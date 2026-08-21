日本褲褲兔快閃店送周邊！新竹巨城褲褲兔巨型氣偶必拍，滿額送3大褲褲兔周邊。

日本褲褲兔快閃店即日起至9/30於新竹巨城6樓！編輯鄭亦庭表示：滿額再送你3大褲褲兔周邊。
日本褲褲兔快閃店來新竹！日本創作者「可哀想に!」的原創角色褲褲兔快閃店，即日起至9月30日在新竹遠東巨城購物中心6樓，現場除了齊全正版褲褲兔周邊，超可愛巨型褲褲兔氣偶也同步亮相，讓新竹粉絲們到場感受褲褲兔「明明超衰卻依然努力」的倒楣萌魅力。
新竹褲褲兔快閃店打卡點新竹褲褲兔快閃店特別打造大片打卡空間，一踏入就能看到超呆萌的巨型褲褲兔氣偶，現場更還原漫畫中被棒球砸破窗戶的「客廳沙發區」、塗鴉風格「哈哈鏡區」，讓粉絲走進褲褲兔的日常生活，現場也有拍貼機、客製化姓名貼紙機與2款套色印章，搭配限定明信片就能蓋出專屬褲褲兔紀念卡帶回家。
超齊全正版褲褲兔周邊一次收新竹褲褲兔快閃店帶來超齊全正版授權褲褲兔周邊商品，從居家療癒的軟萌褲褲兔絨毛抱枕、毛毯與褲褲兔造型玩偶，到穿搭必備的T 恤、帽子、包包與襪子都有；此外，收藏控最愛的褲褲兔壓克力立牌、盲抽刺繡胸章，以及實用系文件夾、貼紙等褲褲兔文具也都快閃來新竹，讓褲褲兔粉絲們一次買齊褲褲兔周邊。
褲褲兔快閃店滿額贈活動現場也準備滿滿福利，只要單筆消費滿399元，就能參加抽抽樂，有機會抽中草莓薯片抱枕、漁夫帽、絨毛公仔筆等褲褲兔周邊，滿799元再免費送爆笑「珍藏明信片」，滿999元還能以147元加購限量肩揹大提袋，另外，也推出兩波加價構活動，消費滿500元可以147元加購文件夾或盲抽票券夾，每波段前100名消費幸運粉絲，還能免費獲得限定褲褲兔明信片。
褲褲兔快閃店 活動資訊快閃地點：新竹遠東巨城購物中心 6F(新竹市東區復中里中央路229號)
快閃日期：即日起- 2026年9月30日(三)
營業時間：依照百貨營業時間
褲褲兔快閃店 滿額贈與抽獎活動1、滿399元抽抽樂：
單筆消費滿399元，即可參加現場抽獎，有機會抽中草莓薯片抱枕、漁夫帽、隨身鏡或絨毛公仔筆等好禮。
2、滿額㽪品：
單筆消費滿799元，免費贈送「珍藏明信片」乙張(共2款隨機，數量有限，送完為止)
單筆消費滿999元，即可以147元加購「限量肩揹大提袋」乙個(共2款，單筆限購1個)
即日起至8/31，前100名消費粉絲加碼免費贈送「褲褲兔立體明信片」；9/1～9/30期間前100名消費粉絲加碼免費贈送「褲褲兔草莓明信片」。
褲褲兔快閃店 滿額加價購活動第一波活動：即日起至8/31
單筆消費滿500元，可享147元加價購「A4 實用文件夾」(每單限購2個)
第二波活動：9/1～9/30
單筆消費滿500元，可享147元加價購「盲抽票券夾(含隱藏版)」(每單限購 2 個)
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