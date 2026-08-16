斷貨女王又來了！張員瑛全新第二代「折疊櫻桃梳」可愛翻，掛在包上秒變超潮Y2K掛飾。

最強帶貨女王推出第二代折疊櫻桃梳！編輯王瀅瀅表示，只能說員瑛女王真的太懂怎麼爆擊少女心！

作為時尚圈與美妝界的流行帶貨女王，南韓女團IVE成員張員瑛不僅個人私服穿搭是韓系女孩們的造型範本，其個人企劃品牌FOREVER CHERRY跨界推出的韓系美妝話題新品也屢屢掀起搶購熱潮！今年FOREVER CHERRY與韓國美妝品牌MEDICUBE聯手打造的熱銷商品「櫻桃美髮梳（Ribbon Cherry Glass Hair Brush）」，從日本Qoo10搶先開賣、瞬間席捲美妝銷售榜單到登陸韓國快閃店，幾乎是一推出就秒殺斷貨。除了超夢幻的粉紅甜美外觀，這系列最厲害的就是將頭髮造型工具直接昇華成時尚穿搭配件；今年更驚喜推出第二代全新「櫻桃折疊美髮梳（Ribbon Cherry Glass Hair Comb）」，再次重擊無數少女心！

▲張員瑛聯名美髮梳引爆搶購熱潮，將美發工具完美轉化為潮流穿搭配件。

一代經典「氣墊梳」：化妝檯上的夢幻護髮神器

回顧引爆搶購熱潮的第一代產品，主打的是全頭梳理與營造極致光澤感的「氣墊美髮梳」。外觀採用標誌性的粉紅立體蝴蝶結與櫻桃意象，平時能安穩放在專用座充支架上，扣上保護蓋時更宛如一顆精緻的粉紅櫻桃擺飾。在功能方面，一代梳子採用獨家研發的4重梳齒與氣墊結構，搭配鍍鉻塗層來抑制靜電，能溫柔撫平大面積打結並按摩頭皮，非常適合居家化妝檯吹整或早晨大面積梳理頭髮使用。

▲第一代櫻桃氣墊美髮梳配有專用座充與保護蓋，擺在化妝檯上宛如精緻擺飾。

二代升級「折疊梳」：順手一掛秒變Y2K吊飾的瀏海神器

相較於第一代大面積的氣墊設計，第二代「折疊匙扣美髮梳」則完美解答了女孩們外出隨時想整髮的需求！二代專為「打理瀏海」與「撫平臉周細微毛躁」而設計，注入了K-POP偶像造型師的細節技巧，梳齒間距能精準抓牢每一根瀏海與胎毛，微銳利的尾端還能隨時重新調整分髮線。

▲第二代折疊鑰匙扣美髮梳專為打理瀏海與胎毛設計，收納輕巧不佔空間。

最令人驚豔的是其超輕薄的折疊結構與匙扣設計，收納時能完美保護梳齒不沾灰塵，展開後拿在手上順手度極佳；無論是直接掛在包包上當成潮流Y2K掛飾、扣在手機殼後方，甚至是輕鬆塞進襯衫胸前口袋，都能隨時展現毫不費力的精緻感。

▲附有便利扣環設計，能直接折疊掛在包包或塞在胸前口袋，輕鬆變身Y2K時尚配件。

隨手梳出女團級精緻髮型，掛包包打造最潮OOTD！

現代人對於美妝工具的需求早就超越了單純的「實用」，更追求視覺上的療癒與生活中的精緻儀式感。張員瑛這次推出的兩代櫻桃梳，成功將專業級的護髮功能與時尚配件結合，不論是擺在桌上賞心悅目，還是隨手從包包掏出來打理瀏海，都讓整髮過程多了一份從容與愉悅。只能說包裡只要準備一支，風再大都不怕瀏海亂飛，隨手順兩下就能維持女團級的精緻完美！

▲兩代櫻桃梳不只是整理秀髮的神器，隨身攜帶更是能替穿搭加分的潮流配件！

櫻桃美髮梳販售資訊

一代 氣墊美髮梳：原價3,600日圓（約台幣750元）

二代 折疊匙扣美髮梳：原價3,600日圓（約台幣750元）

販售管道：日本Qoo10 Medicube官方旗艦店、韓國Medicube官網與快閃店

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