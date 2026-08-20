不花錢逛大巨蛋Garden City！5個免費打卡點「台北101夜景、8尺香水噴泉」帶你拍。

編輯 鄭雅之 表示：SOGO團隊這次真的超貼心！把最好的景觀留給客人，值得一個大拇哥～
帶你不花錢逛大巨蛋Garden City！台北人等超久的大巨蛋B區「莫內花園」商場棟，終於將在8月22日正式試營運，全區佔地3.6萬坪並集結560個話題品牌吸客，擺脫過去賣場緊湊壓迫的櫃位佈局，大方釋出55%以上的空間打造寬敞休憩區。把最極致視野與造景保留給大家，從室內噴泉、森林樹屋到台北101夜景，通通都是底片殺手，窩客島特別整理五個必拍打卡點，帶你逛SOGO大巨蛋「遠東Garden City」不用花錢也能拍出美照。
B1首座八米高香水噴泉！還能免費試香
步入地下一樓美妝專區，映入眼簾的是令人驚豔的「香水噴泉」。這座聳立於挑高空間中央高達八米的裝置，伴隨流水的清爽韻律與綠植造景，營造出優雅舒適的視覺感受。頂部特別陳列了一整圈人氣品牌香氣，路過此處的顧客皆能隨心體驗質感試香，隨手取景就能拍出氣質滿分的打卡美照。
秒入童話森林！五樓六米巨型樹屋
來到五樓的休閒空間，宛如走進童話故事場景，童趣十足的「THANQ PARK巨型樹屋」成為大人小孩目光的焦點。挑高六米的樹屋造景融合巨型造型溜滑梯，綠意盎然的佈局帶來輕鬆療癒的氛圍，讓每個造訪的人都能在這裡找到童心。
尊榮極致享受！六樓VIP休息室獨享絕美視野此外，位於六樓的百坪VIP休息室也擁有無遮蔽的景色，現場更提供免費熱咖啡、精選茶款與iPad設備供顧客休憩放鬆。在這個專屬的私密空間裡，顧客不僅能居高臨下遠眺城市美景，還能在優雅寧靜的氛圍中享受尊榮無比的頂級服務，為購物之旅增添一份從容與愜意。
沉浸式光影藝術！七樓莫內花園光影數位池塘
尋找精緻藝術質感的民眾，絕不能錯過七樓的「莫內花園」。整體空間採用層次豐富的挑空庭園結構，將自然意象與現代數位影像技術相結合，呈現活潑生動的數位池塘造景。隨光流轉的水波光影效果，帶來豐富的視覺動態，讓人一邊漫步購物一邊記錄充滿藝術感的動態影片。
信義區絕美觀景新地標！八樓Tea Garden遠眺台北101
高樓層特別將優質的視野留給廣大顧客，八樓全台唯一的「Tea Garden」特地保留轉角區作為景觀休憩空間。整面無遮蔽的大型落地窗能直接遠眺台北101與都市輪廓，當黃昏日落時分或夜晚燈火齊亮之際，繁華的台北夜景一覽無遺，是信義區浪漫約會的拍攝聖地。
遠東GardenCity 免費打卡點整理
- 八米香水噴泉：位於地下一樓挑空區，巨型流水裝置搭配頂端圍繞的人氣香水，拍照時還能免費體驗試香。
- THANQ PARK巨型樹屋：五樓挑高空間打造六米高樹屋城堡與大熊溜滑梯，滿滿綠意宛如走進童話森林。
- VIP尊榮景觀休息室：六樓專屬貴賓室同樣坐擁台北101絕美景觀，並提供免費咖啡、茶飲與平板電腦使用。
- 莫內花園數位池塘：七樓挑空設計的庭園造景，融合數位池塘的光影效果，仙氣感十足。
- Tea Garden無遮蔽景觀區：八樓特地留給民眾休憩的轉角空間，整面超大落地窗能無遮蔽遠眺台北101。
大巨蛋遠東Garden City莫內花園 商場棟 試營運時間試營運：2026年8月22日
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號
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