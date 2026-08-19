台北遠東香格里拉馬可波羅義大利餐廳新主廚上任，兼顧美學、功法和食材，重塑38樓高空饗宴。

台北遠東香格里拉飯店內的馬可波羅義大利餐廳迎來全新主廚林耀輝。主廚有豐富的餐飲經驗，兩度拜師米其林主廚，熟悉西式料理又對台灣當季食材情有獨鍾，因此推出融合地中海飲食精神與台灣當令食材的美味，等你來預約品嚐喔。

位於台北遠東香格里拉38樓、擁有絕美高空景觀的馬可波羅義大利餐廳迎來新任主廚林耀輝（Lance），Lance曾獲選2018年「聖沛黎洛年輕廚師競賽」台灣區代表，馬可波羅正是他廚藝生涯的起點；歷經16年的沉澱與淬鍊再次重返這座舞台，以輕盈美學與當代工法為核心，再融合地中海飲食精神與台灣當令食材，為美食愛好者打造當代義式料理的新風貌。

兩度跨海拜師米其林名廚

林耀輝主廚自幼受母親西餐料理師的薰陶，對西方料理的敏銳味覺，19歲赴澳洲進修並於精品酒店累積實戰經驗，更兩度向義大利米其林一星「發掘者餐廳」名廚自薦學藝，成功將正統北義的技法與醬汁工藝帶回台灣。

擁有16年精緻西餐歷練的他，先後在飯店、茶館、與餐廳主理人等工作經歷，私下熱愛騎自行車發掘當季風土，將地中海慢食精神與台灣在地靈感融合，在手工麵食、醬汁與火候控制間展現細膩平衡，打造兼具經典底蘊與現代風格的當代義式饗宴。



▲台北遠東香格里拉38樓、擁有絕美高空景觀的馬可波羅義大利餐廳迎來新任主廚林耀輝





絕對能精準掌握風味結構

新任主廚重磅登場的全新菜單中，道道皆展現出他對風味結構與食材質地的精準掌握。從前菜、主菜到甜點，都充滿了視覺與味蕾的極致驚喜。

夏季花日沙拉

以清新酸香為主調，搭配當季旬味，呈現如花園般優雅的輕盈視覺與爽口開胃風味。



▲清新酸香為主調，搭配當季旬味，呈現如花園般優雅。





澳洲 M4 頂級肋眼牛排

採用直火炭烤工法，完美鎖住鮮美肉汁，精準呈現外酥內嫩、肉香層次分明的極致口感。



▲直火炭烤工法，完美鎖住鮮美肉汁，精準呈現外酥內嫩。





提拉米蘇佐杏仁脆片

將經典義式甜點重新演繹，帶有濃郁咖啡與酒香韻味，搭配香酥杏仁脆片，為整場饗宴畫下完美句點。



▲經典義式甜點帶有濃郁咖啡與酒香韻味，搭配香酥杏仁脆片。



如果你想要在高空景觀伴隨下，品嚐結合當代美學與經典精髓的義式料理，一定要提早訂位，一同感受新上任的林耀輝主廚所帶來的全新味覺震撼。





被米其林加持過的美味料理

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