中秋烤肉解膩神飲！蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒登場，茶師親授啤酒調和與茶冰塊隱藏喝法。

中秋聚會又有全新解膩選擇，本事選酒攜手乘興院推出蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒。資深編輯李維唐表示，這款酒將台北包種茶花香融入日本米燒酎柚子酒，茶韻巧妙化解柚皮澀感，絕對是今年中秋搭配烤肉與月餅的微醺首選。

當夏末的暑氣漸次散去，秋意悄然爬上梢頭，中秋節的聚會與賞月時光便成了近期親友圍坐時最期待的日常風景。在烤肉香氣肆意飄散，月餅甜意漸濃的歡聚場合裡，一杯能隨心冰鎮，清香解膩的果實酒，往往是拉近彼此距離的靈魂所在。本事選酒今年將文化視角投注於節慶感十足的柚子，攜手台北茶文化美學空間乘興院主人陳訫語，以及日本知名酒造關谷釀造，推出這款極具日常質感的蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒。這不單是一瓶迎合節慶的飲品，更是台日生活美學在杯中交會的溫潤產物，即日起在全台正式發售。

▲蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒兼具果香與清爽茶韻，非常適合中秋佳節搭配月餅與各式佳餚享用。圖／本事選酒提供；窩客島編輯李維唐整理



走進台北乘興院，從百年柚花窨茶記憶找尋生活靈感

位於台北的茶文化空間乘興院，總給人一種隨性自在的舒適感。主理人陳訫語曾獲中華茶藝獎最佳泡茶技巧獎，在她的生活哲學裡，茶從來不是高深莫測的儀式，而是能透過器物，展覽或不同飲品互動，讓生活美學變得更容易親近的媒介。回溯台灣傳統製茶文化，包種茶與柚香的結合並非憑空想像，早在過去便有著將柚花與包種茶一同窨製的柚花包種歷史。循著這段深刻的風土記憶，本事選酒創辦人徐子育靈光一閃，注意到關谷釀造生產的蓬萊泉柚子酒，以鮮明的果實感與柔和不膩的酒體著稱，若能帶入台北包種茶別緻的花香，定能溫柔相稱彼此風味。

歷經無數次試驗，精準拿捏3日浸漬的黃金風味平衡

要把茶葉揉入果實酒中，風味上的換位思考成了最關鍵的課業。對初次以茶入酒的茶師陳訫語而言，自然希望茶香越鮮明越好，然而浸泡時間一長，包種茶的花香與茶感固然更為飽滿，但隨之釋放的茶單寧，卻可能破壞果酒原本引以為傲的酸甜平衡。為此關谷釀造社長關谷健帶領團隊進行了無數次試驗，最終發現將茶葉浸漬於柚子酒內正好3日，最能呈現出茶香，果香，酒體與甜感之間的完美和諧。以米燒酎帶出柚子酒柔順雅緻的基底，巧妙串連起包種茶的花香與柚子的清新，成就出這款酒精度7.5%的圓潤佳作。

▲乘興院主人兼茶師陳訫語嚴選台北包種茶入酒，透過茶藝美學為果實酒注入悠揚的花香與茶韻。圖／本事選酒提供；窩客島編輯李維唐整理

解鎖中秋搭餐體驗，茶師私房傳授啤酒調和與茶冰塊喝法

走進實飲情境，這款蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒在入口前段率先帶來果汁感十足的日本柚子風味，到了中尾段，包種茶香與茶韻才在口中優雅擴散。茶葉風味巧妙抵消了日本柚皮精油特有的刺激與澀感，口感格外溫潤圓滑，非常適合搭配中秋月餅與烤肉。除了常溫純飲感受原有的香氣與甜感，或是加入冰塊降低甜度，讓包種茶香更容易被辨識外，陳訫語更推薦兩種增添生活趣味的隱藏喝法。一種是移植韓式燒啤的概念，利用其米燒酎基底，加入啤酒調和出氣泡感十足且極易入口的新滋味。另一種則是在賞月時，將包種茶製成冰塊加入酒中，隨著茶冰塊在杯中慢慢融化，茶感也隨之增加，順勢拉長了微醺與歡聚的光陰。

▲本事選酒攜手日本關谷釀造打造台灣茶酒企劃，陸續推出多款結合台灣在地茶香與果實酒的風味佳作。圖／本事選酒提供；窩客島編輯李維唐整理







蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒新品開賣

活動時間：即日起正式上市發售

活動內容：本事選酒攜手台北乘興院與日本關谷釀造，推出台日共創首款「蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒」（720ml／定價1,500元／ABV 7.5%）。精選台北包種茶浸漬於米燒酎柚子酒中3日，完美平衡茶香與果香，並提供啤酒調和與包種茶冰塊等隱藏版中秋搭餐喝法。

本事選酒：https://www.aikanpai.com/

乘興院：https://whims.com.tw/reservation/

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