東京141年天婦羅神店來台客座！大倉久和獨家開賣限量星鰻天丼與奢華橘套餐。

東京141年天婦羅老字號「銀座天國」二度快閃台北大倉久和。資深編輯李維唐表示，這場頂級客座不僅完美重現日本五個年號的職人炸藝，限量5份的豪華星鰻天丼更是饕客必搶重點。

東京銀座老字號天婦羅名店「銀座天國」誕生於1885年明治18年，至今已走過141年悠久歲月。這家橫跨日本明治、大正、昭和、平成至令和五個年號的傳奇名店，2025年首度訪台便一票難求。2026年8月15日至8月19日，「銀座天國」將二度客座台北大倉久和大飯店「山里日本料理」，把頂級天婦羅職人的極致手藝再次完整帶給台灣饕客。

▲天婦羅職人於吧台前專注炸製各項時令食材，展現傳承百年的精湛工藝。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



141年傳承的極致天婦羅油炸工藝

天婦羅的美味靈魂來自於食材與炸油之間的微妙平衡。「銀座天國」歷經五個年號的歲月洗禮，始終堅守最純粹的料理哲學。職人們每日親自嚴選當季旬味食材，精準調配麵衣比例，並且全神貫注控制炸油溫度。當食材裹上輕薄麵衣滑入油鍋，職人憑藉多年經驗抓準最佳起鍋時機，打造出金黃酥脆且內裡鮮嫩多汁的絕佳口感。一口咬下，酥香、鮮甜與食材本味在舌尖層層綻放，展現出極致的料理技藝。

▲職人精準掌握起鍋時間，將現炸熱騰騰的天婦羅親手呈遞至賓客面前。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

銀座天國栞吧台座席沉浸式感官饗宴

創立於1966年昭和41年的「銀座天國 栞」，開創了專屬吧台座席的高級天婦羅用餐體驗。本次客座活動特別將此代表性沉浸式饗宴同步搬來台北，料理人會在吧台前為賓客現場炸製。饕客不僅能品嚐剛起鍋輕盈酥香的天婦羅，耳邊傳來陣陣油鍋清亮炸響，眼前呈現職人俐落的手藝，同時滿足視覺、聽覺與味覺的立體感官享受。

▲東京銀座天國擁有141年歷史，日式簡約質感的店面承載著百年傳承的職人精神。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



限時推出頂級套餐與限定星鰻豪華天丼

活動期間推出3款限定料理，滿足不同饕客的味蕾。「栞『橘套餐』」每套NT6,880+102,080+10%的「銀座天國天丼」，品嚐大車蝦、蟹爪、干貝與蓮藕等食材搭配彈牙米飯與經典醬汁的迷人風味。本次更特別推出每餐僅限量5份的「銀座天國特別天丼」，每套NT$2,580+10%，加入極品星鰻搭配豪華山海食材，呈現最奢華的精緻味覺饗宴。 8月15日至19日期間，台北大倉久和大飯店山里日本料理限定登場，喜愛日本正統天婦羅的饕客切勿錯過這場百年匠心饗宴。

▲栞「橘套餐」匯集多款頂級海鮮旬味與精緻副餐，展現極致豐富的風味層次。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「銀座天國天丼」鋪滿大車蝦、蟹爪與時令蔬食，淋上經典醬汁極具誘惑力。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





銀座天國再度客座大倉久和大飯店 百年酥香美味再臨

活動時間：2026年8月15日至8月19日

活動內容：

栞「橘套餐」： 每套NT$6,880+10%，匯集卷海老、鱚魚、甘鯛、干貝及鮑魚佐魚子醬等時令天婦羅。

銀座天國天丼： 每套NT$2,080+10%，嚴選大車蝦、蟹爪、干貝、蘆筍及蓮藕等食材搭配經典醬汁。

銀座天國特別天丼： 每套NT$2,580+10%，午晚餐各限量5份，特別加入星鰻搭配豪華山海旬味。

沉浸式吧台饗宴： 料理人於吧台現場炸製，結合視覺、聽覺與味覺的感官體驗。

用餐地點： 台北大倉久和大飯店 5樓「山里日本料理」

店家地址： 台北市中山區南京東路一段9號5樓

訂位專線： 02-2181-5111

官方網站： 大倉久和大飯店官方網站 https://www.okurataipei.com.tw/





感受完日本職人對火候與麵衣的嚴謹執著，全台還有許多令人驚艷的頂級日式饗宴，等待著美食家們深度探訪

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