Threads熱議IKEA保鮮袋大妙用！滑索密封設計堅固耐用，還分大中小袋秒救雜亂行李箱。

保鮮袋也能變身收納神器！編輯王瀅瀅表示，看脆長知識是真的。

每逢準備出國旅行，收拾行李總是許多人最頭痛的噩夢。面對散落一桌的保養品、充電線、藥品與各式各樣的零碎小物，光是思考該如何分類整理就讓人傷透腦筋。近期Threads上有網友分享了超實用的旅遊打包妙招，如果出發前臨時找不到合適的收納包，不妨走趟IKEA把這款ISTAD保鮮袋帶回家，因為看似平凡的它根本儼然隱藏版收納神器，超聰明靈活收納術一曝光立刻引來廣大網友狂讚。

▲網友在Threads分享將IKEA保鮮袋當作隨身收納袋的聰明妙用。

告別傳統夾鏈，密封滑軌設計滑順到回不去

這款被網友推爆的保鮮袋之所以能脫穎而出，關鍵在於其特殊的密封滑軌設計。不同於市面上一般的傳統夾鏈袋，滑軌結構不僅更好施力拉合，而且非常堅固耐用，完全不用擔心使用到一半發生軌道脫軌或袋身破裂的尷尬狀況。除了日常放置食材能徹底密封保持食材新鮮、防止湯汁滲漏之外，拿來當作出國分類袋簡直再合適不過，讓所有雜物都能一目了然且收得整整齊齊。

▲密封滑鎖設計拉合順手又堅固，徹底避免傳統夾鏈鬆脫或脫軌的窘境。

大包小包精準分類！行李箱不再亂成堆

針對不同尺寸的配備，這款保鮮袋在行李打包上展現了極高的彈性與靈活性。組合中最大的4公升規格容量相當充裕，非常適合用來收納輕便衣物、毛巾或替換內睡衣；而2公升與1公升的尺寸則堪稱小物整理救星，無論是充電線、豆腐頭等3C配件，或是化妝品、牙刷及牙線等盥洗用品，都能輕鬆分門別類裝妥。加上可手洗與重覆使用的特性，無疑是超高CP值的收納好選擇。如果你也是那個，出國總是嫌東西太多、收納頭痛的朋友，非常適合入手一組試試，讓你輕鬆變身生活智慧收納王。

▲材質可洗滌並重複密封使用，幫助旅人輕鬆變身生活智慧收納王。

商品資訊

商品名稱： ISTAD保鮮袋，含滑桿/多種顏色

售價： $299/ 80件裝

規格： 1/2/4公升

材質特色： 採密封滑鎖設計能保持食物新鮮、減少浪費；可手洗和重新密封以重覆使用；採用至少50%甘蔗製成的再生材質





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