清涼感神還原！韓小眾香氛「可樂香水」把冰塊與碳酸氣泡鎖進瓶子裡，一噴解饞還零卡路里。

韓國人真的太會做香氛了吧！編輯王瀅瀅表示，把可樂的氣泡感噴在身上的感覺好難想像啊。

現代人生活節奏飛快，出門前輕輕一噴香水早已不僅是禮貌，更是為日常生活注入療癒感的極致儀式感。如果平常的花果香或木質調已經無法滿足你的好奇心，那麼近期在韓國美妝圈引爆話題的這款新品絕對能震撼你的嗅覺體驗。來自韓國的小眾沙龍香氛品牌BORNTOSTANDOUT推出了一款名為COLA ADDICT的全新淡香精，直接把大家夏天最愛的冰鎮可樂「裝進瓶子裡」。它不只是單純複製甜味，而是連開罐瞬間那種刺激直衝鼻腔的冰涼氣泡感都完美還原，讓人一聞就彷彿被涼意包裹。

▲韓國小眾品牌推出超新奇可樂香水！完美還原開罐瞬間的冰涼氣泡感，為香氛迷帶來全新衝擊。

還原開罐氣泡感！有人把冰可樂做成香水了

這款香氛的創作靈感源自於可樂讓人欲罷不能、停不下來的魔性，調香師巧妙地把糖分、咖啡因、酸度與碳酸氣泡等感官元素解構成嗅覺層次。前調以檸檬、萊姆與橙花鋪陳出極致爽朗的柑橘果皮香氣，搭配生薑與肉桂的微辛辣感，營造出活力十足且微刺鼻的碳酸氣泡初印象。隨後登場的則是微醺的萊姆酒與深沉的咖啡因香氣，與微甜的可樂糖漿相互交融，最後再由香草、焦糖、檀香與苔蘚留下溫暖綿長的甘甜餘香。整款香氣就像是在陽光璀璨的夏日音樂節裡，大口喝下冰塊撞擊玻璃杯的可樂，清涼刺激卻又帶著一絲迷人的酒香微醺感。

▲前調以柑橘與生薑調配出彈跳碳酸感，中後調加入萊姆酒與焦糖香草，堆疊出冰鎮可樂的迷人層次。

戒不掉可樂？這次讓你無負擔吸爆還零卡路里

這款充滿創意的香水先前在海外美妝通路率先登場時就一舉掀起話題，如今正式登陸韓國官方市場更是讓不少香氛迷爭相入手。除了充滿故事性與層次感的香調設計，品牌也特別推薦這款香氣非常適合炎熱無比的夏季穿搭，不管是戶外活動還是隨性出遊，都能展現出獨一無二的個性魅力。

▲超新奇可樂香水一在海外開賣即引發熱烈反響，成為韓國潮人夏日新寵！

目前COLA ADDICT淡香精已正式在BORNTOSTANDOUT官方網站與韓國旗艦店開賣，15ml版本售價38000韓元（約新台幣860元），另外也有50ml與100ml等不同容量可供選擇。對於每天嚷著要戒糖卻又戒不掉可樂的人來說，這瓶香水簡直是天大的福音，畢竟盡情享用這份極致的甜爽快感完全不用擔心攝取任何卡路里，唯一的副作用可能就是會讓周遭的人邊聞邊忍不住想點一杯冰可樂來喝了。

▲全系列已於官網與門市上架，提供多種容量選擇，讓你隨時享受無卡路里負擔的可樂快樂。 資料來源：





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