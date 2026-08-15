BLACKPINK聯名國寶翻車？10週年周邊被韓網友戲稱「陰間美學套組」，粉紅月亮瓶撞臉骨灰罐。

BLACKPINK這次推出的周邊真的讓人眼睛一亮！雖然網路上的討論很兩極，但編輯王瀅瀅表示，至少鬼月使用時非常應景？而且配色很美！

為了慶祝出道10週年，南韓女團BLACKPINK特別攜手韓國國立博物館旗下文創品牌MU:DS，重磅推出「BLACKPINK HERITAGE COLLECTION」限量聯名周邊。官方企圖將團體經典的粉黑配色，巧妙融入大韓帝國皇后禮服圖騰與朝鮮白瓷等傳統國寶，打造質感滿分的古風周邊擺飾。沒想到實品圖一在社群曝光，特殊的造型瞬間激發網友想像力，甚至被大批韓網調侃是「陰間美學套裝」， 意外成為社群瘋傳的爆笑迷因與熱門話題。

▲BLACKPINK與韓國國立博物館文創品牌MU:DS推出10週年聯名周邊，主打粉黑配色的古典風生活用品。

宮廷國寶玩出潮味！粉紅漸層月亮瓶最吸睛

此次聯名企劃以「時間沉澱為價值」為核心主題，靈感主要取自韓國國立中央博物館的典藏瑰寶。設計團隊將傳統宮廷禮服上象徵尊貴的雉雞與李花紋樣進行現代化轉譯，精心推出了包括粉紅月亮瓶、半透明收納箱、傳統風鈴、匙箸組以及折扇等七款跨界生活周邊。其中最吸睛的莫過於將以往主打純白簡約風格的朝鮮白瓷月亮瓶，改以亮眼的粉紅漸層搭配黑色線條呈現，希望透過當紅天團的影響力，吸引更多年輕世代與海外粉絲體驗傳統文物之美。然而，這項旨在推廣國寶美學的跨界企劃，卻在實品圖公開後走向了完全意想不到的畫風。

▲ 聯名系列靈感源自宮廷翟衣圖騰與朝鮮白瓷，意在將傳統文化融入潮流生活。

韓網笑噴「根本陰間套組」，海外粉絲卻直呼好美

當周邊實體照片在韓國論壇與社群平台傳開後，韓國網友們紛紛發揮創意進行對照，直呼「一旦接受了這個設定就再也回不去了」。圓潤的粉紅月亮瓶因搭配黑色漆條與懸掛小環，被吐槽像靈骨塔裡的「骨灰罐」；金屬包角的半透明收納箱被指像「迷你棺材」；風鈴與宮廷赤衣圖鑑更被聯想為降靈儀式的「招魂幡」與「壽衣」，更戲稱這根本是「極致陰間美學」。

▲韓國網友幽默將周邊對照傳統禮儀用品，笑稱商品酷似骨灰罐、棺材，壽衣與招魂幡。

不過與韓網的爆笑吐槽不同，廣大海外粉絲在Reddit等論壇上反而給予極高評價，盛讚顏色優雅且充滿古風質感，不少海外網友也是在看到韓網迷因翻譯後，才恍然大悟兩種文化視角之間的趣味差異。

▲海外粉絲則盛讚其精緻古風美感，展現有趣的文化認知差異。

是陰間迷因還是古風美學？至少話題熱度都有了！

傳統文化進入當代潮流時，常因族群文化背景與經驗差異衍生趣味解讀。韓國在地網友因熟悉傳統禮儀用品而發想出「殯葬迷因」，海外粉絲則從設計美感切入欣賞。但如論如何，這波操作確實讓原本冰冷的博物館文物瞬間熱鬧了起來，也讓人敲碗期待下次天團還能玩出什麼意想不到的新花樣！

▲聯名系列共推出7款質感生活擺飾，翻轉傳統國寶印象，意外引爆社群熱烈討論與迷因狂潮。

BLACKPINK × MU:DS 10週年聯名周邊售價一覽

粉紅月亮瓶 (Pink Moon Jar)：₩100,000（約 NT$ 2,350）

半透明小櫃/收納箱 (Storage Box)：₩90,000（約 NT$ 2,115）

傳統風鈴 (Wind Chime)：₩80,000（約 NT$ 1,880）

燒酒杯 2 入組 (Soju Glass Set)：₩52,000（約 NT$ 1,222）

梳子流蘇吊飾/鑰匙圈 (Chambit Norigae Keyring)：₩30,000（約 NT$ 705）

匙箸/餐具組 (Cutlery Set)：₩30,000（約 NT$ 705）

折扇 (Folding Fan)：₩28,000（約 NT$ 658）



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