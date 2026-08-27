▲3大日本IP專賣店插旗台灣！全台首間nagano熊、蠟筆小新專賣店，免飛日本就能買。

3大日本人氣IP專賣店來台！超萌中山站nagano熊、西門蠟筆小新專賣店，編輯鄭亦庭表示：以後免飛日本就能買了。
3大日本人氣IP專賣店插旗台灣！不用飛日本、求代購，近期日本3大人氣IP專賣店直接開來台灣，包括吉伊卡哇畫家的nagano market台北常設店開在中山站，全台首間蠟筆小新專賣店開在西門地下街，而日本哈利波特專賣店台灣二號店也插旗台中LaLaport，讓粉絲們想收人氣周邊，不用再跑日本，在台北、台灣就能買到。
2026新開幕IP專賣店推薦：nagano market台北常設店在中山站nagano market台北常設店開了！創作出超萌吉伊卡哇、nagano熊的日本超人氣插畫家nagano，這次終於在捷運中山站開設nagano market台北常設店，現場有超可愛巨型立體白熊造型打卡牆、nagano熊新品周邊、台灣限定彩色nagano熊玩偶吊飾等，位置就在台北中山站5號出口旁，鐵粉快來把nagano角色們帶回家。
nagano market TAIPEI 台北常設店地點：台北市大同區南京西路51號(捷運中山站5號出口旁)
營業時間：12:00-20:00
全文介紹：不用飛日本！nagano market台北常設店插旗中山站，nagano熊新品滿額送特典卡。
2026新開幕IP專賣店推薦：全台首間蠟筆小新專賣店在西門地下市全台首間蠟筆小新專賣店！日本官方超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」首間台灣旗艦店，即日起在「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」開幕，蠟筆小新旗艦店以歷代劇場版為主題，不只有1:1等身角色雕像，更有數百款日本直送官方限定周邊，讓台灣粉絲以後免飛日本、求代購，在台北西門蠟筆小新旗艦店就能買。
《蠟筆小新 日本電影主題限定店》Crayon Shinchan Cinema Parade 台灣旗艦店
店鋪地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市8－10號店舖
(台北市中正區中華路一段51-1號 B1，直通捷運西門站)
營業時間：11：00－21：00
全文介紹：全台首間蠟筆小新專賣店！西門蠟筆小新百款周邊日本直送，等身機器人爸爸 馬卡歐必拍。
2026新開幕IP專賣店推薦：日本哈利波特專賣店台灣二號店日本哈利波特專賣店插旗台中LaLaport！日本官方授權周邊品牌「Harry Potter - Mahou Dokoro哈利波特–魔法之地」8/22起進駐台中LaLaport 2樓，現場打造哈利波特沈浸式空間，更搶先開賣一系列哈利波特周邊新品，不只拍照打卡送限定貼紙，滿額還送台中店開幕紀念托特包，想前往朝聖的哈利波特迷，快將台中哈利波特專賣店開幕入場方式、必買周邊限購規定記下來。
Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店 店舖資訊地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 北館2樓(台中市東區進德路600號)
營業時間：週一至週五 11:00~22:00
週六、週日(含國定假日) 10:30~22:00
(依商場公告時間為準)
店舖面積：75坪
詳細入店辦法請見：reurl.cc
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