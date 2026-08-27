3大日本人氣IP專賣店來台！超萌中山站nagano熊、西門蠟筆小新專賣店，編輯鄭亦庭表示：以後免飛日本就能買了。

3大日本人氣IP專賣店插旗台灣！不用飛日本、求代購，近期日本3大人氣IP專賣店直接開來台灣，包括吉伊卡哇畫家的nagano market台北常設店開在中山站，全台首間蠟筆小新專賣店開在西門地下街，而日本哈利波特專賣店台灣二號店也插旗台中LaLaport，讓粉絲們想收人氣周邊，不用再跑日本，在台北、台灣就能買到。



▲3大日本IP專賣店插旗台灣！全台首間nagano熊、蠟筆小新專賣店，免飛日本就能買。



▲nagano market台北常設店開幕開賣戴腰包nagano熊吊飾娃娃、不想曬黑nagano熊等周邊新品。(攝影：鄭亦庭)





2026新開幕IP專賣店推薦：nagano market台北常設店在中山站

nagano market TAIPEI 台北常設店

▲nagano market TAIPEI 台北常設店位在捷運中山站5號出口旁，nagano熊新品周邊吸引大批粉絲排隊搶購。(攝影：鄭亦庭)





2026新開幕IP專賣店推薦：全台首間蠟筆小新專賣店在西門地下市

《蠟筆小新 日本電影主題限定店》Crayon Shinchan Cinema Parade 台灣旗艦店

全台首間蠟筆小新專賣店！日本官方超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」首間台灣旗艦店，即日起在「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」開幕，蠟筆小新旗艦店以歷代劇場版為主題，不只有1:1等身角色雕像，更有數百款日本直送官方限定周邊，讓台灣粉絲以後免飛日本、求代購，在台北西門蠟筆小新旗艦店就能買。

店鋪地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市8－10號店舖

(台北市中正區中華路一段51-1號 B1，直通捷運西門站)

營業時間：11：00－21：00



全文介紹：全台首間蠟筆小新專賣店！西門蠟筆小新百款周邊日本直送，等身機器人爸爸 馬卡歐必拍。



▲蠟筆小新日本電影主題限定店以歷代劇場版為主題，現場展示1:1等身角色雕像、超過百款日本直送蠟筆小新周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026新開幕IP專賣店推薦：日本哈利波特專賣店台灣二號店

日本哈利波特專賣店插旗台中LaLaport！日本官方授權周邊品牌「Harry Potter - Mahou Dokoro哈利波特–魔法之地」8/22起進駐台中LaLaport 2樓，現場打造哈利波特沈浸式空間，更搶先開賣一系列哈利波特周邊新品，不只拍照打卡送限定貼紙，滿額還送台中店開幕紀念托特包，想前往朝聖的哈利波特迷，快將台中哈利波特專賣店開幕入場方式、必買周邊限購規定記下來。

Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店 店舖資訊

▲台中哈利波特專賣店開幕！搶先開賣多款哈利波特周邊，並推出打卡禮、滿額送台中店紀念托特包。(攝影：鄭亦庭)

▲哈利波特迷必買四大學院商品專櫃！四學院馬克杯、鑰匙圈、學院小熊與專屬娃包等。(攝影：鄭亦庭)

近期人氣IP快閃店別錯過

推薦閱讀：日本褲褲兔快閃店送周邊！新竹巨城褲褲兔巨型氣偶必拍，滿額送3大褲褲兔周邊。



推薦閱讀：JOJO快閃店來台中！免費逛飆馬野郎原畫展台中站，7大打卡點、30款JOJO新周邊搶先看。

推薦閱讀：11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。