鬼月試膽必喝！顏太煮SÜPERYÁN聯名粽邪4推冰淇淋手搖享現折5元。

炎炎夏日遇上鬼月試膽熱潮，手搖飲品牌顏太煮SÜPERYÁN聯名電影《粽邪4：坤蒂拉娜》推出冰淇淋新品。資深編輯李維唐表示，跨界結合恐怖國片與消暑冰淇淋，能精準鎖定年輕族群的嘗鮮心理並帶動話題效應。

炎炎夏日遇上農曆鬼月，全台掀起一股消暑試膽風潮。知名手搖飲品牌顏太煮SÜPERYÁN與強檔恐怖電影《粽邪4：坤蒂拉娜》展開震撼跨界合作，即日起重磅推出「冰淇淋系列」限定聯名飲品與專屬電影杯套。這次合作將驚悚電影的刺激感與沁涼冰淇淋手搖完美結合，讓民眾在感受心跳加速的觀影氛圍之餘，也能透過冰涼順口的茶飲隨時降熱解煞。



▲顏太煮SÜPERYÁN新品「冰淇淋山嵐咖啡」，以即溶公路咖啡搭配單球香草冰淇淋，帶來震撼酷暑的沁涼感受。 圖／顏太煮SÜPERYÁN提供；窩客島編輯李維唐整理

冰淇淋融入經典茶飲打造多層次沁涼口感

本次顏太煮SÜPERYÁN精心打造三款聯名主打飲品，包括「冰淇淋山嵐咖啡」、「冰淇淋蜜香翠紅」以及「冰淇淋暮雪仙草」。全系列以濃郁綿密的香草冰淇淋為核心靈魂，分別融入野生種蜜香紅茶、即溶公路咖啡與百年仙草甘茶。香草冰淇淋的濃郁香甜與底蘊深厚的茶湯在口中碰撞，為手搖飲愛好者帶來無與倫比的雙重風味體驗。價格方面，限定聯名飲品於北部及東部地區售價為70元至90元，中部及南部地區售價則為65元至85元。



▲顏太煮SÜPERYÁN新品「冰淇淋蜜香翠紅」，嚴選野生種蜜香紅茶為底，結合雙球香草冰淇淋，堆疊出濃郁茶奶香與滑順口感。 圖／顏太煮SÜPERYÁN提供；窩客島編輯李維唐整理

限時折扣與刮刮卡抽獎雙重福利好康放送

為了回饋廣大消費者，顏太煮SÜPERYÁN同步祭出一系列限時專屬優惠活動。自8月7日至8月30日止，品牌會員凡購買「冰淇淋系列」任意飲品乙杯，即可享有現場現折5元折扣。接著自8月24日至9月17日期間，會員購買「冰淇淋系列」飲品乙杯即可參加現場刮刮卡抽獎，有機會當場刮中《粽邪4：坤蒂拉娜》電影聯名交換券。

品牌煥新升級打包世界產地極致風味

成立於2022年的顏太煮SÜPERYÁN起家於台中，早期憑藉主打異國鹹香風味的「太煮厚奶茶」在手搖飲市場竄紅，至今全台已擁有多達30家門市。品牌於2026年7月20日迎來首次重大品牌煥新，由原名「顏太煮奶茶Super Milk Tea」正式更名為「顏太煮SÜPERYÁN」，並宣示要為消費者打包世界產地的極致風味。品牌煥新後的全新形象門市「顏太煮SÜPERYÁN-樹林鎮前門市」也已於2026年8月15日正式盛大開幕，持續為全台消費者帶來高品質的特色茶飲體驗。



▲顏太煮SÜPERYÁN新品「冰淇淋暮雪仙草」，遵循古法熬煮的仙草甘茶交織綿密香草冰淇淋，化開後帶來順口仙草奶香。 圖／顏太煮SÜPERYÁN提供；窩客島編輯李維唐整理





顏太煮SÜPERYÁN攜手《粽邪4：坤蒂拉娜》鬼月限定聯名活動

活動時間：2026年8月7日至2026年9月17日



第一波：會員限定折扣優惠

活動日期：2026年8月7日至2026年8月30日

活動方式：品牌會員至全台門市購買「冰淇淋系列」飲品任乙杯（包含「冰淇淋山嵐咖啡」、「冰淇淋蜜香翠紅」、「冰淇淋暮雪仙草」），現場即享現折5元優惠。

第二波：刮刮卡抽電影交換券

活動日期：2026年8月24日至2026年9月17日

活動方式：品牌會員至全台門市購買「冰淇淋系列」飲品任乙杯，即可於現場參加刮刮卡抽獎活動，有機會當場獲得《粽邪4：坤蒂拉娜》電影聯名交換券乙張。

喝完這杯消暑解煞的限定冰淇淋手搖飲後，不妨順道踩點全台話題美食繼續滿足味蕾。

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