台北預定困難蛋黃酥再進化！後媽家「開心果蛋黃酥」新登場，中秋送禮有面子。

編輯 鄭雅之 表示：蛋黃酥誰說只能包紅豆泥，鹹蛋黃尬開心果意外有搭誒！

蛋黃酥控今年也要搶到！台北極具代表性的烘焙私房名店「後媽家 Home Mom Bakery」今年中秋帶來滿滿驚喜，靈魂人物倪淑敏展現優異的法式甜點底子，費時研發出令人耳目一新的「金月典藏禮盒」。這款限量作品集結了開心果與干貝XO醬以及楊枝甘露三種意想不到的跨界美味。多款歷年狂銷的經典系列也同步強勢歸隊，搶攻饕客的心。

▲後媽家自信之作，包含紅豆與棗泥兩種傳統風味，酥脆小麥香餅皮包覆綿密餡料與優質鹹蛋黃，展現中秋百吃不膩的經典美味。 ▲後媽家一次收錄和三盆蛋黃酥、月圓酥兒與古早味滷肉綠豆椪，餅皮酥鬆且鹹鮮微甜，是老少皆宜且口碑極佳的人氣中秋伴手禮。





開心果蛋黃酥越吃越刷嘴

追求極致濃郁的「翠玉金酥」，靈魂在於選用百分之百義大利西西里開心果醬，與低糖白豆沙完美調合。為了讓滑順感更上一層樓，特別加入日本太白胡麻油提味。外皮則以日本麵粉揉入大量香草籽烘烤，包覆熟成二十八天的屏東產鹹蛋黃，每一口都能感受堅果香與鹹蛋黃交織出的奢華質感。

▲後媽家選用百分之百義大利西西里開心果醬，加入太白胡麻油與香草籽酥皮，濃郁堅果香交織鹹蛋黃，打造中秋必吃的奢華蛋黃酥。





干貝XO醬蛋黃酥鹹香下酒

將港式大菜精神融入糕餅的「瑤柱金酥」，主角是耗時炒製的私房XO醬。選用北海道乾干貝與金鉤蝦，堅持以純米酒泡發不加水，保留頂級海鮮的濃郁鮮味。將其融入白豆沙後再以明太子粉畫龍點睛，搭配酥香層次與鹹蛋黃，呈現飽滿且帶有些許微辣的潤澤口感，甚至非常適合拿來搭配啤酒。

▲後媽家嚴選北海道干貝與金鉤蝦手炒私房XO醬，融合白豆沙與鹹蛋黃，微辣鮮甜的海味極具層次，是今年中秋下酒點心首選。





港式甜點楊枝甘露變身奶黃酥

甜點控不能錯過的「琥珀金酥」，把經典港式甜品楊枝甘露化為精緻糕點。烘焙師將芒果泥歷經長時間低溫烘烤濃縮風味，拌入浸泡過椰子酒的芒果乾與鹹蛋黃碎，打造出酸甜交織的奶黃內餡。最外層特別披上帶有起司鹹香的特製餅乾皮，整體口感清爽不甜膩，展現令人驚豔的甜點工藝。

▲後媽家將港式甜點楊枝甘露巧妙轉化，濃縮芒果酸甜果香與椰酒芒果乾，搭配鹹起司餅乾外皮，交織出清爽不膩口的中秋精緻奶黃酥。





人氣中秋伴手禮送禮首選



▲後媽家一次收藏翠玉金酥、瑤柱金酥與琥珀金酥，採小批次限量製作，無論送禮或獨享都能滿足挑剔味蕾，是中秋禮盒推薦首選。



從早年自我苦練到成為伴手禮名師，創辦人倪淑敏憑藉對烘焙的熱情與精準掌控，持續為中秋帶來無限驚喜。今年採小批次限量發售的「金月典藏禮盒」，極具收藏與品嚐價值。加上回歸的「和三盆蛋黃酥」與「月光寶盒」等人氣商品，不論是犒賞自己或尊榮送禮，都能滿足各種挑剔的味蕾。

後媽家 中秋節禮盒

金月典藏禮盒（9入）：原價 1680 元，特價 1380 元。

琥珀金酥禮盒（6入）：原價 1060 元，特價 780 元。

月光寶盒：原價 1490 元，特價 1200 元。

和三盆蛋黃酥：原價 920 元，特價 720 元。





後媽家 Home Mom Bakery 店家資訊

地址：台北市南港區研究院路一段57號

電話：02-2788-7218

中秋禮盒這樣送！

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