台北烤鴨必吃加一！樂天皇朝Signature開在大巨蛋，再送500元餐券。

台北烤鴨控要搶訂位了！首間「樂天皇朝Signature」就開在大巨蛋GARDEN CITY。編輯 鄭雅之 表示：開幕還送限定菜、500元餐券，來去吃起來～

大巨蛋也有烤鴨吃！深耕台灣多年的樂天皇朝全新旗艦店「樂天皇朝Signature」，正式進駐遠東GARDEN CITY大巨蛋7樓。這次不僅帶來招牌的小籠包，更主打極致工藝的「琥珀脆皮烤鴨」，半隻只要1688元起就能享有豐富的一鴨三吃，絕對是台北老饕們最新不能錯過的美食指標。



▲信義區聚餐首選樂天皇朝 Signature 旗艦店，主打琥珀脆皮烤鴨一鴨三吃，嚴選櫻桃鴨打造皮酥肉嫩當代京式風味。(攝影：鄭雅之)

▲樂天皇朝Signature烤鴨，師承北京名師一鴨三吃，琥珀脆皮烤鴨大巨蛋限定，每日限量午晚餐期供應需提前預訂。





獨家熟成工法打造脆皮烤鴨

為了呈現最道地的當代京式風味，廚藝團隊特別向北京名師取經。嚴選培育66天的台灣在地櫻桃鴨，先以超音波設備進行深層清潔，再放入全台首創的專業晾鴨櫃進行48小時的風乾熟成。最後透過自動旋轉電烤爐均勻炙烤，完美鎖住鮮嫩肉汁，打造出皮脆肉嫩且完全不油膩的絕妙口感，每一口都是奢華享受。



▲台北烤鴨推薦，樂天皇朝旗艦店專業晾鴨櫃與燙皮工序，打造當代京式琥珀脆皮烤鴨皮酥肉嫩口感關鍵。





一鴨三吃呈現多元風味

這裡的烤鴨饗宴充滿儀式感，熱騰騰出爐後會由師傅進行桌邊片鴨。剛切下的酥脆鴨皮沾上白糖入口即化，帶肉的鴨片抹上甜麵醬包進荷葉餅更是經典。第二吃與第三吃還能自由搭配「五彩鴨絲小炒皇」、「大煮三絲」或熱呼呼的「香芋米粉鴨架湯」，讓大家一次品嚐到多種不同的傳統中式佳餚，吃得滿足又飽足。



▲「樂天皇朝Signature」琥珀脆皮烤鴨，片胸脯酥皮趁熱蘸白糖，台北烤鴨老饕吃法。





經典名菜與海鮮新登場

除了精緻的烤鴨之外，菜單還加入了極具視覺震撼的「火燎鴨心」，以及造型軟萌討喜的「棗泥一口鴨」。這次旗艦店更突破以往，首度引入生猛活海鮮料理，像是口感鮮甜的「清蒸龍虎斑」與香氣濃郁的「皇朝麥片蝦」，甚至嚴選台東長濱無藥養殖的白蝦入菜，豐富的餐點選擇非常適合帶全家人一起來歡樂聚餐。



▲棗泥一口鴨造型精緻討喜，多層次千層酥皮包覆香濃甜餡，是烤鴨宴必點創意甜品。(攝影：鄭雅之)

▲樂天皇朝Signature壓軸首賣名菜「火燎鴨心」展現極致刀工與火焰酒香。嚴選台東長濱生態白蝦製作的「皇朝麥片蝦」，則是打造當代精緻中菜新亮點。





時尚奢華用餐空間超舒適

整間餐廳的裝潢設計非常有質感，以金色煙香為視覺主題，結合金屬線條與深藍色沙發區，呈現優雅的輕法式風情。大片的落地窗還能飽覽信義區璀璨的城市景致，白天的採光也非常明亮。店內還貼心設有四間以酒韻命名的獨立包廂，不論是商業宴請還是親友聚會，都能在舒適自在的氛圍中開心享用佳餚。



▲大巨蛋美食「樂天皇朝Signature旗艦店」奢華門面，石材與金屬線板構築商務宴請及家庭聚餐首選空間。

▲樂天皇朝Signature大片窗景引進大巨蛋天際線，金色煙香空間設計提供輕奢用餐體驗。

樂天皇朝Signature 優惠活動

試營運時間：2026年8月22日起

活動內容：

首10日消費禮：來店用餐點選琥珀脆皮烤鴨（不限半隻或整隻，含單點及套餐），即贈限量花雕晶凍醉鴨胗乙份，每日數量有限，送完為止。

開賣首月加碼禮：開幕一個月內來店消費結帳，即可獲得總價值超過500元的超值回饋券，數量有限，送完為止。





樂天皇朝Signature 旗艦店

試營運時間：2026年8月22日起

餐廳地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓（遠東GARDEN CITY大巨蛋）

預約電話：(02)2756-0238

營業時間：週日～週四11:00～21:30，週五～週六及例假日前一天11:00～22:00（烤鴨每日限量供應，僅限午晚餐餐期）





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看更多樂天皇朝Signature必吃菜

▲網美打卡中式甜點，棗泥一口鴨造型可愛，酥脆千層酥皮包入甜而不膩棗泥紅豆餡，搭配清檸馬蹄爽完美收尾。 ▲老菜新吃樂天皇朝Signature新菜，仙宮流影咕嚕肉，梅花肉裹上特製山楂糖醋汁置於冰上，糖衣遇冷變脆皮Ｑ嫩燙口。

▲樂天皇朝招牌必吃，特色皇朝八色小籠包，以多種天然食材打造繽紛色彩與豐富口味，旗艦店亦能品嚐經典老滋味。

▲老菜新吃樂天皇朝Signature新菜，仙宮流影咕嚕肉，梅花肉裹上特製山楂糖醋汁置於冰上，糖衣遇冷變脆皮Ｑ嫩燙口。