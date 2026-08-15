比勝客七夕耍浪漫！雙心石滬比薩4款新品推薦，買大送大6個優惠整理。

編輯 鄭雅之 表示：必勝客比薩也玩出新高度了！連雙心石滬都出現～

想好今年七夕情人節要怎麼過嗎，必勝客發揮創意將澎湖雙心石滬變成美味餐點，推出限時14天的「雙心XO海鮮比薩」，不僅造型吸睛還富含濃郁海味，同時加碼推出開胃的「醬燒鮮蛤田園比薩」與「法式咖哩奶油彩蔬麵」，多款新品搭配超殺暑假優惠，無論是雙人放閃還是朋友聚會都能輕鬆滿足味蕾。



▲必勝客雙心XO海鮮比薩限時十四天浪漫販售，單點享嘗鮮價429元，外帶購買更可享有買大送大與買一送五優惠。





雙心XO海鮮比薩買大送大

想帶另一半體驗浪漫節慶感不用特地搭飛機去離島曬太陽，現在在家就能輕鬆朝聖澎湖最著名的愛心景點，這次新品把百年漁村文化融入日常美食，運用雙心造型的芝心餅皮象徵心心相印，內餡嚴選鹹香小卷XO醬與Q彈魷魚圈，搭配滿滿起司烘烤出濃郁奶香，切開來還會微微牽絲，輕鬆用浪漫餐點為彼此創造美好的回憶。



▲必勝客七夕限定雙心XO海鮮比薩夢幻登場，巧妙融入澎湖雙心石滬的愛心意象，打造滿滿儀式感的情人節節慶美味。





開胃海鮮比薩迎戰炎夏酷暑

除了七夕限定款之外，必勝客同步推出充滿日式風情的「醬燒鮮蛤田園比薩」，嚴選肥厚鮮甜的鮮蛤，搭配番茄、洋菇與洋蔥等爽口蔬菜，再淋上獨門日式照燒醬高溫烘烤，鹹香交織且清爽不膩口，非常適合炎熱夏天用來提升食慾，這款新品將成為長期販售品項，隨時都能享受滿滿的海鮮風味。



▲必勝客全新登場的醬燒鮮蛤田園比薩，嚴選飽滿鮮蛤搭配爽口蔬菜與獨門照燒醬，八月限定平日外帶只要199元。





法式彩蔬麵滿足健康外食族

為了照顧重視均衡飲食的外食族，麵食品牌Pasta Hut特別研發「法式咖哩奶油彩蔬麵」，以法式卡菲醬為靈感，融合濃郁奶香、咖哩辛香與微微煙燻味，搭配菠菜、洋蔥、番茄及蘑菇等四種彩蔬，讓Q彈筆管麵完整吸附特調醬汁，每一口都能吃到蔬菜的自然鮮甜，顛覆大家對蔬食料理清淡無味的刻板印象。



▲必勝客Pasta Hut推出法式咖哩奶油彩蔬麵，以法式卡菲醬搭配四種鮮甜蔬菜與筆管麵，為外食族提供均衡美味選擇。





暑假超殺優惠天天加碼送烤雞

配合多款新品上市，必勝客祭出超強夏日折扣降價搶客，八月份平日外帶包含「醬燒鮮蛤田園比薩」在內的十款大比薩只要199元，指定品項還能享有買一送五優惠，此外至8月31日止購買指定十六款大比薩，天天免費加贈價值229元的烤雞，而全新的「法式咖哩奶油彩蔬麵」在平日也只要119元即可輕鬆入手品嚐。



▲必勝客夏日限定優惠大方送，凡購買指定款十六款大比薩，即免費加贈厚燒醬烤BBQ或BBQ烤雞八塊等超值人氣副食。

必勝客 七夕限定雙心比薩系列

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

販售期間：即日起至 8 月 24 日（日）止，或售完為止

品項、售價：

雙心XO海鮮比薩 單點嘗鮮價 429 元（原價 849 元）

雙心XO海鮮比薩 外帶買大送大優惠價 849 元





必勝客 海鮮新品比薩系列

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

販售期間：即日起長期販售

品項、售價：

醬燒鮮蛤田園比薩 大比薩 620 元

醬燒鮮蛤田園比薩 小比薩 340 元





必勝客 Pasta Hut 麵食系列

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

販售期間：2026 年 7 月 28 日（二）起

品項、售價：法式咖哩奶油彩蔬麵 原價 135 元





必勝客 雙心比薩專屬優惠

活動時間：即日起至 8 月 24 日（日）止

活動通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

活動機制：



外帶買一送五優惠：外帶買第一顆大比薩（選雙心XO海鮮比薩），即送 2 個小比薩、副食 5 選 2 以及 1.25L 可樂 1 瓶（若小比薩選擇 410 元以上口味需加價）。

外送買一送二優惠：外送買第一顆大比薩（選雙心XO海鮮比薩），即送 1 個小比薩與 1.25L 可樂 1 瓶。





必勝客 平日外帶大比薩 199 元優惠

活動時間：8 月 11 日至 8 月 14 日、8 月 17 日至 8 月 21 日、8 月 24 日至 8 月 26 日（平日限定）

活動通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

活動機制：外帶 13 吋超值大比薩 1 個享特價 199 元（指定 10 種口味任選：醬燒鮮蛤田園、熱帶鳳梨海鮮總匯、炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、香濃蒜香海鮮、蒜香起司燻雞培根）。





必勝客 平日大比薩送烤雞優惠

活動時間：8 月 11 日至 8 月 14 日、8 月 17 日至 8 月 21 日、8 月 24 日至 8 月 26 日（平日限定）

活動通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

活動機制：

外帶經典大比薩 299 元送烤雞：外帶單點指定經典口味大比薩（如韓式泡菜豬五花、超級夏威夷等）優惠價 299 元，免費再送價值 229 元的厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或 BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。

外帶私廚系列大比薩 6 折送烤雞：外帶單點指定私廚系列大比薩（如丸勝日式章魚燒、海鮮四重奏、千島海鮮盛宴等）享 6 折優惠，免費再送價值 229 元的厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或 BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。





必勝客 週末半價/折扣送烤雞優惠

活動時間：8 月 15 日至 8 月 16 日、8 月 22 日至 8 月 23 日、8 月 27 日至 8 月 31 日

活動通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

活動機制：

外帶超值大比薩半價送烤雞：外帶單點 10 款指定超值大比薩享半價優惠，免費再送價值 229 元的厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或 BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。

外帶人氣大比薩 6 折送烤雞：外帶單點經典及私廚系列大比薩（如和風章魚燒、海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花等）享 6 折優惠，免費再送價值 229 元的厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或 BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。





必勝客 Pasta Hut 平日嘗鮮優惠

活動時間：即日起至 8 月 31 日（一）止，週一至週四限定

活動通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

活動機制：購買「法式咖哩奶油彩蔬麵」享平日嘗鮮優惠價 119 元（原價 135 元）。





七夕情人節浪漫少不了！

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