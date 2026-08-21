日本褲褲兔快閃店送周邊！新竹巨城褲褲兔巨型氣偶必拍，滿額送3大褲褲兔周邊。

日本褲褲兔快閃店即日起至9/30於新竹巨城6樓！編輯鄭亦庭表示：滿額再送你3大褲褲兔周邊。

日本褲褲兔快閃店來新竹！日本創作者「可哀想に!」的原創角色褲褲兔快閃店，即日起至9月30日在新竹遠東巨城購物中心6樓，現場除了齊全正版褲褲兔周邊，超可愛巨型褲褲兔氣偶也同步亮相，讓新竹粉絲們到場感受褲褲兔「明明超衰卻依然努力」的倒楣萌魅力。



▲日本人氣IP褲褲兔快閃店即日起登陸新竹遠東巨城購物中心6樓，巨型褲褲兔氣偶打卡點、褲褲兔周邊一次看。



▲新竹褲褲兔快閃店開賣超齊全的正版褲褲兔絨毛抱枕、毛毯與褲褲兔造型玩偶等褲褲兔周邊。





新竹褲褲兔快閃店打卡點

▲新竹褲褲兔快閃店現場有褲褲兔拍貼機、客製化姓名貼紙機與2款褲褲兔套色印章。





超齊全正版褲褲兔周邊一次收

▲新竹褲褲兔快閃店備齊褲褲兔包包、髮圈與壓克力立牌等多款褲褲兔周邊，滿足褲褲兔粉絲收藏渴望。





褲褲兔快閃店滿額贈活動

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▲新竹褲褲兔快閃店開賣實用系褲褲兔文具小物，褲褲兔壓克力文具收納盒、便條夾。





褲褲兔快閃店 活動資訊

褲褲兔快閃店 滿額贈與抽獎活動

新竹褲褲兔快閃店特別打造大片打卡空間，一踏入就能看到超呆萌的巨型褲褲兔氣偶，現場更還原漫畫中被棒球砸破窗戶的「客廳沙發區」、塗鴉風格「哈哈鏡區」，讓粉絲走進褲褲兔的日常生活，現場也有拍貼機、客製化姓名貼紙機與2款套色印章，搭配限定明信片就能蓋出專屬褲褲兔紀念卡帶回家。新竹褲褲兔快閃店帶來超齊全正版授權褲褲兔周邊商品，從居家療癒的軟萌褲褲兔絨毛抱枕、毛毯與褲褲兔造型玩偶，到穿搭必備的T 恤、帽子、包包與襪子都有；此外，收藏控最愛的褲褲兔壓克力立牌、盲抽刺繡胸章，以及實用系文件夾、貼紙等褲褲兔文具也都快閃來新竹，讓褲褲兔粉絲們一次買齊褲褲兔周邊。現場也準備滿滿福利，只要單筆消費滿399元，就能參加抽抽樂，有機會抽中草莓薯片抱枕、漁夫帽、絨毛公仔筆等褲褲兔周邊，滿799元再免費送爆笑「珍藏明信片」，滿999元還能以147元加購限量肩揹大提袋，另外，也推出兩波加價構活動，消費滿500元可以147元加購文件夾或盲抽票券夾，每波段前100名消費幸運粉絲，還能免費獲得限定褲褲兔明信片。快閃地點：新竹遠東巨城購物中心 6F(新竹市東區復中里中央路229號)快閃日期：即日起- 2026年9月30日(三)營業時間：依照百貨營業時間1、滿399元抽抽樂：單筆消費滿399元，即可參加現場抽獎，有機會抽中草莓薯片抱枕、漁夫帽、隨身鏡或絨毛公仔筆等好禮。2、滿額㽪品：單筆消費滿799元，免費贈送「珍藏明信片」乙張(共2款隨機，數量有限，送完為止)單筆消費滿999元，即可以147元加購「限量肩揹大提袋」乙個(共2款，單筆限購1個)即日起至8/31，前100名消費粉絲加碼免費贈送「褲褲兔立體明信片」；9/1～9/30期間前100名消費粉絲加碼免費贈送「褲褲兔草莓明信片」。

褲褲兔快閃店 滿額加價購活動

第一波活動：即日起至8/31單筆消費滿500元，可享147元加價購「A4 實用文件夾」(每單限購2個)第二波活動：9/1～9/30單筆消費滿500元，可享147元加價購「盲抽票券夾(含隱藏版)」(每單限購 2 個)

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▲新竹褲褲兔快閃店周邊！褲褲兔壓克力立牌、褲褲兔玩偶吊飾超可愛。

