超值優惠。全館消費滿399元還能享有免運費外送服務，若透過PK雙饗卡APP預訂更能享最高2.5%點數無上限回饋，讓人在家就能優雅享受這道入秋必吃的濃郁美食。

▲「熔岩四起司咔啦雞腿堡」集結切達，帕瑪森，奶油乳酪與莫札瑞拉四款起司，搭配雙片切達起司與酥脆薯餅，滿足起司控對濃郁層次的期待。圖／肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理





肯德基「熔岩四起司咔啦雞腿堡」限時開賣

活動時間：2026年9月1日至10月5日（售完為止）

活動內容：

XL套餐加價購優惠：手機點餐購買「熔岩四起司咔啦雞腿堡XL套餐」，即可享「加1元多1顆原味蛋撻」超值加點優惠。

滿額外送免運：全館消費滿399元，即享免費外送服務，免出門輕鬆嗑堡。

PK雙饗卡APP專屬回饋：登入APP預訂快取或外送，最高享2.5%點數無上限回饋；新用戶註冊再加碼領取免費原味蛋撻兌換券乙張（數量有限，送完為止）。





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