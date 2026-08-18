職場發瘋必備！故宮「觀汝似有瘋症」皇上EMO貼紙爆紅，帝王級毒舌隔300年道破社畜心聲。

皇帝們根本現代社畜的嘴替超人！編輯王瀅瀅表示，在職場不內耗的方法，就是直接發瘋！

近日在Threads等社群平台上，國立故宮博物院的一款文創商品引爆熱烈討論。這套「皇上EMO」透明貼紙將清朝皇帝在奏摺上批閱的毒舌硃批真跡直接搬進現代生活，包含「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」、「千古未聞之奇醜」等赤裸金句，每一句都精準刺中當代社畜的心聲。皇帝們毫無保留的直球對決與厭世感，隔了近300年依然力道十足，讓無數網友邊笑邊大讚這絕對是送給討討厭同事與無理客戶的最佳神物。

▲台北故宮推出「皇上EMO」透明貼紙，將清代奏摺中的毒舌硃批變成現代文創小物。

職場壓力山大！帝王級毒舌成紓壓宣洩口

如果你的職場總是充滿無理的要求、邏輯混亂的溝通以及效率低落的會議，面對排山倒海的壓力，極度需要幽默的情緒出口，那這款貼紙就很適合你。故宮發揮創意，從「宮中檔奏摺」等典藏檔案中挖出清朝帝王的真性情。

當年勤政的雍正皇帝每天批閱海量公文，面對臣子鬼打牆且廢話連篇的奏摺，忍不住怒批「觀汝似有瘋症」，直言對方簡直像發瘋；嘉慶皇帝看到糊塗官員上奏，也直接痛罵「無用廢物」；康熙皇帝遇到臣子反覆堅持進京祝壽，更是簡單明瞭地冷回「不必來」。這些原本高高在上的帝王，在面對荒謬現狀時展現出的帝王級抱怨，瞬間成為現代打工仔優雅發洩負面情緒的完美嘴替。

▲嘉慶皇帝痛罵臣子的「無用廢物」與康熙皇帝的「不必來」，句句都是帝王級的毒舌金句。

再施厚賞！「皇上安安」畫風一轉展反差萌

除了怒氣值點滿的紓壓金句外，故宮同時推出了另一款風格截然不同的「皇上安安」透明貼紙，展現帝王反差萌的一面。這組貼紙收錄了6款皇帝日常的御筆硃批，像是關心問候的「你好麼」、「朕安」，讚賞肯定的「你辦事朕是放心的」、「再施厚賞」，還有充滿畫面感與滿意之情的「好～～大喜～～」。最逗趣的是連皇帝私下自嘲的「朕又胖些了」也收錄其中。這系列兼具歷史質感與玩味幽默，讓大家能在心情好時隨心切換畫風，隨手貼在筆電或手機殼上，優雅點評生活中的大小事。

▲自嘲語錄「朕又胖些了」與讚賞用語「好～～大喜～～」，呈現出帝王超具反差萌的真性情。

只有故宮能超越故宮！古董變身超有梗生活潮物

從早年掀起熱潮的「朕知道了」紙膠帶，到如今引爆社群話題的皇帝硃批貼紙，只能說真不愧是只有故宮能超越故宮。總是能打破歷史的距離感，將硬邦邦的古籍檔案轉化為貼近現代生活的潮流文化。這兩款PVC透明貼紙單張售價NT$85，每一句金句旁還貼心標示了皇帝與年份。下次在職場遇到讓人翻白眼的時刻，不妨貼上這些皇室級金句，用歷史典藏的幽默與質感替自己出一口氣。

▲單張售85元的透明貼紙標示了皇帝與年份，貼在筆電或手機殼上質感與趣味兼具。





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